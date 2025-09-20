Nápolyi szegény kislányból vált ünnepelt sztárrá − Sophia Loren 2025-ben is tündököl

Az Oscar- és BAFTA-díjas olasz színésznő, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone néven született, és nagy szegénységben nevelkedett. A sovány és beteges külsejű kislányból gyönyörű tinédzser lett, akinek karrierjét egy nápolyi szépségversenyen elért második helyezés indította el. Sophia Loren 2025-ben, pontosabban ma ünnepli 91. születésnapját. A filmművészet egyik legnagyobb legendája és szexszimbóluma ma is nők millióinak példaképe és legalább ennyi férfi álmaiban jelenik meg.
Az olasz színésznő neve egyet jelent a filmtörténet aranykorával, és bár a Sophia Loren-filmek nem túlzottan ismertek a fiatalabbak körében, művészete immár több mint hét évtizede inspirálja a közönséget és kollégáit egyaránt. Sophia Loren élete alapvetően határozta meg gazdag és sokszínű munkásságát. Édesapja nem igazán vett részt a nevelésében, anyja pedig kisebb munkákból próbálta fenntartani a családot. Szépsége, tehetsége és kitartása révén azonban a filmes világ egyik legnagyobb sztárjává vált. Természetesen nem elhanyagolható tény, hogy karrierjének sikeréhez férje, a híres producer Carlo Ponti is nagyban hozzájárult.
Első főszerepét az Aida című filmben kapta 19 évesen, a népszerűséget azonban a Nápoly aranya című alkotás hozta meg számára, amelyben egy ízig-vérig olasz temperamentumos pizzaárusnőt formált meg. Innentől kezdve pedig nem volt megállás, folyamatosan forgatott. A Marcello Mastroianni Sophia Loren-filmek száma hamar meghaladta az egy tucatot, ami kiválóan tükrözi az olasz filmiparban betöltött meghatározó szerepét.
A Sophia Loren-filmek közül vannak kevésbé maradandó alkotások, de találunk bőven olyanokat is, amelyek minden idők legemlékezetesebbjei közé tartoznak. Ilyen például az 1960-as Egy asszony meg a lánya, egy Alberto Moravia regényből készült dráma. Ez a címszerep hozta meg számára az abszolút nemzetközi sikert, amelyért Oscar-díjat is kapott.
Innentől kezdve Hollywood egyik kedvencévé vált, még Charlie Chaplin is felkérte, hogy szerepeljen az utolsó filmjében. A hongkongi grófnőben Marlon Brando partnereként láthatjuk, ám kapcsolatuk nem indult túl rózsásan. Állítólag a színészlegenda egy csókjelent közben azt vágta a színésznő arcába, hogy nagyon zavarják az orrából kiálló fekete szőrök. Nézeteltérésüket szerencsére sikerült rendezniük, és végül barátokká váltak. A Tegnap, ma, holnap című filmben egyszerre mutatta meg rendkívüli színészi tehetségét – ugyanis három, egymástól gyökeresen eltérő női karaktert kellett megformálnia –, és szinte földöntúli szépségét egy igen emlékezetes sztriptízjelenettel.
1991-ben az Akadémia életművéért Oscar-díjjal jutalmazta, az újból ráirányuló reflektorfénynek köszönhetően pedig 1994-ben szerepelt Robert Altman Pret-a-porter – Divatdiktátorok című alkotásában, majd egy évvel később Jack Lemmon és Walter Matthau oldalán a Még zöldebb a szomszéd nője vígjátékban. A filmezéstől 2009-ben vonult vissza, de pár éve egyetlen szerep kedvéért visszatért. Sophia Loren utolsó filmje a 2020-as Előttem az élet volt.
Karrierjében nemcsak a filmjei, hanem a kapcsolatai is legendásak. Az egyik legizgalmasabb azonban egyértelműen a Sophia Loren Jayne Mansfield rivalizálás volt. Elég csak az ikonikus fotóra gondolni, amelyen Sophia Loren egyszerre megvető és irigy pillantást vet kolléganője már-már kibuggyanó kebleire. Az ominózus eset pikantériája, hogy a szőke színésznő épp egy Sophia tiszteletére rendezett fogadáson kívánta magára irányítani a figyelmet.
Az egykor ünnepelt sztár, manapság inkább a nyugalmat választja a rivaldafény helyett, és a a nagyszabású partikat lecserélte az unokáival töltött időre. Továbbra is odafigyel a külsejére, valamint az egészségére, és bár az évek során voltak kisebb egészségügyi problémái, 91 évesen érződik rajta az élet szeretete.
A Sophia Loren-filmek mellé feltétlenül próbáld ki a színésznő egyik kedvenc tésztás ételét. A citromos spagetti elsőre furcsán hangozhat, pedig ez a különleges ízvilágú étel rendkívül finom és gyorsan elkészíthető. A pontos receptet itt találod!
