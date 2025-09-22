5 film, ami végigkísér a tragikus sorsú színésznő, Romy Schneider életén

87 éve született az a színésznő, akinek alakja összeforrt a Sissi-filmekkel. Romy Schneider élete és művészete azonban sokkal több egyetlen szerepnél. Egyszerre volt bálványozott csillag és törékeny nő, akinek a magánélete tele volt szenvedéllyel, drámával és veszteséggel. Ahhoz, hogy jobban megértsd, milyen is volt Romy Schneider élete, elhoztunk öt filmjét, amelyeken keresztül közelebb kerülhetsz hozzá.

Romy Schneider legismertebb szerepe Sissi.

Forrás: Getty Images

87 éve született Romy Schneider

Rosemarie Magdalena Albach-Retty 1938. szeptember 23-án, Bécsben született. A színész családban nevelkedett lány már fiatalon bekerült a filmes világ vérkeringésébe, és felvette a Romy Schneider nevet. Filmográfiája nem tartalmaz több száz címet, de ez elsősorban nem korai halálának köszönhető, hanem inkább annak, hogy mindig megválogatta szerepeit.

Romy Schneider filmek, amelyek bepillantást engednek a színésznő életébe

Amikor a fehér orgona virágzik (1953) – Sztár születik

Kiskamaszként csöppent a filmek világába.

Forrás: arhiv

Romy Schneider alig múlt 15 éves, amikor először kamerák elé állt. Az Amikor a fehér orgona virágzik című filmben nyújtott alakítása azonnal nagy sikert aratott. A kritikusok és a nézők egyaránt őstehetségnek nevezték, hiszen színészi tanulmányok nélkül volt képes erős jelenléttel megtölteni a vásznat.

A Sissi-filmek – Legendás szerep és az örök bélyeg

Romy Schneider neve sokak számára csak a Sissi-filmekből ismerős.

Forrás: Getty Images

Romy Schneider számára az abszolút áttörést a Sissi – A magyarok királynéja (1955), majd ennek másik két része jelentette. Erzsébet királyné fenséges, mégis bájos megformálásáért nemcsak mi magyarok, de egész Európa a szívébe zárta. A fiatal színésznő azonban később sokat panaszkodott arra, hogy a Sissi-filmek beskatulyázták, későbbi szerepeiben pedig végig ezt a béklyót igyekezett lerázni magáról.

Christine (1958) – A legendás szerelem

Romy Schneider és Alain Delon kapcsolata egy filmmel kezdődött.

Forrás: Getty Images

Az egy évvel a Sissi-filmeket követően készült Christine mind szakmailag, mind érzelmileg fordulópontot jelentett Romy Schneider életében. A forgatáson találkozott ugyanis a francia szívtipróval, Alain Delonnal, akibe azonnal beleszeretett. Kapcsolatuk, amely eljutott a jegyességig, végül 5 év után véget ért. Ám ennek köszönhetően a színésznő Franciaországba költözött, és ez karrierjében új távlatokat nyitott. Romy Schneider Alain Delon kapcsolata végül barátsággá szelídült.