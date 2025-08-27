Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 27., szerda

With love, Meghan kritika: cukorsokk, kínos vendégek és egy királyi imposztor

Hajdú Viktória
2025.08.27.
Egy színes, sütizős műsor, ami inkább egy komédia lett. Megpróbáltam még egyszer nekifutni a With love, Meghannek, de hamar rájöttem: a cukormáz itt nem édessé tesz, hanem fojtogatóvá.

Az igazat megvallva, nehezen vettem rá magam, hogy belekezdjek a With love, Meghan második évadába. Az első évad akkora katyvasz volt, hogy még a Netflix is elszégyelte magát. Tudjátok, az a fajta sorozat, amitől az ember egyszerre kap vizuális cukorsokkot és lelki gyomorrontást. A színes-szagos sütik, a pasztellszínű teáscsészék és a erőltetett „angolos” hangulat egy óvodás zsúr afterjára hasonlított.

with love meghan
A Netflix már ki is jelentette: nem lesz folytatása a With Love Meghannek. 
Forrás:  IMDb

With love, Meghan kritika: amikor a cukormáz keserű lesz

De mielőtt a sorozat mélyére ásnánk, miről is szól a műsor? A koncepció papíron ígéretes. Meghan Markle háziasszonyként – stílusosan berendezett, csillogó konyhában – vendégeket fogad, közben süt, teázik, dekorációt készít és nagyjából azt próbálja hozni, amitől az angol lifestyleshow-kat szeretni lehet. Kis konyhai trükkök, könnyed beszélgetések, színes édességek és sok-sok báj – ez lenne a recept. Legalábbis a terv szerint.

Úgy voltam vele, hogy sok még egy esélyt az első évad után, hiszen szeretem a nagyon brit, sütögetős, teázgatós, lassú műsorokat. A probléma csak az, hogy Meghan, a házigazda, láthatóan nem ugyanazt a receptet olvasta, mint mi, nézők. 

És itt fontos leszögeznem, nem fogok spoilerezni. Egyrészt mert nincs is nagyon mit, másrészt Meghan végig ugyanazt hozza. Szó szerint. Nem változik, nem fejlődik, csak ismétel, ugyanaz a színpadias mosoly és erőltetett vicceskedés.

A gond az, hogy a sokszor még a vendégei sem tudják, hogyan reagáljanak – és tegyük hozzá, hogy a meghívottjai is meglehetősen vegyes társaság. Ami papíron könnyed, baráti beszélgetésnek tűnne, a képernyőn gyakran kellemetlen percekké válik. Ráadásul több interakció inkább nekünk, nézőknek fáj. Ez az a fajta kínos hangulat, amikor egy vacsorán valaki túl hangosan mesél egy nem vicces sztorit, és mindenki zavartan kortyolja a borát.

Meghan persze próbálkozik. Néha úgy tűnik, hogy tényleg szeretne belehelyezkedni a „szomszédság kedves anyukája” szerepbe, aki sütit süt, nevetgél, és közben beleszór egy kis angol bájt. Csakhogy a gesztusai és a tónusa gyakran inkább azt sugallják, hogy ő itt a „felsőbbrendű, királyi státuszából leereszkedő” háziasszony. És ez nem laza, nem humoros, hanem egyenesen feszengős. És megjegyezném, hogy akiben tényleg királyi vér csordogál, meg sem jelenik a műsorban. 

Meghan tényleg próbálkozik visszatérni, de a jelek szerint nem sok sikerrel. 
Forrás:  IMDb

A legnagyobb irónia, hogy tényleg szeretem az efféle brit főzős sorozatokat. Rajongok a kicsit fanyar humorért, a karcos megjegyzésekért, a teafőzők fölött kialakuló jópofa beszélgetésekért. De a With love, Meghan után komolyan elbizonytalanodtam, hogy van-e kedvem újra hasonlókba kezdeni. Ez a show pont azt a varázst vette el, amiért beleszerettem ebbe a műfajba.

És akkor beszéljünk a pozitívumokról is, hogy ne tűnjek teljesen szőrösszívűnek. A felvételek, a képi világ tényleg gyönyörű. A kameramunka profi, a fények meseszépek, a sütik, teák és konyhai kellékek szinte túl tökéletesek. Ezért jár is a két pont a tízből. De sajnos a csillogó felszín mögött nincs tartalom, nincs íz - csak sok cukor, amitől az ember inkább elfordul, mint hogy még egy falatot kérjen.

Értékelés: 10/2

Egy szerződésen múlhat a békülés a királyi családdal — Harry herceg aláírná, de Meghan ellenáll

Bennfentesek szerint Károly király egy megállapodást szeretne aláíratni a sussexi hercegi párral a békülésért cserébe. Harry alá is írná, de Meghan Markle nem tűri a korlátokat.

Meghan Markle viselkedése nem túl hercegnői — Intim titkokat is megoszt az új műsorában

A Szeretettel, Meghan második évadában a sussexi hercegnő érdekes információkat is megoszt a nézőkkel. Megan Markle a magánéletébe is betekintést enged — a kérdés, mennyire tetszik ez Harry hercegnek, és nem utolsó sorban a királyi családnak.

6 híresség, aki királyi családtaggal kavart – És nem, Meghan Markle nincs a listán

A legtöbb hercegné akkor tesz szert hírnévre, amikor egy illusztris királyi családba házasodik. Vannak hírességek, akik már azelőtt híresek voltak, hogy királyi randipartnerük lett volna.

 

