Priscilla Presley fájdalmas részleteket árult el Lisa Marie Presley utolsó óráiról

A 80 éves Priscilla Presley őszintén vallott a szívszorító döntésről, amikor az orvosokkal való egyeztetés után lekapcsoltatta lányát, Lisa Marie-t a lélegeztetőgépről. Lisa Marie Presley 2023. január 12-én hunyt el, 54 évesen; halálát egy korábbi bariatriai műtétet követő vékonybélelzáródás okozta. Priscilla elmondása szerint a kórházi szobába lépve érezte, hogy lánya belső lénye — ahogy fogalmazott — már nincs ott.
„Egész nap ott voltunk. Lisa nem lélegzett, ezért lélegeztetőgépre tették” — írja Priscilla Presley. A család órákon át imádkozott és reménykedett, de az orvos egyszer csak azt közölte velük: „Nagyon sajnálom, de elment.” Priscilla beszámolója szerint az agyi aktivitás már alig volt mérhető, és a körülményekről kérdezősködve az orvos őszintén fogalmazott: hiába tartják tovább a gépen, Lisa életminősége valószínűleg nem javul. Ekkor Priscilla suttogva azt mondta: „Vegye le a gépről, doktor úr.”
A könyvben Priscilla Presley arról is ír, hogyan zajlottak az utolsó percek: a családtagok sorra bemehettek Lisa szobájába, fogták a kezét, simogatták az arcát, és elmondták neki, hogy mennyire szeretik. „Riley később elmondta, már a repülőn érezte, hogy édesanyja lelke elhagyta a testét” — idézi fel Priscilla.
Elvis Presley egykori felesége ebben a könyvben nem csak a lánya elvesztéséről szól: megemlékezik unokája, Benjamin Keough 2020-as haláláról is, és arról is, mennyire boldoggá teszik őt Riley Keough gyermekei — Tupelo és a pár hónapja született unoka tartják benne a lelket. „Boldoggá tesz, hogy mindenki jól van” — fogalmaz Priscilla.
A kötetben Priscilla Presley újraértékeli az Elvis Presley mellett töltött éveket — személyes emlékekről, családi tragédiákról és megküzdési stratégiákról ír.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.