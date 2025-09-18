Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök

Megcsalás után esküvő: Renée Zellweger hozzámegy a botrányhős tévéshez

Szabados Dániel
2025.09.18.
Renée Zellweger állítólag elhatározta, hogy feleségül megy Ant Ansteadhez, hiába árnyékolják be kapcsolatukat a brit tévés műsorvezető botrányai. Sajtóértesülések szerint az 56 éves Oscar-díjas színésznő a közeli barátait is meglepte azzal, ennyire hisz a párjában.

Renée Zellweger és a 46 éves Anstead 2021 óta alkot egy párt, közös szenvedélyük, az autók hozták össze őket. Kapcsolatuk azonban megingott, amikor Ansteadet lefotózták, amint egy másik nő házából távozott egyik reggel. A közösségi médiában azonnal megindultak a találgatások a hűtlenségről, ám Ant Anstead és környezete tagadta a pletykákat. „Ant mindent megtett, hogy meggyőzze Renée-t, nincs ok gyanúra” – mondta egy forrás. – „Ahelyett, hogy szakítottak volna, a helyzet inkább erősebbé tette a kapcsolatukat.”

Renée Zellweger és barátja, Ant Anstead 2025 januárjában
Renée Zellweger és barátja, Ant Anstead 2025 januárjában
Forrás: Profimedia

A botrányt követően a pár terápiára is járt, erre pedig Renée Zellweger a kapcsolatuk próbatételeként tekintett. Februárban az is felmerült, hogy eljegyezték egymást, mert a Bridget Jones 4. premierjén a színésznő gyűrűsujját sebtapasz fedte. Barátaik most azt állítják, a szóbeszéd nem volt alaptalan.

Ant Anstead ugyanakkor komoly pénzügyi gondokkal küzd: autógyártó cége, a Radford Motors csődöt jelentett, és több millió dolláros perek fenyegetik. Míg a színésznő barátai ezt intő jelnek tartják, Zellweger nem hagyja magát befolyásolni. „Renée-nek nem a pénz számít” – mondta egy bennfentes. – „Az ő szemében Ant szerető apa és tisztességes ember.”

Renée Zellweger esküvőt tervez

A pár nemrég Angliába utazott, Anstead pedig egy posztban már „feleségemnek” nevezte Zellwegert. A források szerint az utazás fordulópont volt a kapcsolatukban: „Renée ragyogva tért vissza, és azt mondta, soha nem volt még ennyire szerelmes. Egyszerű, zártkörű kaliforniai esküvőt terveznek, ahol a családé lesz a főszerep” - mondta egy barát.

Ant Anstead három gyermeke – Amelie, Archie és a kis Hudson – korábbi kapcsolataiból származik, de Renée Zellweger mindannyiukkal szoros kapcsolatot alakított ki. „Renée szívesen vállalta a mostohaanya szerepét” árulta el egy ismerős. – „Imádja Ant gyerekeit, és azt is szeretné, ha az esküvőn fontos szerepet kapnának.”

Míg a színésznő diszkréten kezeli a magánéletét, addig Anstead büszkén mutatja meg boldogságát. „Nem tudja megállni, hogy megmutassa, mennyire büszke arra, hogy Renée-vel lehet” – mondta egy bennfentes. – „És Renée készen áll arra, hogy az oltár elé álljon vele.”

 

