Sarah Michelle Gellar csak úgy ragyog az új Buffy a vámpírok réme forgatásán - Fotó!

22 évvel a világhírű sorozat befejeztével újraindítják a nagy sikerű Buffy a vámpírok réme című sorozatot. A széria forgatása a Hulu irányításával kezdődött meg augusztus elején, és elsőként egy pilot epizódot készítenek el Sarah Michelle Gellar főszereplésével, ami ha elnyeri a cég vezetőinek tetszését, akkor további részeket rendelhetnek be az új sorozatból. A színésznő tehetsége, és a misztikus sorozat népszerűsége miatt nem félünk attól, hogy végül ne kapna zöld utat a folytatás.

Sarah Michelle Gellar és Alyson Hannigan a Buffy a vámpírok rémében sorozatban

Sarah Michelle Gellar csak úgy ragyog az első forgatási fotókon

Sarah Michelle Gellar megfiatalodott a szerep kedvéért, és szinte ragyogott a forgatásokon készült első fotókon. A 48 éves színésznő egy piros miniruhában jelent meg az első forgatási napon, a kezében egy kávéval, stílusos szőke hajjal, és hozzáillő kiegészítőkkel. Az egész szettjét feldobta egy rózsaszín magassarkúval, és mosolyogva és integetve csatlakozott a stáb többi tagjához - számolt be róla a PageSix.