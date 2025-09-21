Közellenséggé vált Sarah Michelle Gellar, miután luxusajándékot vett a tinilányának - Fotó!

Hihetetlen, hogy telik az idő. Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. első gyermeke már 16 éves. A Tudom, mit tettél tavaly nyáron sztárpárja a különleges alkalomból hatalmas bulit szervezett a tinédzserlányuk tiszteletére, amely során Gellar egy hihetetlen ajándékkal lepte meg a lányát: vásárolt számára egy hatalmas, luxusterepjárót. A friss jogosítvánnyal rendelkező tini ajándéka azonban szinte népharagot váltott ki a színésznő rajongóinak körében.
A Buffy, a vámpírok réme sztárja egy szívmelengető posztot osztott meg szombat délután az Instagram-oldalán. Ebben arról írt, hogy mennyire büszke rá, hogy már 16 éves a nagylánya, aki egyben a legjobb barátja is.
Ma 16 éve, hogy édesanyává tettél engem. Csak egy kislány voltál, de felnőttél és a legjobb barátom lettél. Charlotte te egy erős nő vagy, aki inspiráló, kedves, és vicces is. (Majdnem olyan vicces, mint én.) Ami pedig a legfontosabb, egyedi vagy, a szó legnemesebb értelmében. Szerencsés vagyok, hogy végre melletted is utazhatok. PRINZEss.
- írta a színésznő.
A posztja azonban váratlan gyülöletcunamit indított el. A fotók során ugyanis az édesanya megmutatta, hogy a gyermekének egy hatalmas, új terepjárót ajándékozott, amely a 16 éves, friss jogsis lány első autója - szúrta ki a PageSix.
Sarah, te egy gyönyörű és tehetséges nő vagy, de vannak dolgok, amik nem tartoznak a nyilvánosságra. A 16 éves gyerekeknek nem kellene méregdrága, új autókat kapniuk és még büszkélkedniük is vele. Így sosem tanulják meg, hogy mit ér a kemény munka és a pénz - írta az egyik kommentelő.
Persze... normalizáljuk az Instagram-oldalon, hogy a 16 éves gyerekeknek az a normális, ha hatalmas benzingyilkos, új autókkal járnak.
Nagyszerű választás ez az autó... menj öld meg a bolygót, és legyél is rá büszke.
Azt kellene inkább normalizálnunk, hogy nem gond, ha 16 éves korodban nincs a családodnak pénze rá, hogy új autókat vegyenek neked, és ne azt, hogy rosszul érezzék magukat a kevésbé tehetős fiatalok - írta egy másik hozzászóló.
Sarah Michelle Gellar bejegyzését itt tudjátok megtekinteni, a kocsihoz az utolsó képekhez kell lapozni:
