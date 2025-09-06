Pamela Anderson megtörte a csendet: ez véget vethet a találgatásoknak - Szenzációs fotón a színésznő

Amióta a Csupasz pisztoly című filmjüket népszerűsítették, a világ nem győzött találgatni, hogy milyen kapcsolat van Pamela Anderson és Liam Neeson között. Bennfentesek azt nyilatkozták, a két színész között szerelem szövődött, mások azt állították, barátok, de egy idő után az a vélemény is szárnyra kapott, hogy a kamerák előtti évődésük egyszerű PR-fogás.

Pamela Anderson megtörte a csendet: ez véget vethet a találgatásoknak

Forrás: NBCUniversal

Pamela Anderson: „Soha nem veszek részt PR-fogásokban”

A rendezvényen, ahol Pamela Anderson átvehette a fesztivál Deauville Tehetségdíját, nyilvánosan reagált a felmerült találgatásokra. „Soha nem veszek részt PR-fogásokban” – jelentette ki pénteken a színpadon a People magazinnak adott interjújában. „Ez halálos ítélet lenne a karrieremre nézve” – tette hozzá a színésznő, aki csak úgy ragyogott vállpánt nélküli estélyi ruhájában a vörös szőnyegen.

Az 58 éves Pamela Anderson szenzációsan festett, amikor pénteken részt vett a franciaországi Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon

Forrás: Getty Images Europe

„Az őszinteség számomra mindennél fontosabb”

A színésznő hangsúlyozta, hogy a magánéletét nem hajlandó a nyilvánosság elé tárni. „Babonás vagyok, ha szerelemről van szó. És nem szívesen osztom meg a romantikus életem egyetlen darabkáját sem” – fogalmazott.

„Újra és újra beleszeretek majd a képernyőn”

Anderson arról is beszélt, miként különíti el a szakmai és a magánéleti érzéseit. „Tudom, hogy újra és újra beleszeretek majd a képernyőn. Ez a munkám. Ha jól csináljuk, érezni fogjátok” – mondta.