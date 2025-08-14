Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Priscilla Presley ellen pert indítottak — A vád szerint az Elvis-hagyatékért hagyta meghalni a lányát, Lisa Marie-t

vád halál Lisa Marie Elvis per Priscilla Presley
2025.08.14.
Volt üzlettársai perelték be Priscilla Presley-t, akik azt állítják, Elvis Presley özvegye figyelmen kívül hagyta lánya, Lisa Marie Presley egészségügyi problémáit, és kizárólag Elvis Presley vagyonának megszerzésére törekedett.

Priscilla Presley tagadja azokat a vádakat, amelyek az Elvis özvegye ellen benyújtott, 50 millió dolláros polgári perben szerepelnek, és amelyek szerint ő a felelős egyetlen lánya, Lisa Marie Presleyt korai haláláért, amelynek köszönhetően visszaszerezte az Elvis Presley-öröksége feletti ellenőrzést. Priscilla ügyvédjei szerint a per „szomorú és aljas kísérlet egy nyolcvan éves nő hírnevének bemocskolására”.

Priscilla Presley Gracelandet akarta volna a lánya helyett?

A perben, amelyet Priscilla egykori üzlettársai, Brigitte Kruse és Kevin Fialko indítottak augusztus 11-én a kaliforniai  legfelsőbb bíróságon, azt állítják, hogy a 80 éves Priscilla összeesküvést szőtt, hogy „megcsapolja” üzlettársait, „alaptalan állításokkal tönkretegye a hírnevüket” és „kihasználja” Lisa Marie halálát, hogy „visszaszerezze az irányítást Elvis Presley öröksége és vagyona felett”.

A felperesek azt állítják, hogy Priscilla figyelmen kívül hagyta Lisa Marie egészségügyi problémáit a 2023 januárjában megrendezett Golden Globe-gálán. Napokkal később Lisa Marie 54 évesen, szívmegállás miatt meghalt.

„Priscilla, aki tudta, hogy Lisa lépéseket tett annak érdekében, hogy eltávolítsa őt Lisa visszavonhatatlan életbiztosítási vagyonkezelői pozíciójából, lehetőséget látott arra, hogy visszaszerezze az irányítást” – állítják a periratokban. Priscilla sietett a kórházba, ahol állítólag „levetette a gépekről”, mielőtt Lisa Marie lánya, Riley Keough megérkezett volna, annak ellenére, hogy Lisa Marie „egyértelmű utasítást adott az életének meghosszabbítására” - állítja a kereset.

A felperesek azt állítják, hogy Priscilla „tudta, hogy Lisa halála semlegesítette Lisa azon törekvéseit, hogy Priscillát eltávolítsák életbiztosítási vagyonkezelői pozíciójából”, és hogy Elvis özvegye Graceland feletti ellenőrzési jogot akart. 

Priscilla ügyvédei tagadják a vádakat, és azt állítják, hogy unokája, Riley Keough 100 százalékig a nagymamája mögött áll, és ugyanolyan undorral viseltetik az esettel szemben”.
 

