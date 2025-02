51 éves lett a különc Robbie Williams: 10 érdekesség, amit eddig nem tudtál róla

Több év házasság után is odavan a feleségéért Robbie Williams, pedig sosem akart megnősülni

4. Nagy nőfaló hírében áll

Annak ellenére, hogy Robbie évek óta házas, fiatalabb korában nagy nőfaló hírében állt. A pletykák szerint összeszűrte a levet többek között olyan világsztárokkal, mint Nicole Kidmannel, akivel a Something Stupid című duett során gabalyodtak össze, de hódításai között van Cameron Diaz, Kylie Minogue és a Spice Girls két tagja, Mel C és Geri Haliwell is.

5. Több rekordot is tart az énekes

Sokan nem is tudják, de Robbie Williams tartja a legtöbb eladott koncertjegy és a legtöbb BRIT zenei díj rekordját. A 2006-os Close Encounters Tour során egy nap alatt több mint 1.600.000 jegyet kapkodtak el a rajongók, ami elég volt ahhoz, hogy az énekes neve bekerüljön a Guiness Rekordok könyvébe. Nem mellesleg az évek során számos díjat nyert el. Több ECHO Awardot kapott, mint bárki más, ráadásul kilenc díjat nyert hét egymást követő évben 2001 és 2007 között.

6. Rajong a tetkókért és nincs jogsija

Az énekesnek összesen 13 tetoválása van: a hátán a Beatles egyik slágerének címe, az 'All You Need is Love' olvasható, egyik csuklóján a Take That logóját viseli, jobb gyűrűsujjára pedig felesége nevének kezdőbetűje van varrva, mert állítólag folyton elveszíti jegygyűrűjét. A tetoválások mellett talán csak a szép autókat szereti jobban. Bár a garázsa tele van sportautókkal és méregdrága oldtimerekkel, hivatalosan egyiket sem vezetheti, ugyanis nincs jogosítványa. Robbie Williams azzal magyarázta a jogsimentes életét, hogy Londonban nem látta szükségét, hogy autóval közlekedjen. Los Angelesben azonban mindenkinek van saját autója, így az Egyesült Államokban egy limuzint bérel, ami mindig rendelkezésére áll.