Kiderült az igazság: most már biztosan lehet tudni, mi van Pamela Anderson és Liam Neeson között

Csupasz pisztoly Liam Neeson Pamela Anderson
Ügyes PR-fogás vagy mindent elsöprő szerelem? Nos, egy bennfentes elmondta: egyik sem. Pamela Andersont és Liam Neeson egy egészen más fajta érzés köti össze.

Amióta a két színész együtt népszerűsíti a Csupasz piszolyt, mindenki azt találgatja, vajon szerelem szövődött-e Pamela Anderson és Liam Neeson között, vagy évődésük csupán okos reklámfogás. Most egy jólértesült mindkettőt cáfolta, és elmondta, mit éreznek egymás iránt a sztárok. 

Pamela Anderson és Liam Neeson barátok
Pamela Anderson és Liam Neeson barátok
Forrás: NBCUniversal

Pamela Anderson és Liam Neeson között azonnal megvolt a kémia

A Csupasz pisztoly sztárjai a közelmúltban gyakran jelentek meg együtt a sajtó előtt, ami világszerte találgatásokat indított el arról, hogy mi van közöttük. Egy bennfentes azonban a PageSixnek a követezőt nyilatkozta: „Azonnal megvolt közöttük a kémia, de ez sosem fejlődött intim kapcsolattá.” Hozzátette, hogy Pamela Anderson és Liam Neeson barátai és családtagjai is „szurkoltak nekik”, de baráti kapcsolatuk nem alakult szerelemmé, „soha nem lett több.” 

Liam Neeson "csupasz pisztolya" a legnagyobb Hollywoodban: Pamela Anderson nem véletlen csapott le rá - FOTÓ

A szó szoros és átvitt értelmében is forró a hangulat Liam Neeson körül – a legendás színész ugyanis nem csupán akcióhősként hagyott mély nyomot Hollywoodban.

Őszinte barátság és nem PR-mutavány

A bennfentes hangsúlyozta, hogy a színészek közötti kötelék valódi, és úgy véli „mindig is barátok lesznek, nagyon kedvelik egymást”  Egy másik forrás a People magazinnak azt nyilatkozta: „Minden őszinte volt közöttük. Egyikük sem vetemedne arra, hogy érzelmeket színleljen a siker miatt.”  Korábban pedig egy másik informátor is megerősítette, hogy a vörös szőnyegen mutatott viselkedésük nem volt színlelés. „Nem szerepelnek csak azért imádnivaló párosként a vörös szőnyegen, hogy szerethetőbbek legyenek” – fogalmazott.

Liam Neeson aggódik, hogy Pamela Anderson nem érez iránta ugyanúgy

Egy testbeszéd-szakértő elemzése szerint Liam Neeson teljesen elbűvölve figyeli Pamela Andersont, ugyanakkor tart attól, hogy a színésznő nem viszonozza ugyanolyan intenzitással az érzéseit. A pletykák szerint a két sztár már egy ideje együtt van.

Pamela Anderson beszólt Meghan Markle főzős műsorára – Hova fajul a vita?

A királyi főzőműsor még mindig vitákat okoz. Pamela Anderson végre kimondta, amit már sokan gondoltak Meghan Markle új műsoráról és hát… nem kímélte a hercegnét.

Pamela Anderson átalakulása évtizedről évtizedre – Így lett szexszimbólumból letisztult nő

Pamela Anderson már karrierje kezdetétől szexszimbólumnak számított. Szerette a kivágott ruhákat, az erős sminket, azonban 58 éves korában már inkább a természetesség híve.

 

