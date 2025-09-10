Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Exkluzív fotók: Megérkezett Budapestre Robbie Williams

koncert Robbie Williams Budapest
2025.09.10.
A pénteki koncertje előtt már két nappal hazánkba utazott a világsztár. Robbie Williams szeptember 12-én lép fel nálunk.

Robbie Williams szeptember 12-én az MVM Dome színpadán lép fel Budapesten, és ma már meg is érkezett Magyarországra. A Borsnak sikerült is lencsevégre kapni a brit énekes-dalszerzőt: a lap exkluzív képein jól látni, milyen remek formában van. 

Robbie Williams megérkezett Magyarországra
Forrás: Bors

Robbie Williams nem először jár hazánkban 

Robbie Williams már többször járt Budapesten, és mindannyiszor kifejezte, mennyire szeret hazánkban koncertezni. Emlékezetes pillanat volt, amikor gyermekeivel karöltve a Four Seasons Gresham-palota egyik luxuslakosztályának erkélyéről nézte végig az augusztus 20-ai tűzijátékot.  A Netflixen bemutatott dokumentumfilmjében is feltűnik egy budapesti részlet: a 2000-es években, az egyik koncertje előtt épp egy medencében lazít a magyar fővárosban. Williams, akit lovaggá ütöttek karitatív tevékenysége miatt, a dokuban őszintén beszélt pályafutása csúcspontjairól és hullámvölgyeiről, a hírnév árnyoldalairól és a személyes küzdelmeiről is.

Hatalmas buli várható

A mostani budapesti MVM Dome-beli fellépés fergetegesnek ígérkezik: jegyek még mindig kaphatók, 44 és 55 ezer forint közötti áron. A fellépésen a brit popsztár legnagyobb slágereit, valamint a Better Man című film dalait hallhatja a közönség.

Kínos! Robbie Williams hiába könyörgött az embereknek, hogy szelfizzenek vele, senki nem ismerte fel

Robbie Williams és a családja Amszterdamban töltötte a hétvégét, és arra nem panaszkodhattak, hogy úton-útfélen rajongók állították meg őket. Ugyanis a sztárt senki nem ismerte fel a holland fővárosban, az emberek szó szerint elsétáltak mellette, ha akarta, ha nem.

Ufó jelent meg Robbie Williams stúdiójában, miközben űrlényekről énekelt – Szerinte ezért látogatják őt

Különleges találkozásairól mesélt a világsztár.

51 éves lett a különc Robbie Williams: 10 érdekesség, amit eddig nem tudtál róla

Őrült a színpadon, remek férj és csodás édesapa. Robbie Williams ötvenegyedik születésnapja alkalmából mi is összegyűjtöttünk tíz olyan érdekes tényt róla, amiről talán eddig még te sem hallottál.


 

