Szívmelengető képeket osztott meg Meghan Markle a gyerekeiről - Fotó!

Hiába nem hozta a várt számokat és kellő nézettséget a Szeretettel, Meghan című életmódsorozat első évada, a Netflix mégis úgy döntött, hogy berendeli belőle a második szezont. Harry herceg felesége Meghan Markle örömmel fogadta el az újabb felkérést, és a családtagjaival és barátaival együtt újra belevágott a forgatások izgalmaiba. A munkában pedig nem más volt segítségére, mint a kisfia Archie és a kislánya Lilibeth.

Meghan Markle újra visszatér a Netflixre

Forrás: IMDb

Meghan Markle újra a családtagjaival népszerűsíti a sorozatát

Sok kritikus és rajongó úgy gondolja, hogy azért lett bukás a sorozat első évada, mert az előzetesek, és a hercegné is arra utalt, hogy ez a show a magánéletükről és a családjukról fog szólni. Ehelyette egy egyszemélyes Meghan Markle produkciót kaptunk, amiben a hercegné és a celeb barátai a konyhában főznek és pletykálgatnak. Harry herceg és a gyerekek alig szerepeltek a műsorban, miközben az édesanya Instagram-bejegyzései szerint ott vannak szinte az összes forgatáson - írja a PageSix.

A hercegné friss fotói alapján idén újra ez a forgatókönyv játszódik le a forgatások során. Ha kíváncsiak vagytok a kulisszák mögötti fotókra, ahol láthatóak Meghan gyerekei is, akkor lapozzátok végig a hercegné fotósorozatát: