Visszatért a 90-es évek ikonikus tinihorrorja: már a mozikban a Tudom, mit tettél tavaly nyáron rebootja

Július 17-én megérkezett a magyar mozikba is az ikonikus slasher horror negyedik filmje. A Tudom mit tettél tavaly nyáron 2025 - ahogy a címe is utal rá - nem harmadik rész folytatása lesz, hanem az 1997-es azonos című film rebootja. A rajongók legnagyobb örömére az új epizód kedvéért visszatér a vászonra az eredeti film két főszereplője Freddie Prinze Jr. és Jennifer Love Hewitt is. Az eredeti tervek szerint Sarah Michelle Gellar is visszatért volna az új részben, azonban a színésznő visszautasította a felkérést. Állítása szerint nem szerette volna, hogy mesterségesen feltámasszák a karakterét, aki életét veszítette az eredeti horrorfilmben.

Tudom mit tettél tavaly nyáron 2025: megérkezett a film premierje

Forrás: IMDb

A Tudom mit tettél tavaly nyáron szereposztása szinte garancia a sikerre

Az új film története hűen követi a világhírű elődje sztoriját: 5 jó barát, véletlenül halálos autóbalesetet okoz, majd megesküszik rá, hogy a sírba viszi magával ezt a titkot. Az igazság azonban egy idegen képében előkúszik a feledés homályából, és gyilkos bosszúvággyal kezd el a fiatalokra vadászni. Egyetlen módon menekülhetnek meg a tinik, ha megtalálják az 1997-es southporti tömeggyilkosság két túlélőjét, akik egyszer már átéltek egy ugyanilyen gyilkos hajszát.

A két veterán színész mellé rengeteg tehetséges fiatalt kapunk: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, és Sarah Pidgeton fogja például az új csipet-csapatot alakítani, amely balesetet okoz, és ezzel váratlan következmények sorát indítja el. Mellettük szerepelt volna a filmben a Z generáció sármőrje Nicholas Alexander Chavez is, azonban az ő jeleneteit végül teljes egészében kivágták a filmből rejtélyes okokból. Rajtuk kívül érkezik Billy Campbell és Isaiah Mustafa is, úgyhogy nem lesz okunk panaszra így sem - számolt be róla a Variety.

A filmpremier első fotóinak segítségével hasonlítsuk össze, hogy hogyan néztek ki a 28 évvel ezelőtti film főszereplői, és hogyan néznek ki ma az új horrorban.

Így nézett ki az eredeti filmben Jennifer Love Hewitt és Freddie Prinze Jr.

Visszatér a Tudom, mit tettél tavaly nyáron két főszereplője az új filmben

Forrás: IMDb

Így néznek ki most: