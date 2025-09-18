Megcsalás után esküvő: Renée Zellweger hozzámegy a botrányhős tévéshez

Renée Zellweger és a 46 éves Anstead 2021 óta alkot egy párt, közös szenvedélyük, az autók hozták össze őket. Kapcsolatuk azonban megingott, amikor Ansteadet lefotózták, amint egy másik nő házából távozott egyik reggel. A közösségi médiában azonnal megindultak a találgatások a hűtlenségről, ám Ant Anstead és környezete tagadta a pletykákat. „Ant mindent megtett, hogy meggyőzze Renée-t, nincs ok gyanúra” – mondta egy forrás. – „Ahelyett, hogy szakítottak volna, a helyzet inkább erősebbé tette a kapcsolatukat.”
A botrányt követően a pár terápiára is járt, erre pedig Renée Zellweger a kapcsolatuk próbatételeként tekintett. Februárban az is felmerült, hogy eljegyezték egymást, mert a Bridget Jones 4. premierjén a színésznő gyűrűsujját sebtapasz fedte. Barátaik most azt állítják, a szóbeszéd nem volt alaptalan.
Ant Anstead ugyanakkor komoly pénzügyi gondokkal küzd: autógyártó cége, a Radford Motors csődöt jelentett, és több millió dolláros perek fenyegetik. Míg a színésznő barátai ezt intő jelnek tartják, Zellweger nem hagyja magát befolyásolni. „Renée-nek nem a pénz számít” – mondta egy bennfentes. – „Az ő szemében Ant szerető apa és tisztességes ember.”
A pár nemrég Angliába utazott, Anstead pedig egy posztban már „feleségemnek” nevezte Zellwegert. A források szerint az utazás fordulópont volt a kapcsolatukban: „Renée ragyogva tért vissza, és azt mondta, soha nem volt még ennyire szerelmes. Egyszerű, zártkörű kaliforniai esküvőt terveznek, ahol a családé lesz a főszerep” - mondta egy barát.
Ant Anstead három gyermeke – Amelie, Archie és a kis Hudson – korábbi kapcsolataiból származik, de Renée Zellweger mindannyiukkal szoros kapcsolatot alakított ki. „Renée szívesen vállalta a mostohaanya szerepét” – árulta el egy ismerős. – „Imádja Ant gyerekeit, és azt is szeretné, ha az esküvőn fontos szerepet kapnának.”
Míg a színésznő diszkréten kezeli a magánéletét, addig Anstead büszkén mutatja meg boldogságát. „Nem tudja megállni, hogy megmutassa, mennyire büszke arra, hogy Renée-vel lehet” – mondta egy bennfentes. – „És Renée készen áll arra, hogy az oltár elé álljon vele.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.