Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 2., kedd Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Szívmelengető képeket osztott meg Meghan Markle a gyerekeiről - Fotó!

Getty Images North America - Unique Nicole
királyi család Meghan Markle Harry herceg
Life.hu
2025.09.02.
Jelenleg is forgatják a Szeretettel, Meghan sorozat második évadát. A címszereplő hercegné Meghan Markle betekintést engedett a kulisszák mögé, ahol a kisgyerekeit is láthatjuk munka közben.

Hiába nem hozta a várt számokat és kellő nézettséget a Szeretettel, Meghan című életmódsorozat első évada, a Netflix mégis úgy döntött, hogy berendeli belőle a második szezont. Harry herceg felesége Meghan Markle örömmel fogadta el az újabb felkérést, és a családtagjaival és barátaival együtt újra belevágott a forgatások izgalmaiba. A munkában pedig nem más volt segítségére, mint a kisfia Archie és a kislánya Lilibeth.

Meghan Markle újra visszatér a Netflixre
Meghan Markle újra visszatér a Netflixre
Forrás:  IMDb

Meghan Markle újra a családtagjaival népszerűsíti a sorozatát

Sok kritikus és rajongó úgy gondolja, hogy azért lett bukás a sorozat első évada, mert az előzetesek, és a hercegné is arra utalt, hogy ez a show a magánéletükről és a családjukról fog szólni. Ehelyette egy egyszemélyes Meghan Markle produkciót kaptunk, amiben a hercegné és a celeb barátai a konyhában főznek és pletykálgatnak. Harry herceg és a gyerekek alig szerepeltek a műsorban, miközben az édesanya Instagram-bejegyzései szerint ott vannak szinte az összes forgatáson - írja a PageSix.

A hercegné friss fotói alapján idén újra ez a forgatókönyv játszódik le a forgatások során. Ha kíváncsiak vagytok a kulisszák mögötti fotókra, ahol láthatóak Meghan gyerekei is, akkor lapozzátok végig a hercegné fotósorozatát:

Meghan Markle nehéz döntés előtt áll: Harryvel tart a békülés útján, vagy a gyerekei védelmében másik utat választ

A sussexi hercegné, aki nemrégiben nyíltan beszélt az egyik barátjának, Tan France-nek a családi életéről, „nagyon nehéz döntéssel nézhet szembe gyermekei ügyében, ha Harry herceg hidakat épít Londonban” – jósolja egy királyi szakértő. Meghan Markle-nek el kell döntenie, hogy a férje mellé áll, vagy saját utat választ.

With love, Meghan kritika: cukorsokk, kínos vendégek és egy királyi imposztor

Egy színes, sütizős műsor, ami inkább egy komédia lett. Megpróbáltam még egyszer nekifutni a With love Meghannek, de hamar rájöttem: a cukormáz itt nem édessé tesz, hanem fojtogatóvá.

Totális bukás Meghan Markle sorozata: megjöttek a nézettségi adatok

Messze elmaradt a főzőműsor nézettsége a várttól. Meghan Markle sorozata még a legnépszerűbb 300 Netflix alkotás listájára sem fért fel, ennek ellenére berendelték a második évadát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu