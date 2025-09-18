Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Ő az enyém!” – Sarah Ferguson féltékenységi rohamot kapott Diana hercegné és John F. Kennedy Jr. titkos találkája miatt

Horváth Angéla
2025.09.18.
Újabb pikáns részletre derült fény a brit királyi család múltjából. Andrew Lownie nemrég megjelent életrajzi könyve (A York-ház felemelkedése és bukása) szerint Sarah Ferguson az 1990-es években komoly érzelmeket táplált John F. Kennedy Jr. iránt – ám amikor megtudta, hogy Diana hercegné előbb találkozott vele, dühösen fakadt ki: „Ő az enyém!”

A kötet szerint York hercegnéje valósággal rajongott az amerikai elnök fiáért. Egykori bizalmasai arról számoltak be, hogy Sarah Ferguson szinte megszállottja volt a jóképű férfinak, kivágta és gyűjtötte a magazinokból a képeit, és úgy viselkedett, mintha már párkapcsolatban élne vele.

Sarah Ferguson kiakadt: Diana hercegné titokban találkozott az ifjabb Kennyvel

A dráma akkor érte el a tetőpontját, amikor Sarah Ferguson megtudta: Diana hercegné 1995 karácsonyán titokban találkozott az ifjabb Kennedyvel egy New York-i szállodában. A királyi bennfentesek szerint a találkát Diana maga szervezte meg, részben azért, hogy bosszantsa sógornőjét – pontosan tudta, mennyire vonzódik a karizmatikus amerikaihoz.

Lownie arról is írt könyvében, hogy Sarah Ferguson kódnevet adott kiszemeltjének – „Number Nine”-ként (a 9-es számű) emlegette –, mintha listába szedte volna a kívánatos férfiakat.

Sarah Ferguson és Diana hercegné
Sarah Ferguson és Diana hercegné
Forrás: Getty Images

Az ifjabb Kennedy ekkoriban még Daryl Hannah színésznővel járt, majd 1996-ban feleségül vette Carolyn Bessette-et, akivel a ’90-es évek ikonikus párjává váltak. Három évvel később tragikus repülőgép-balesetben vesztették életüket.

Miközben Diana hercegné a válása után a nyilvánosság és a sajtó állandó érdeklődésével küzdött, és rövid kalandokkal igyekezett kiszakadni a palota szorításból, Sarah Ferguson életét pénzügyi gondok nehezítették meg. Az ifjabb John F. Kennedy után mindketten érdeklődtek, a lehetőség, hogy felfigyel valamelyikükre, a szabadásgot jelentette volna – de végül egyiküké sem lehetett a sármos férfi. 

Sosem látott fotókkal búcsúztak unokái Robert Redfordtól: „A legjobb nagypapa volt, akit egy unoka csak kívánhat"

Robert Redford unokái megható módon emlékeztek meg az elhunyt színészről: eddig nem látott családi fotókat osztottak meg a közösségi médiában Robert Redfordról.

Újabb szakítás a sztárvilágban: felbontotta eljegyzését a világhírű színésznő – VIDEÓ

Úgy tűnik, Nina Dobrev a magánéletben sem sokkal szerencsésebb, mint a Vámpírnaplókban: egy év jegyesség után már fel is bontotta az eljegyzését.

Itt töltötte utolsó napjait Robert Redford: a színész a hegyek között volt otthon – FOTÓK

Robert Redford szeptember 16-án, 89 éves korában hunyt el utahi, Sundance-ben található házában. Az Oscar-díjas színész, rendező és környezetvédelmi aktivista nemcsak a filmiparban hagyott maradandó nyomot, hanem Utah államban is.


 

