Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Vámpírnaplók

Személyiségteszt: hozzád melyik sármos vámpírpasi illik?

Profimedia / Northfoto / Shutterstock -
Vámpírnaplók vámpír személyiségteszt Alkonyat
Ősz, amikor a levelek vérszínbe borulnak, a köd titkokat rejt, és minden sarkon egy vámpírosan izgalmas kaland vár. Vámpírnaplók, Alkonyat és True Blood rajongók figyelem! Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki, melyik vámpírszív dobban együtt a tiéddel.

Képzeld el, hogy a holdfény alatt sétálsz, a levelek ropognak a talpad alatt, és hirtelen egy vámpír szempár ragyog rád a sötétből. Vajon a szíved egy reménytelen romantikushoz húz vagy egy vad, érzéki csábítóhoz? Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki, melyik vámpír-ideál tükrözi legjobban a lelkedet!

személyiségteszt, vámpírnaplók, alkonyat, true blood
Vámpíros személyiségteszt
Forrás: Profimedia / Northfoto 

Személyiségteszt: melyik vámpírpasi lenne a lelki társad?

Válaszolj a következő kérdésekre, és jegyezd fel a válaszaidat, mert a teszt végén végre megismerkedhetsz az örök titokkal!

1. Egy hűvös őszi éjszakán, mikor a levelek a lábad alatt ropognak, mit csinálsz? 

  • A. A holdfényben andalogva képzelem, hogy valaki örökké szeret. 
  • B. Egy titokzatos idegen szemébe nézek, és játszva kihívom, hogy kövessen. 
  • C. Elmélyült beszélgetést folytatok egy bögre forró teával a kezemben. 
  • D. Beleugrok egy levélkupacba, és kinevetem a világot. 

2. Egy vámpír randira hív – mit választasz? 

  • A. Holdfényes séta kézen fogva. 
  • B. Szenvedélyes tánc egy titkos klubban. 
  • C. Egy nyugodt este, ahol őszintén beszélünk érzéseinkről. 
  • D. Kalandvadászat: elbújni a városban és együtt felfedezni. 

3. Kedvenc őszi italod? 

  • A. Forró csoki tejszínhabbal – olyan, mint egy ölelés. 
  • B. Fűszeres forralt bor – bódító és csábító. 
  • C. Pumpkin spice latte – mert melegít és megnyugtat. 
  • D. Almás cider – buborékos és játékos. 

4. Ha vámpírrá változnál, mi lenne a legfontosabb számodra? 

  • A. Örökkön örökké szeretni valakit. 
  • B. Az izgalmas vadászat és a tiltott vágyak. 
  • C. Bölcsesség és felelősség a hatalommal szemben. 
  • D. Soha véget nem érő szórakozás és kaland. 

5. Őszi randidíszlet: 

  • A. Gyertyafény és rózsaszirmok. 
  • B. Ködfátyolos temető, titokban találkozva. 
  • C. Csendes könyvtár, őszi fényben. 
  • D. Horrorfilm a moziban. 

6. Ha egy vámpír megfogja a kezed, mit érzel? 

  • A. A szívem megáll – és soha többé nem engedném el. 
  • B. Forróság önt el, és játékosan közelebb húzom magamhoz. 
  • C. Nyugalmat és biztonságot, mint egy örök szövetségben. 
  • D. Izgalmat, mintha egy új kaland kezdetén lennék. 

7. Őszi zene, amit hallgatsz? 

  • A. Melankolikus szerelmes dal. 
  • B. Szenvedélyes, tüzes ritmus. 
  • C. Lassan hömpölygő, érzelmes dallam. 
  • D. Klasszikus rock, amire táncolni tudsz. 

8. Vámpírbálba mész – milyen a ruhád? 

  • A. Hosszú, csillogó, romantikus ruha. 
  • B. Fekete, merész, csábító szett. 
  • C. Elegáns, kifinomult, időtlen stílus. 
  • D. Egyedi, maximalista, kreatív összeállítás. 

9. Ha szerelmed vámpírra válna, mit tennél? 

  • A. Bármit, hogy vele lehessek, még az örökkévalóságot is vállalnám. 
  • B. Belemerülnék a tiltott szenvedélybe, minden következmény nélkül. 
  • C. Először átgondolnám, hogyan élhetnénk békében együtt. 
  • D. Kipróbálnék vele minden őrült kalandot. 

10. Melyik őszi helyszín vonz leginkább? 

  • A. Elhagyatott kastély, tele titkokkal és romantikával. 
  • B. Sötét erdő, ahol bármikor találkozhatunk titokzatos lényekkel. 
  • C. Őszi park, könyvvel és csenddel. 
  • D. Vidám tökfesztivál, nevetéssel és fényekkel. 

11. Ha egy vámpír megcsókolna, milyen lenne? 

  • A. Gyengéd, örökké tartó szerelem ígérete. 
  • B. Vad, perzselő, minden érzékemet felkavaró. 
  • C. Mély, nyugodt, a szívemig hatoló. 
  • D. Hirtelen, játékos, és teljesen váratlan.  

Eredmény  

Legtöbb A: Edward Cullen (Alkonyat és Stefan Salvatore (Vámpírnaplók)

Számodra a szerelem mindennél fontosabb, és hiszel abban, hogy létezik a lelki társ, aki mellett biztonságban és teljességben érzed magad. Megvan benned az a gyönyörű képesség, hogy a legapróbb gesztusban is meglátod a romantikát, és szíved mélyén mindig a boldog befejezésre vágysz.  

Legtöbb B: Damon Salvatore (Vámpírnaplók) és Eric Northman (True Blood)

Téged a szenvedély hajt, és nem félsz elcsábítani vagy hagyni, hogy elcsábítsanak. Vonz a titok, a kihívás, a tiltott gyümölcs, és mindig a tűzzel játszol, de épp ettől olyan izgalmas az életed. Van benned egy veszélyes vonzerő, amit mások nehezen állnak meg, és gyakran olyan erős kisugárzásod van, hogy szinte minden szemedbe néző elveszik benned egy pillanatra.  

Legtöbb C: Bill Compton (True Blood) és Carlisle Cullen (Alkonyat)

Te vagy az, aki mélyen érez, és nem fut el a komoly dolgok elől. Éretten és bölcsen közelíted meg a kapcsolatokat, és mindig arra törekszel, hogy valódi harmóniát teremts magad körül. Bár nem vagy harsány vagy túlzó, a jelenléted békét sugároz, és aki melletted van, úgy érzi, végre hazatalált. 

Legtöbb D: Emmett Cullen (Alkonyat) és Niklaus (Vámpírnaplók)

Számodra az élet egy játék, amit élvezni kell, és sosem veszed túl komolyan magad. Tele vagy energiával, humorral, és a kalandvágyad mindig új élmények felé hajt. Számodra nagyon fontos, hogy a partnered humoros és elmés legyen. Ugyanakkor a felszín mögött ott rejlik a szenvedély és a hűség is, ha valakit megszeretsz, annak mindent odaadnál. Te vagy az, aki képes feldobni a legsötétebb napot is egyetlen mosollyal. 

Pszichotikus élmény a horror szelmeseinek: a Nosferatu sorozat egyenesen vérfagyasztó

Lily-Rose Depp összeroppan, Bill Skarsgård vért kíván, te pedig egy újabb epizódot. Mostantól a rettegést egy egész évadon át élvezheted, a Nosferatuban nem lehet csalódni.

Luxus kézfertőtlenítők, amiket soha ne hagyj otthon, ha fesztiválra mész

Unod már a hagyományos géleket és spray-ket? Lássunk néhány extra kézfertőtlenítőt a különleges alkalmakra, amelyek nem csak higiénikusak, de jó illatúak is.

Ezek a sorozatok indították el Pedro Pascalt a világhír felé – Mellékszerepek alapozták meg karrierjét

Egy színész, akinek neve mára teljesen összeolvadt Hollywooddal. Kevesen tudják, hogy Pedro Pascal népszerű sorozatokban is feltűnt karrierje kezdetén, legtöbbször csak egy-egy epizód erejéig.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu