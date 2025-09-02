Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hazug csajok társasága

Akkor és most: így néznek ki ma a Pretty Little Liars sorozat színészei

Disney General Entertainment Con - Andrew Eccles
Hazug csajok társasága sorozat galéria akkor és most
Kővári F. Luca
2025.09.02.
Éveken át alig vártad, hogy kiderüljön, hogy mi történt Alisonnal és hogy felfedjék, kicsoda a titokzatos „A"? Az idén 15 éves sorozat szereplői sokat változtak, mutatjuk, hogyan néznek ki ma a Pretty little liars sztárjai.

15 éves a 7 évadot megélt Pretty little liars, magyarul Hazug csajok társasága című sorozat. Együtt izgulhattunk kedvenc karaktereinkkel, hogy miként sikerül felgöngyölíteniük az ügyeiket a titkokkal teli életükben. Nézzük, mennyit változtak kedvenc sorozatunk színészei az elmúlt évek alatt!

Így néznek ki ma a Pretty little liars szereplői.
Forrás: Disney General Entertainment Con

Így néznek ki most a Pretty Little Liars sorozat színészei

A 2010-ben induló sorozat hatalmas sikert ért el főleg az akkori tinilányok körében. A Hazug csajok társasága egy amerikai tinidráma thriller elemekkel, melyben négy lány nyomoz eltűnt (halottnak hitt) barátnőjük után. A sorozat évekig a képernyő elé bilincselte a nézőit a számos titokkal, cselszövéssel és szerelmi kalandokkal. 

Ellenállhatatlan viszályok, folytonos szerelmi drámák és erős baráti kötelék mutatta be, hogy miként nő fel az évek során Aria Montgomery, Hanna Marin, Emily Fields, Spencer Hastings és Allison DiLaurentis.

Ha érdekel, hogy hogyan festenek most a Hazug csajok társasága című sorozat színészei, kattints a galériára!

Ashley Victoria Benson Ashley Hanna Marin karakterét játszotta, majd maradt a színészi pályán. A Csajok szabadon és az Eastwicki boszorkák sorozatban is megjelent, ahol Mia Torcoletti karakterét játszotta.
1 / 9
Tyler Jordon Blackburn Leginkább arról ismert, hogy Caleb Riverst, a menő, titokzatos hackert alakította a sorozatban. Legutóbb a közönség Alex Manes szerepében láthatta Roswell: New Mexico című sorozatában.
1 / 9
Troian Bellisario Troian játszotta a sorozatban Spencer Hastings karakterét, aki a legintelligensebb és legösszetettebb volt a lányok közül. Az On Call című 2025-ös sorozatban főszerepet játszik az Amazon Primeon.
1 / 9
Sasha Pieterse A dél-afrikai származású amerikai színésznőnek a Hazug csajok társasága című sorozatban volt a legkiemelkedőbb színészi munkája. Titokzatos, manipuláló karaktere sokszor mozdította elő az eseményeket a történetív során. Azóta kisebb mellékszerepeket játszott, például A csoda (The Image of You) című filmben.
1 / 9
Shay Mitchell leghíresebb szerepe Emily Fields volt A Hazug csajok társasága című sorozatban. Ő alakítota a lelkiismeretes úszót és hűséges jó barátot. Azután a You és a Dollface című sorozatokban kapott kisebb szerepeket.
1 / 9
Lucy Hale Az Aria Montgomery karakterét alakító színésznő ma már 36 éves. Olyan filmekben játszott, mint a Gyűlölök és szeretek, Felelsz vagy mersz?, Kutyarománc és A legkedvesebb csaj. Színészi karrierje mellett zenei pályafutást is választott. 2015-ben adta ki az első albumát, Road Between címmel, ami country-pop stílusú dalokat tartalmazott.
1 / 9
Ian Harding Az amerikai színész Ezra Fitz szerepében tűnt fel, mint Lucy szerelme és középiskolai tanár. 2024-ben A mi kis titkunk című film férfi főszereplőjeként jelent meg Lindsay Lohan mellett.
1 / 9
Keegan Allen A 36 éves színész Toby Cavanaugh karakterét alakította, aki Spencer párja volt. Mostanában fotósként, íróként és zenészként munkálkodik.
1 / 9
Janel Parrish Janel Parrish játszotta Mona karakterét, aki briliánsan manipulálta a lányokat. Azóta olyan neves romantikus filmben dolgozott, mint A fiúknak, akiket valaha szerettem, ahol a főszereplő, Lara nővérét alakította.
1 / 9
arhiv/afp

