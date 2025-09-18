Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök Diána

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Priscilla Presley fájdalmas részleteket árult el Lisa Marie Presley utolsó óráiról

gyász Lisa Marie Presley Priscilla Presley
Life.hu
2025.09.18.
Priscilla Presley új, szeptember 23-án megjelenő önéletrajzi könyvében, Az élet Elvis után című műben részletesen beszél lánya, Lisa Marie Presley végső pillanatairól.

A 80 éves Priscilla Presley őszintén vallott a szívszorító döntésről, amikor az orvosokkal való egyeztetés után lekapcsoltatta lányát, Lisa Marie-t a lélegeztetőgépről. Lisa Marie Presley 2023. január 12-én hunyt el, 54 évesen; halálát egy korábbi bariatriai műtétet követő vékonybélelzáródás okozta. Priscilla elmondása szerint a kórházi szobába lépve érezte, hogy lánya belső lénye — ahogy fogalmazott — már nincs ott.

Priscilla Presley lánya, Lisa Marie Presley utolsó fotója
Priscilla Presley lánya, Lisa Marie Presley utolsó fotója
Forrás: Getty Images

Priscilla Presley Lisa Marie Presley haláláról: „A lelke már nem volt ott"

„Egész nap ott voltunk. Lisa nem lélegzett, ezért lélegeztetőgépre tették” — írja Priscilla Presley. A család órákon át imádkozott és reménykedett, de az orvos egyszer csak azt közölte velük: „Nagyon sajnálom, de elment.” Priscilla beszámolója szerint az agyi aktivitás már alig volt mérhető, és a körülményekről kérdezősködve az orvos őszintén fogalmazott: hiába tartják tovább a gépen, Lisa életminősége valószínűleg nem javul. Ekkor Priscilla suttogva azt mondta: „Vegye le a gépről, doktor úr.”

A könyvben Priscilla Presley arról is ír, hogyan zajlottak az utolsó percek: a családtagok sorra bemehettek Lisa szobájába, fogták a kezét, simogatták az arcát, és elmondták neki, hogy mennyire szeretik. „Riley később elmondta, már a repülőn érezte, hogy édesanyja lelke elhagyta a testét” — idézi fel Priscilla.

Elvis Presley egykori felesége ebben a könyvben nem csak a lánya elvesztéséről szól: megemlékezik unokája, Benjamin Keough 2020-as haláláról is, és arról is, mennyire boldoggá teszik őt Riley Keough gyermekei — Tupelo és a pár hónapja született unoka tartják benne a lelket. „Boldoggá tesz, hogy mindenki jól van” — fogalmaz Priscilla.

A kötetben Priscilla Presley újraértékeli az Elvis Presley mellett töltött éveket — személyes emlékekről, családi tragédiákról és megküzdési stratégiákról ír. 

Sosem látott fotókkal búcsúztak unokái Robert Redfordtól: „A legjobb nagypapa volt, akit egy unoka csak kívánhat"

Robert Redford unokái megható módon emlékeztek meg az elhunyt színészről: eddig nem látott családi fotókat osztottak meg a közösségi médiában Robert Redfordról.

Teljes titokban megszületett Riley Keough második gyermeke: a baba az év elején látta meg a napvilágot

Riley Keough és férje, Ben Smith-Petersen úsznak a boldogságban. A Daisy Jones & The Six színésznője és kaszkadőr férje idén év elején másodszor is szülők lettek.

Itt töltötte utolsó napjait Robert Redford: a színész a hegyek között volt otthon – FOTÓK

Robert Redford szeptember 16-án, 89 éves korában hunyt el utahi, Sundance-ben található házában. Az Oscar-díjas színész, rendező és környezetvédelmi aktivista nemcsak a filmiparban hagyott maradandó nyomot, hanem Utah államban is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu