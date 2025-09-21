Szörnyű vádak érték Priscilla Presleyt: az öröksége miatt kapcsoltatta le a lányát a gépekről - Videó

Lisa Marie Presley, Elvis Presley egyetlen lánya 2023 januárjában hunyt el hirtelen szívmegállás következtében. Ezt követően Lisa Marie volt üzlettársai beperelték Priscilla Presleyt, aki tagadja a vádakat, ügyvédje pedig kijelentette, mindez nem más, mint „szomorú és aljas kísérlet egy nyolcvan éves nő hírnevének bemocskolására”.
Lisa Marie Presley halálának híre az egész világot megrázta, főleg, hogy a hivatalos közlemény szerint egyszerű testsúlycsökkentő műtét után ópiátszedés miatt súlyos bélrendszeri elzáródása lett és az okozta a tragédiát. Az eset pontos körülményeiről eddig kevés részlet volt ismert, csak annyit lehetett tudni, hogy Priscilla Presley úgy döntött, hogy a lányát kapcsolják le a gépekről. Az elhunyt volt üzlettársai ugyanis azzal vádolják Priscillát, hogy azért vetett véget a lánya életének, hogy megszerezze a teljes Elvis-vagyon öröklési jogát. Szerintük ugyanis a nő folyamatosan figyelmen kívül hagyta lánya egyre romló egészségügyi állapotát, a motivációja pedig egyértelműen a hatalmas vagyon megszerzése volt.
