With love, Meghan kritika: cukorsokk, kínos vendégek és egy királyi imposztor

Az igazat megvallva, nehezen vettem rá magam, hogy belekezdjek a With love, Meghan második évadába. Az első évad akkora katyvasz volt, hogy még a Netflix is elszégyelte magát. Tudjátok, az a fajta sorozat, amitől az ember egyszerre kap vizuális cukorsokkot és lelki gyomorrontást. A színes-szagos sütik, a pasztellszínű teáscsészék és a erőltetett „angolos” hangulat egy óvodás zsúr afterjára hasonlított.

A Netflix már ki is jelentette: nem lesz folytatása a With Love Meghannek.

Forrás: IMDb

With love, Meghan kritika: amikor a cukormáz keserű lesz

De mielőtt a sorozat mélyére ásnánk, miről is szól a műsor? A koncepció papíron ígéretes. Meghan Markle háziasszonyként – stílusosan berendezett, csillogó konyhában – vendégeket fogad, közben süt, teázik, dekorációt készít és nagyjából azt próbálja hozni, amitől az angol lifestyleshow-kat szeretni lehet. Kis konyhai trükkök, könnyed beszélgetések, színes édességek és sok-sok báj – ez lenne a recept. Legalábbis a terv szerint.

Úgy voltam vele, hogy sok még egy esélyt az első évad után, hiszen szeretem a nagyon brit, sütögetős, teázgatós, lassú műsorokat. A probléma csak az, hogy Meghan, a házigazda, láthatóan nem ugyanazt a receptet olvasta, mint mi, nézők.

És itt fontos leszögeznem, nem fogok spoilerezni. Egyrészt mert nincs is nagyon mit, másrészt Meghan végig ugyanazt hozza. Szó szerint. Nem változik, nem fejlődik, csak ismétel, ugyanaz a színpadias mosoly és erőltetett vicceskedés.

A gond az, hogy a sokszor még a vendégei sem tudják, hogyan reagáljanak – és tegyük hozzá, hogy a meghívottjai is meglehetősen vegyes társaság. Ami papíron könnyed, baráti beszélgetésnek tűnne, a képernyőn gyakran kellemetlen percekké válik. Ráadásul több interakció inkább nekünk, nézőknek fáj. Ez az a fajta kínos hangulat, amikor egy vacsorán valaki túl hangosan mesél egy nem vicces sztorit, és mindenki zavartan kortyolja a borát.

Meghan persze próbálkozik. Néha úgy tűnik, hogy tényleg szeretne belehelyezkedni a „szomszédság kedves anyukája” szerepbe, aki sütit süt, nevetgél, és közben beleszór egy kis angol bájt. Csakhogy a gesztusai és a tónusa gyakran inkább azt sugallják, hogy ő itt a „felsőbbrendű, királyi státuszából leereszkedő” háziasszony. És ez nem laza, nem humoros, hanem egyenesen feszengős. És megjegyezném, hogy akiben tényleg királyi vér csordogál, meg sem jelenik a műsorban.