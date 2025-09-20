Nápolyi szegény kislányból vált ünnepelt sztárrá − Sophia Loren 2025-ben is tündököl

Az Oscar- és BAFTA-díjas olasz színésznő, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone néven született, és nagy szegénységben nevelkedett. A sovány és beteges külsejű kislányból gyönyörű tinédzser lett, akinek karrierjét egy nápolyi szépségversenyen elért második helyezés indította el. Sophia Loren 2025-ben, pontosabban ma ünnepli 91. születésnapját. A filmművészet egyik legnagyobb legendája és szexszimbóluma ma is nők millióinak példaképe és legalább ennyi férfi álmaiban jelenik meg.

Sophia Loren 2025-ben maga a megtestesült elegancia és szépség.

Forrás: Getty Images North America

Sophia Loren 2025-ben is a nagybetűs díva

Az olasz színésznő neve egyet jelent a filmtörténet aranykorával, és bár a Sophia Loren-filmek nem túlzottan ismertek a fiatalabbak körében, művészete immár több mint hét évtizede inspirálja a közönséget és kollégáit egyaránt. Sophia Loren élete alapvetően határozta meg gazdag és sokszínű munkásságát. Édesapja nem igazán vett részt a nevelésében, anyja pedig kisebb munkákból próbálta fenntartani a családot. Szépsége, tehetsége és kitartása révén azonban a filmes világ egyik legnagyobb sztárjává vált. Természetesen nem elhanyagolható tény, hogy karrierjének sikeréhez férje, a híres producer Carlo Ponti is nagyban hozzájárult.

Sophia Loren legjobb filmjei, amelyek örök nyomot hagytak a mozi világában

A Sophia Loren-filmek közel 70 évig határozták meg a filmművészetet.

Forrás: arhiv

Első főszerepét az Aida című filmben kapta 19 évesen, a népszerűséget azonban a Nápoly aranya című alkotás hozta meg számára, amelyben egy ízig-vérig olasz temperamentumos pizzaárusnőt formált meg. Innentől kezdve pedig nem volt megállás, folyamatosan forgatott. A Marcello Mastroianni Sophia Loren-filmek száma hamar meghaladta az egy tucatot, ami kiválóan tükrözi az olasz filmiparban betöltött meghatározó szerepét.

A Sophia Loren-filmek közül vannak kevésbé maradandó alkotások, de találunk bőven olyanokat is, amelyek minden idők legemlékezetesebbjei közé tartoznak. Ilyen például az 1960-as Egy asszony meg a lánya, egy Alberto Moravia regényből készült dráma. Ez a címszerep hozta meg számára az abszolút nemzetközi sikert, amelyért Oscar-díjat is kapott.

Innentől kezdve Hollywood egyik kedvencévé vált, még Charlie Chaplin is felkérte, hogy szerepeljen az utolsó filmjében. A hongkongi grófnőben Marlon Brando partnereként láthatjuk, ám kapcsolatuk nem indult túl rózsásan. Állítólag a színészlegenda egy csókjelent közben azt vágta a színésznő arcába, hogy nagyon zavarják az orrából kiálló fekete szőrök. Nézeteltérésüket szerencsére sikerült rendezniük, és végül barátokká váltak. A Tegnap, ma, holnap című filmben egyszerre mutatta meg rendkívüli színészi tehetségét – ugyanis három, egymástól gyökeresen eltérő női karaktert kellett megformálnia –, és szinte földöntúli szépségét egy igen emlékezetes sztriptízjelenettel.