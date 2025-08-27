Visszatér az Én és a Walter fiúk: minden, amit tudni kell a 2. évadról

Augusztus 28-a már most piros betűs nap a naptárban, mert indul a Netflix toplistás sorozata, az Én és a Walter fiúk 2. évada. Ha az első évad után még mindig nem tudtad eldönteni, hogy Alex, Cole vagy esetleg a titokzatos új fiú a szíved választottja, akkor készülj: a folytatás mindent felülír.

Itt az Én és a Walter fiúk 2. évada - és minden, amit tudni kell a sorozatról

Forrás: Netflix

Én és a Walter fiúk 2. évad: visszatérés Silver Fallsba

Jackie (Nikki Rodriquez) visszatér Silver Fallsba, és az első percektől kezdve látszik, hogy nem lesz könnyű dolga. Alex (Ashby Gentry) tinédzser élet kihívásai között lavírozik, Cole (Noah LaLonde) pedig próbálja megtalálni a helyét a világban a sportpályán elszenvedett csapások után. A sorozatban a családi kapcsolatok bonyolultsága és a tinik személyes dilemmái tökéletesen keverednek, így az Én és a Walter fiúk 2. évada nemcsak romantikus, de igazi felnövős tinisorozat-élmény is lesz.

A szereplőgárda még mindig fantasztikus. Nikki Rodriguez mellett visszatér még Sarah Rafferty, Corey Fogelmanis, Johnny Link, Connor Stanhope, Nathaniel Arcand, Marc Blucas, Paul McGillion – és újdonságként Zoë Soul és Jaylan Evans is feltűnik. A rendezői székben Jason Priestley gondoskodik arról, hogy minden jelenet vizuálisan is élmény legyen, miközben a karakterek belső vívódásait és a családi drámákat tökéletesen átadja a nézőnek.

A Netflix-premier már biztos: augusztus 28-tól az összes rész elérhető streamingen.

A Tudum előzetesében található első nyolc perc már most elérhető, és garantáltan felvillanyozza a rajongókat – egy pillanat alatt visszarepít Silver Fallsba, ahol a kaland, a romantika és a dráma sosem áll meg.

És ha azt hitted, hogy itt vége a jó híreknek, jobb ha leülsz. A Netflix már megerősítette a 3. évadot is, ami 2026-ban érkezik, így a rajongók biztosak lehetnek benne, hogy a történet nem áll meg a második évaddal. Az új szezon ígéretes csavarokat tartogat, a tini dráma és a romantikus sorozatok rajongói pedig alig várhatják, hogy újra együtt izguljanak Jackie-vel és a Walter fiúkkal.