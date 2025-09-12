Egy évvel az eljegyzésük után szakított egymással a Vámpírnaplók sztárja Nina Dobrev és Shaun White

Szomorú hírek érkeztek Hollywoodból: egy újabb sztárpár döntött a szakítás mellett. A Vámpírnaplók főszereplője Nina Dobrev, és az olimpiai snowboardozó vőlegénye Shaun White 5 évnyi együttlét után döntött úgy, hogy nem szeretné tovább folytatni a kapcsolatát. A korábbi szerelmespár egyik ismerőse árulta el a PageSix számára, hogy mi vezetett az eljegyzés felbontásáig.
Tavaly novemberben lapunk is boldogan számolt be róla, hogy Shaun White megkérte mindenki kedvenc Elenája - és Katherinája - kezét. A sztárpár eljegyzéséről készült fotó akkora sikernek örvendett akkor, hogy végül az év egyik legnépszerűbb posztjává vált, és több mint 6 millióan kedvelték a képsorozatot.
A lap számára egy bennfentes árulta el a szakítás okait: A párost jól ismerő férfi szerint Shaun családra vágyott, Nina azonban még a karrierjét szerette volna építgetni.
Shaun visszavonult a legutóbbi téli olimpia után és készen állt a házasságra és a gyerekekre. Nina is támogatta ezeket a terveket kezdetben, de nagyon érdekelte, hogy merre tudna még fejlődni a színészi karrierje. Végül ez sok feszültséget szült a kapcsolatukban. A Covid alatt jöttek össze és lettek örök szövetségesek, de azóta sok minden változott a világban és köztük is. Mindig változik, hogy az ember mit tart fontosnak, és milyen az élete jelenleg. Ami pedig a kettő között van, annak mindig van következménye
- zárta sorait a lap forrása. A férfi elárulta azt is, hogy Nina és Shaun csütörtökön bontotta fel az eljegyzését, de már hetek óta külön éltek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.