Exkluzív fotók: Megérkezett Budapestre Robbie Williams

Robbie Williams szeptember 12-én az MVM Dome színpadán lép fel Budapesten, és ma már meg is érkezett Magyarországra. A Borsnak sikerült is lencsevégre kapni a brit énekes-dalszerzőt: a lap exkluzív képein jól látni, milyen remek formában van.

Robbie Williams megérkezett Magyarországra

Forrás: Bors

Robbie Williams nem először jár hazánkban

Robbie Williams már többször járt Budapesten, és mindannyiszor kifejezte, mennyire szeret hazánkban koncertezni. Emlékezetes pillanat volt, amikor gyermekeivel karöltve a Four Seasons Gresham-palota egyik luxuslakosztályának erkélyéről nézte végig az augusztus 20-ai tűzijátékot. A Netflixen bemutatott dokumentumfilmjében is feltűnik egy budapesti részlet: a 2000-es években, az egyik koncertje előtt épp egy medencében lazít a magyar fővárosban. Williams, akit lovaggá ütöttek karitatív tevékenysége miatt, a dokuban őszintén beszélt pályafutása csúcspontjairól és hullámvölgyeiről, a hírnév árnyoldalairól és a személyes küzdelmeiről is.