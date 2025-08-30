Kiderült az igazság: most már biztosan lehet tudni, mi van Pamela Anderson és Liam Neeson között

Amióta a két színész együtt népszerűsíti a Csupasz piszolyt, mindenki azt találgatja, vajon szerelem szövődött-e Pamela Anderson és Liam Neeson között, vagy évődésük csupán okos reklámfogás. Most egy jólértesült mindkettőt cáfolta, és elmondta, mit éreznek egymás iránt a sztárok.
A Csupasz pisztoly sztárjai a közelmúltban gyakran jelentek meg együtt a sajtó előtt, ami világszerte találgatásokat indított el arról, hogy mi van közöttük. Egy bennfentes azonban a PageSixnek a követezőt nyilatkozta: „Azonnal megvolt közöttük a kémia, de ez sosem fejlődött intim kapcsolattá.” Hozzátette, hogy Pamela Anderson és Liam Neeson barátai és családtagjai is „szurkoltak nekik”, de baráti kapcsolatuk nem alakult szerelemmé, „soha nem lett több.”
A bennfentes hangsúlyozta, hogy a színészek közötti kötelék valódi, és úgy véli „mindig is barátok lesznek, nagyon kedvelik egymást” Egy másik forrás a People magazinnak azt nyilatkozta: „Minden őszinte volt közöttük. Egyikük sem vetemedne arra, hogy érzelmeket színleljen a siker miatt.” Korábban pedig egy másik informátor is megerősítette, hogy a vörös szőnyegen mutatott viselkedésük nem volt színlelés. „Nem szerepelnek csak azért imádnivaló párosként a vörös szőnyegen, hogy szerethetőbbek legyenek” – fogalmazott.
