Priscilla Presley fájdalmas részleteket árult el Lisa Marie Presley utolsó óráiról

A 80 éves Priscilla Presley őszintén vallott a szívszorító döntésről, amikor az orvosokkal való egyeztetés után lekapcsoltatta lányát, Lisa Marie-t a lélegeztetőgépről. Lisa Marie Presley 2023. január 12-én hunyt el, 54 évesen; halálát egy korábbi bariatriai műtétet követő vékonybélelzáródás okozta. Priscilla elmondása szerint a kórházi szobába lépve érezte, hogy lánya belső lénye — ahogy fogalmazott — már nincs ott.

Priscilla Presley lánya, Lisa Marie Presley utolsó fotója

Forrás: Getty Images

Priscilla Presley Lisa Marie Presley haláláról: „A lelke már nem volt ott"

„Egész nap ott voltunk. Lisa nem lélegzett, ezért lélegeztetőgépre tették” — írja Priscilla Presley. A család órákon át imádkozott és reménykedett, de az orvos egyszer csak azt közölte velük: „Nagyon sajnálom, de elment.” Priscilla beszámolója szerint az agyi aktivitás már alig volt mérhető, és a körülményekről kérdezősködve az orvos őszintén fogalmazott: hiába tartják tovább a gépen, Lisa életminősége valószínűleg nem javul. Ekkor Priscilla suttogva azt mondta: „Vegye le a gépről, doktor úr.”

A könyvben Priscilla Presley arról is ír, hogyan zajlottak az utolsó percek: a családtagok sorra bemehettek Lisa szobájába, fogták a kezét, simogatták az arcát, és elmondták neki, hogy mennyire szeretik. „Riley később elmondta, már a repülőn érezte, hogy édesanyja lelke elhagyta a testét” — idézi fel Priscilla.

Elvis Presley egykori felesége ebben a könyvben nem csak a lánya elvesztéséről szól: megemlékezik unokája, Benjamin Keough 2020-as haláláról is, és arról is, mennyire boldoggá teszik őt Riley Keough gyermekei — Tupelo és a pár hónapja született unoka tartják benne a lelket. „Boldoggá tesz, hogy mindenki jól van” — fogalmaz Priscilla.

A kötetben Priscilla Presley újraértékeli az Elvis Presley mellett töltött éveket — személyes emlékekről, családi tragédiákról és megküzdési stratégiákról ír.