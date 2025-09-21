Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Szörnyű vádak érték Priscilla Presleyt: az öröksége miatt kapcsoltatta le a lányát a gépekről - Videó

2025.09.21.
Sokkoló részletek derültek ki Lisa Marie Presley halálával kapcsolatban. A híresztelések szerint Priscilla Presley nem vette figyelembe lánya egészségi gondjait és kizárólag Elvis Presley vagyonának megszerzésére törekedett.

Lisa Marie Presley, Elvis Presley egyetlen lánya 2023 januárjában hunyt el hirtelen szívmegállás következtében. Ezt követően Lisa Marie volt üzlettársai beperelték Priscilla Presleyt, aki tagadja a vádakat, ügyvédje pedig kijelentette, mindez nem más, mint „szomorú és aljas kísérlet egy nyolcvan éves nő hírnevének bemocskolására”.

Priscilla Presley súlyos vádakkal néz szembe
Forrás: Getty Images North America

Priscilla Presley a teljes Elvis-vagyon öröklési jogára pályázott?

Lisa Marie Presley halálának híre az egész világot megrázta, főleg, hogy a hivatalos közlemény szerint egyszerű testsúlycsökkentő műtét után ópiátszedés miatt súlyos bélrendszeri elzáródása lett és az okozta a tragédiát. Az eset pontos körülményeiről eddig kevés részlet volt ismert, csak annyit lehetett tudni, hogy Priscilla Presley úgy döntött, hogy a lányát kapcsolják le a gépekről. Az elhunyt volt üzlettársai ugyanis azzal vádolják Priscillát, hogy azért vetett véget a lánya életének, hogy megszerezze a teljes Elvis-vagyon öröklési jogát. Szerintük ugyanis a nő folyamatosan figyelmen kívül hagyta lánya egyre romló egészségügyi állapotát, a motivációja pedig egyértelműen a hatalmas vagyon megszerzése volt.

