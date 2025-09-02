Akkor és most: így néznek ki ma a Pretty Little Liars sorozat színészei

15 éves a 7 évadot megélt Pretty little liars, magyarul Hazug csajok társasága című sorozat. Együtt izgulhattunk kedvenc karaktereinkkel, hogy miként sikerül felgöngyölíteniük az ügyeiket a titkokkal teli életükben. Nézzük, mennyit változtak kedvenc sorozatunk színészei az elmúlt évek alatt!

Így néznek ki ma a Pretty little liars szereplői.

Forrás: Disney General Entertainment Con

A 2010-ben induló sorozat hatalmas sikert ért el főleg az akkori tinilányok körében. A Hazug csajok társasága egy amerikai tinidráma thriller elemekkel, melyben négy lány nyomoz eltűnt (halottnak hitt) barátnőjük után. A sorozat évekig a képernyő elé bilincselte a nézőit a számos titokkal, cselszövéssel és szerelmi kalandokkal.

Ellenállhatatlan viszályok, folytonos szerelmi drámák és erős baráti kötelék mutatta be, hogy miként nő fel az évek során Aria Montgomery, Hanna Marin, Emily Fields, Spencer Hastings és Allison DiLaurentis.

