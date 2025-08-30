A szerelem, amiért te is utaznál 200 évet – Outlander: Vér a véremből – Kritika

Nézők millióit szögezte a képernyő elé 2014-ben Jamie Fraser és Claire Randall időn átívelő szerelmi története, ami 2019-ben felkerült a Netflixre is. Az eredetileg könyvsorozatként induló bestseller diadalmenete pedig azóta sem állt meg, a széria jelenleg 7 évadnál tart és az ígéretek szerint 2026-ban várható a 8., ami egyben a finálé is lesz. A skót-felföldön játszódó gyönyörű szerelmi történet azonban itt még nem ér véget, hiszen augusztus 8-án megjelent az eredeti széria előzménysorozata, a rajongók legnagyobb örömére. Bár a folytatásokat hajlamosak rendszerint elszúrni a készítők, az Outlander egyértelmű kivétel ez alól. Az Outlander: Vér a véremből ugyanis újra elhozza a klánok harcait, a hihetetlenül jól működő kémiát a szereplők között és a gyönyörű skót férfiakat, brutál szexi akcentussal. Kritika következik.

Ha Jamie és Claire szerelmi történetét imádtad, az Outlander: Vér a vérembőlért teljesen odaleszel.

Forrás: Profimedia

Új évaddal tért vissza az Outlander univerzum, ami ismét telitalálat lett

Megvan az az érzés, amikor egy sorozatot nézve úgy érzed, hogy a világ része akarsz lenni és mélyen legbelül el akarod hinni, hogy a karakterek tényleg léteznek? Az Outlander pont ilyen, amit bár sokan egy vontatottabb Trónok harcaként aposztrofálnak, valójában sokkal jobb annál. A skót-felföldön játszódó romantikus, misztikus történet egyszerre brutális és szívdöglesztő, amit az előzménysorozatáról is el lehet mondani, hála az istennek.

Az Outlander: Vér a véremből előzménysorozat az eredeti főszereplők, Jamie és Claire szüleinek történetét dolgozza fel, ami már csak az időbeli keretek miatt is izgalmas.

Hiszen Jamie apja, Brian Fraser és anyja, Ellen MacKenzie a 18. századi Skóciában élnek, szerelmük pedig tiltott a két klán közötti viszályok miatt, Claire ősei pedig az első világháború borzalmait élik meg és próbálják feldolgozni. Az alkotók most is odatették magukat, a jelmezek, a táj és a szereplők gyönyörűek, a köztük lévő kémia pedig ismét tökéletes.

Elképesztően jól sikerült a casting az Outlander: Vér a véremből sorozatnál.

Forrás: AdMedia via ZUMA Press Wire

Beszéljünk a skót férfiakról

Ha az eredeti Outlander után azt hittük, hogy nem létezik szexibb skót férfi, mint Jamie Fraser, akkor az előzménysorozat meg fog minket lepni.

A Jamie apját játszó Jamie Roy ugyanis az első pillanattól kezdve zavarba hoz minket, mimikája, pillantása, de még a hangja is hamisíthatatlanul Fraser. A maga maszkulin, skótos, őrülten szexis módján. De szintén érdemes szemügyre venni a Clair apját játszó Jeremy Irvine-t is, aki ugyancsak megér egy misét.

Így ha másért nem is, már miattuk megéri megnézni az új sorozatot, de szerencsére a történetvezetés és a színészi játék is ad rá elég okot. Persze a tökéletes kémiáért a hölgyek is felelősek, a castingért pedig itt is piros pont jár. A Claire édesanyját játszó Hermione Corfield megszólalásig hasonlít Caitríona Balfe ír modellre, aki Claire-t, azaz a sorozat béli lányát alakítja, a Jamie édesanyját alakító Harriet Slater vörös haja pedig úgy világít a sorozatban, mint fény a sötétségben. Őket nézve keresve sem találhattak volna jobb színészeket genetikailag.