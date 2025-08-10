Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 10., vasárnap Lőrinc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
folytatás

Sarah Michelle Gellar csak úgy ragyog az új Buffy a vámpírok réme forgatásán - Fotó!

folytatás Sarah Michelle Gellar sorozat
Life.hu
2025.08.10.
Megjöttek az első fotók az új Buffy a vámpírok réme című sorozat forgatásáról. A méltán népszerű szériával együtt visszatér Sarah Michelle Gellar is, mint a címszereplő vámpírvadász.

22 évvel a világhírű sorozat befejeztével újraindítják a nagy sikerű Buffy a vámpírok réme című sorozatot. A széria forgatása a Hulu irányításával kezdődött meg augusztus elején, és elsőként egy pilot epizódot készítenek el Sarah Michelle Gellar főszereplésével, ami ha elnyeri a cég vezetőinek tetszését, akkor további részeket rendelhetnek be az új sorozatból. A színésznő tehetsége, és a misztikus sorozat népszerűsége miatt nem félünk attól, hogy végül ne kapna zöld utat a folytatás.

Sarah Michelle Gellar és Alyson Hannigan a Buffy a vámpírok rémében sorozatban
Sarah Michelle Gellar és Alyson Hannigan a Buffy a vámpírok rémében sorozatban
Forrás: Profimedia

Sarah Michelle Gellar csak úgy ragyog az első forgatási fotókon

Sarah Michelle Gellar megfiatalodott a szerep kedvéért, és szinte ragyogott a forgatásokon készült első fotókon. A 48 éves színésznő egy piros miniruhában jelent meg az első forgatási napon, a kezében egy kávéval, stílusos szőke hajjal, és hozzáillő kiegészítőkkel. Az egész szettjét feldobta egy rózsaszín magassarkúval, és mosolyogva és integetve csatlakozott a stáb többi tagjához - számolt be róla a PageSix.

39 évesen meghalt a Gossip Girl sztárja: nyilvánosságra hozták Michelle Trachtenberg halálának okát, ami mindenkit letaglózott

Kiderült, mi okozta a Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárjának, Michelle Trachtenbergnek a halálát. A 39 évesen elhunyt színésznőre februárban az édesanyja eszméleten állapotban talált rá a sztár luxuslakásában.

39 évesen meghalt a Gossip Girl sztárja: nyilvánosságra hozták Michelle Trachtenberg halálának okát, ami mindenkit letaglózott

50 éves lett Hollywood egyik legszexibb jófiúja: Pedro Pascal

Mandalóri helyet Mandaddy-vé avanzsált Pedro Pascal, aki Hollywood egyik legszerethetőbb alakja és aki félévszázadosan is úgy néz ki, mint aki képes lenne igába hajtani a galaxist– na és persze a szívünket.

50 éves lett Hollywood egyik legszexibb jófiúja: Pedro Pascal

A vámpírok miatt lett szőke Sarah Michelle Gellar – 10 érdekesség a 45 éves színésznőről

Ma ünnepli a születésnapját.

A vámpírok miatt lett szőke Sarah Michelle Gellar – 10 érdekesség a 45 éves színésznőről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu