5 film, ami végigkísér a tragikus sorsú színésznő, Romy Schneider életén

87 éve született az a színésznő, akinek alakja összeforrt a Sissi-filmekkel. Romy Schneider élete és művészete azonban sokkal több egyetlen szerepnél. Egyszerre volt bálványozott csillag és törékeny nő, akinek a magánélete tele volt szenvedéllyel, drámával és veszteséggel. Ahhoz, hogy jobban megértsd, milyen is volt Romy Schneider élete, elhoztunk öt filmjét, amelyeken keresztül közelebb kerülhetsz hozzá.
Rosemarie Magdalena Albach-Retty 1938. szeptember 23-án, Bécsben született. A színész családban nevelkedett lány már fiatalon bekerült a filmes világ vérkeringésébe, és felvette a Romy Schneider nevet. Filmográfiája nem tartalmaz több száz címet, de ez elsősorban nem korai halálának köszönhető, hanem inkább annak, hogy mindig megválogatta szerepeit.
Romy Schneider alig múlt 15 éves, amikor először kamerák elé állt. Az Amikor a fehér orgona virágzik című filmben nyújtott alakítása azonnal nagy sikert aratott. A kritikusok és a nézők egyaránt őstehetségnek nevezték, hiszen színészi tanulmányok nélkül volt képes erős jelenléttel megtölteni a vásznat.
Romy Schneider számára az abszolút áttörést a Sissi – A magyarok királynéja (1955), majd ennek másik két része jelentette. Erzsébet királyné fenséges, mégis bájos megformálásáért nemcsak mi magyarok, de egész Európa a szívébe zárta. A fiatal színésznő azonban később sokat panaszkodott arra, hogy a Sissi-filmek beskatulyázták, későbbi szerepeiben pedig végig ezt a béklyót igyekezett lerázni magáról.
Az egy évvel a Sissi-filmeket követően készült Christine mind szakmailag, mind érzelmileg fordulópontot jelentett Romy Schneider életében. A forgatáson találkozott ugyanis a francia szívtipróval, Alain Delonnal, akibe azonnal beleszeretett. Kapcsolatuk, amely eljutott a jegyességig, végül 5 év után véget ért. Ám ennek köszönhetően a színésznő Franciaországba költözött, és ez karrierjében új távlatokat nyitott. Romy Schneider Alain Delon kapcsolata végül barátsággá szelídült.
Néhány évnyi szünet után, amikor Romy Schneider első férjére, és közös fiukra koncentrált, a színésznő Alain Delon meghívására ismét filmszerepet vállalt. A medence feszültséggel, erotikával és szenvedéllyel teli atmoszférája, valamint a két főszereplő közti kézzelfogható kémia óriási sikert hozott. A Sissi-filmek után, több mint egy évtizeddel végre sikerült bizonyítania, hogy helye van a filmművészet élvonalában.
Romy Schneider utolsó filmjei közül a legfontosabb A Sant Souci-i járókelő, amelyet halála előtt nem sokkal forgatott. A történet komorsága és érzelmi mélysége hátborzongatóan egybecsengett a színésznő saját életének drámáival. Romy Schneider játékában érződik magánéletének minden fájdalma, vesztesége, a búcsú a közönségtől.
Hiába volt ünnepelt sztár, Romy Schneider élete tele volt megrázó fordulatokkal. Első férje, Harry Meyen a válásukat követően öngyilkos lett, fiuk pedig 14 évesen egy banális balesetben vesztette életét. Hiába volt életében második házasságából született lánya, Sarah, a színésznő szó szerint összeroppant elsőszülöttje elvesztésének súlya alatt. A fájdalom elől az alkoholba menekült, amely feltehetően hozzájárult egy évvel későbbi halálához. Romy Schneider élettelen testére 1982. május 29-én, párizsi otthonában találtak rá. Bár sokan azt hitték, a 43 gyászoló nő öngyilkosságot követett el, a boncolás szívelégtelenséget állapított meg.
Nem nyugodhatott békében, ugyanis értékes aranyékszereivel együtt temették el, ezért sírját feldúlták, majd később máshol újratemették.
