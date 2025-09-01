Meghan Markle nehéz döntés előtt áll: Harryvel tart a békülés útján, vagy a gyerekei védelmében másik utat választ

Meghan Markle-nek nincs könnyű helyzetben. El kell döntenie, hogy támogatja Harry herceget a békülésben apjával a királlyal, valaminr a család többi tagjával, és a férjével tart Nagy-Britanniába, ahova a gyerekeiket is viszi, vagy úgy dönt, hogy inkább távol marad a királyi családtól. Ebben az esetben a gyerekekkel kapcsolatban is súlyos döntéseket kell meghoznia.

Vajon Meghan Markle-nek van olyan fontos a házassága, mint a szabadsága

Forrás: Profimedia

Meghan Markle-nek döntenie kell: Harry herceg vagy a szabadsága a fontosabb

A Sussex hercege és Károly király közötti megbékélés első lépéseiről szóló spekulációk erősödésével Meghan Markle helyzete is bonyolódik egy királyi szakértő szerint, aki azt mondja, Sussex hercegnéje kénytelen lesz egy rendkívül nehéz, gyermekeivel kapcsolatos döntést meghozni.

Harry herceg szeptember 8-án érkezik Londonba egy jótékonysági rendezvényre, és úgy tűnik, hogy a herceg csapata és a Buckingham-palota közötti kommunikációnak köszönhetően az utazás során találkozni fog 76 éves édesapjával, Károly királlyal is. Apa és fia tavaly február óta nem találkozott. A királyi szakértő, Duncan Larcombe szerint bármilyen potenciális kapcsolatépítés Harry számára nehéz beszélgetésekhez vezethet otthon Meghan-nel.

A múlt héten Meghan Markle elárulta, hogy nagyon megviselt, amikor csaknem három hetet töltött távol Archie hercegtől és Lilibet hercegnőtől, így nem valószínű, hogy örülne neki, ha a gyermekei is részt vennének Harry és családja kibékülésében.

Duncan a New magazinnak elmondta: „Meghan egyértelműen utálja, ha távol van a gyerekeitől, és amikor Harry az Egyesült Királyságba jött, Meghan nem kísérte el, ezért azzal vádolták, hogy megsértette Nagy-Britanniát. Szerintem ennél mélyebb a probléma: Meghan aktív anyuka akar lenni, és soha nem volt hajlandó meghozni azokat az áldozatokat, amelyeket a királyi anyáknak meg kell hozniuk. Ha Harry elkezd kibékülni az itteni családjával, Meghan végül rendkívül nehéz döntés előtt áll majd”.

A királyi szakértő szerint Meghan nem akar majd Angliába utazni, és szíve szerint a gyerekeit sem engedné, egyrészt, nehezen viseli a távollétet tőlük, másrészt nem érzi sem magát, sem a gyerekeket biztonságban a királyságban. A királynő halálát követő windsori kastélybeli séta volt az utolsó alkalom, amikor Meghant Harryvel, valamint testvérével és sógornőjével, Vilmossal és Katalinnal látták, és ez volt az utolsó hivatalos királyi feladat, amit teljesített. Azóta Harry többször is kijelentette, hogy nem akarja feleségét vagy gyermekeit az Egyesült Királyságba hozni, mert aggódik a biztonságukért.