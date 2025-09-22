Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 film, ami végigkísér a tragikus sorsú színésznő, Romy Schneider életén

évforduló Sissi film Romy Schneider
Egy színésznő, akit sokan csak úgy ismernek, Sissi. Romy Schneider azonban ennél sokkal nagyobb művész volt. Nézd meg ezt az öt filmet, és ismerd meg veszteségekkel teli életét!

87 éve született az a színésznő, akinek alakja összeforrt a Sissi-filmekkel. Romy Schneider élete és művészete azonban sokkal több egyetlen szerepnél. Egyszerre volt bálványozott csillag és törékeny nő, akinek a magánélete tele volt szenvedéllyel, drámával és veszteséggel. Ahhoz, hogy jobban megértsd, milyen is volt Romy Schneider élete, elhoztunk öt filmjét, amelyeken keresztül közelebb kerülhetsz hozzá.

Romy Schneider, mint Sissi
Romy Schneider legismertebb szerepe Sissi.
Forrás:  Getty Images

87 éve született Romy Schneider 

Rosemarie Magdalena Albach-Retty 1938. szeptember 23-án, Bécsben született. A színész családban nevelkedett lány már fiatalon bekerült a filmes világ vérkeringésébe, és felvette a Romy Schneider nevet. Filmográfiája nem tartalmaz több száz címet, de ez elsősorban nem korai halálának köszönhető, hanem inkább annak, hogy mindig megválogatta szerepeit

Romy Schneider filmek, amelyek bepillantást engednek a színésznő életébe 

Amikor a fehér orgona virágzik (1953) – Sztár születik

Romy Schneider 15 évesen forgatta első filmjét
Kiskamaszként csöppent a filmek világába.
Forrás: arhiv

Romy Schneider alig múlt 15 éves, amikor először kamerák elé állt. Az Amikor a fehér orgona virágzik című filmben nyújtott alakítása azonnal nagy sikert aratott. A kritikusok és a nézők egyaránt őstehetségnek nevezték, hiszen színészi tanulmányok nélkül volt képes erős jelenléttel megtölteni a vásznat. 

A Sissi-filmek – Legendás szerep és az örök bélyeg

Romy Schneider karrierjét a Sissi-filmek indították el
Romy Schneider neve sokak számára csak a Sissi-filmekből ismerős.
Forrás:  Getty Images

Romy Schneider számára az abszolút áttörést a Sissi – A magyarok királynéja (1955), majd ennek másik két része jelentette. Erzsébet királyné fenséges, mégis bájos megformálásáért nemcsak mi magyarok, de egész Európa a szívébe zárta. A fiatal színésznő azonban később sokat panaszkodott arra, hogy a Sissi-filmek beskatulyázták, későbbi szerepeiben pedig végig ezt a béklyót igyekezett lerázni magáról.

Christine (1958) – A legendás szerelem 

Romy Schneider Alain Delon kapcsolata 1958-ban kezdődött, amikor együtt játszottak a Christine című filmben.
Romy Schneider és Alain Delon kapcsolata egy filmmel kezdődött.
Forrás:  Getty Images

Az egy évvel a Sissi-filmeket követően készült Christine mind szakmailag, mind érzelmileg fordulópontot jelentett Romy Schneider életében. A forgatáson találkozott ugyanis a francia szívtipróval, Alain Delonnal, akibe azonnal beleszeretett. Kapcsolatuk, amely eljutott a jegyességig, végül 5 év után véget ért. Ám ennek köszönhetően a színésznő Franciaországba költözött, és ez karrierjében új távlatokat nyitott. Romy Schneider Alain Delon kapcsolata végül barátsággá szelídült.

A medence (La Piscine, 1969) – Visszatérés a reflektorfénybe

Romy Schneider és Alain Delon a A medence (La Piscine, 1969) filmben
Romy Schneider nagy visszatérése  egykori szerelme, Alain Delon oldalán a A medence (La Piscine, 1969) című filmben.
Forrás:  Getty Images

Néhány évnyi szünet után, amikor Romy Schneider első férjére, és közös fiukra koncentrált, a színésznő Alain Delon meghívására ismét filmszerepet vállalt. A medence feszültséggel, erotikával és szenvedéllyel teli atmoszférája, valamint a két főszereplő közti kézzelfogható kémia óriási sikert hozott. A Sissi-filmek után, több mint egy évtizeddel végre sikerült bizonyítania, hogy helye van a filmművészet élvonalában.

A Sant Souci-i járókelő (1982) – A szívszorító búcsú

Romy Schneider utolsó filmjei már érintették mély fájdalmát.
A színésznő utolsó filmjét a halála évében mutatták be.
Forrás: arhiv

Romy Schneider utolsó filmjei közül a legfontosabb A Sant Souci-i járókelő, amelyet halála előtt nem sokkal forgatott. A történet komorsága és érzelmi mélysége hátborzongatóan egybecsengett a színésznő saját életének drámáival. Romy Schneider játékában érződik magánéletének minden fájdalma, vesztesége, a búcsú a közönségtől.

Milyen nagy tragédiák árnyékolták be az életét? 

Romy Schneider és első férje, Harry Meyen.
Romy Schneider és első férje, Harry Meyen.
Forrás:  Getty Images

Hiába volt ünnepelt sztár, Romy Schneider élete tele volt megrázó fordulatokkal. Első férje, Harry Meyen a válásukat követően öngyilkos lett, fiuk pedig 14 évesen egy banális balesetben vesztette életét. Hiába volt életében második házasságából született lánya, Sarah, a színésznő szó szerint összeroppant elsőszülöttje elvesztésének súlya alatt. A fájdalom elől az alkoholba menekült, amely feltehetően hozzájárult egy évvel későbbi halálához. Romy Schneider élettelen testére 1982. május 29-én, párizsi otthonában találtak rá. Bár sokan azt hitték, a 43 gyászoló nő öngyilkosságot követett el, a boncolás szívelégtelenséget állapított meg.

Nem nyugodhatott békében, ugyanis értékes aranyékszereivel együtt temették el, ezért sírját feldúlták, majd később máshol újratemették.

