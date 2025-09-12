Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy évvel az eljegyzésük után szakított egymással a Vámpírnaplók sztárja Nina Dobrev és Shaun White

A színésznő és a profi snowboardos 5 évig alkotott egy párt. Nina Dobrev és a vőlegénye egy évvel a lánykérés után bontotta fel az eljegyzését.

Szomorú hírek érkeztek Hollywoodból: egy újabb sztárpár döntött a szakítás mellett. A Vámpírnaplók főszereplője Nina Dobrev, és az olimpiai snowboardozó vőlegénye Shaun White 5 évnyi együttlét után döntött úgy, hogy nem szeretné tovább folytatni a kapcsolatát. A korábbi szerelmespár egyik ismerőse árulta el a PageSix számára, hogy mi vezetett az eljegyzés felbontásáig.

Forrás: Instagram/NinaDobrev

Nina Dobrev-ék eljegyzése tavaly felrobbantotta az internetet

Tavaly novemberben lapunk is boldogan számolt be róla, hogy Shaun White megkérte mindenki kedvenc Elenája - és Katherinája - kezét. A sztárpár eljegyzéséről készült fotó akkora sikernek örvendett akkor, hogy végül az év egyik legnépszerűbb posztjává vált, és több mint 6 millióan kedvelték a képsorozatot.

Nem ugyanúgy képzelték el a jövőjüket

A lap számára egy bennfentes árulta el a szakítás okait: A párost jól ismerő férfi szerint Shaun családra vágyott, Nina azonban még a karrierjét szerette volna építgetni.

Shaun visszavonult a legutóbbi téli olimpia után és készen állt a házasságra és a gyerekekre. Nina is támogatta ezeket a terveket kezdetben, de nagyon érdekelte, hogy merre tudna még fejlődni a színészi karrierje. Végül ez sok feszültséget szült a kapcsolatukban. A Covid alatt jöttek össze és lettek örök szövetségesek, de azóta sok minden változott a világban és köztük is. Mindig változik, hogy az ember mit tart fontosnak, és milyen az élete jelenleg. Ami pedig a kettő között van, annak mindig van következménye 

- zárta sorait a lap forrása. A férfi elárulta azt is, hogy Nina és Shaun csütörtökön bontotta fel az eljegyzését, de már hetek óta külön éltek.

