Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Csupasz pisztoly

Pamela Anderson megtörte a csendet: ez véget vethet a találgatásoknak - Szenzációs fotón a színésznő

Csupasz pisztoly Liam Neeson Pamela Anderson
A színésznő a franciaországi Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon nyilatkozott a Liam Neesonnal való kapcsolatáról. Pamela Anderson határozottan cáfolta, hogy az egymással való viselkedésük PR-fogás lett volna.

Amióta a Csupasz pisztoly című filmjüket népszerűsítették, a világ nem győzött találgatni, hogy milyen kapcsolat van Pamela Anderson és Liam Neeson között. Bennfentesek azt nyilatkozták, a két színész között szerelem szövődött, mások azt állították, barátok, de egy idő után az a vélemény is szárnyra kapott, hogy a kamerák előtti évődésük egyszerű PR-fogás. 

Pamela Anderson megtörte a csendet: ez véget vethet a találgatásoknak
Pamela Anderson megtörte a csendet: ez véget vethet a találgatásoknak
Forrás: NBCUniversal

Pamela Anderson: „Soha nem veszek részt PR-fogásokban”

A rendezvényen, ahol Pamela Anderson átvehette a fesztivál Deauville Tehetségdíját, nyilvánosan reagált a felmerült találgatásokra. „Soha nem veszek részt PR-fogásokban” – jelentette ki pénteken a színpadon a People magazinnak adott interjújában. „Ez halálos ítélet lenne a karrieremre nézve” – tette hozzá a színésznő, aki csak úgy ragyogott vállpánt nélküli estélyi ruhájában a vörös szőnyegen. 

DEAUVILLE, FRANCE - SEPTEMBER 05: Pamela Anderson attends the Opening Ceremony And Deauville Talent Award To Pamela Anderson during the 51st Deauville American Film Festival on September 05, 2025 in Deauville, France. (Photo by Francois Durand/Getty Images)
Az 58 éves Pamela Anderson szenzációsan festett, amikor pénteken részt vett a franciaországi Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon
Forrás: Getty Images Europe

„Az őszinteség számomra mindennél fontosabb”

A színésznő hangsúlyozta, hogy a magánéletét nem hajlandó a nyilvánosság elé tárni. „Babonás vagyok, ha szerelemről van szó. És nem szívesen osztom meg a romantikus életem egyetlen darabkáját sem” – fogalmazott.

„Újra és újra beleszeretek majd a képernyőn”

Anderson arról is beszélt, miként különíti el a szakmai és a magánéleti érzéseit. „Tudom, hogy újra és újra beleszeretek majd a képernyőn. Ez a munkám. Ha jól csináljuk, érezni fogjátok” – mondta.

A horoszkóp nem hazudik: Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatát előre megjósolták a csillagok

Bár nagyon eltérő személyiségjegyekkel rendelkezik a sztárpár két tagja, mégis tökéletes a kémia köztük. Mi lehet Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatának titka? A válasz a Merkúr retrográd.

Liam Neeson már az összeköltözést tervezi? A színész árulja New York-i lakását

Új szerelem, új otthon? Liam Neeson mozgalmas időszakon megy keresztül és nem kizárt, hogy Pamela Anderson is a képben van.

Megszólat Liam Neeson fia: így vélekedik Pamela Anderson és apja kapcsolatáról

Egyre több jel utal arra, hogy valóban romantikus kapcsolat van Liam Neeson és Pamela Anderson között. A páros körüli pletykákat most már a családtagok nyilvános reakciói is megerősítik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu