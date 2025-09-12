Először repült Szoboszlai Dominik kislánya - magángépről posztolt Buzsik Borka - Fotó!

Szoboszlai Dominik felesége Buzsik Borka augusztus harmadikán árulta el a nyilvánosságnak, hogy néhány nappal korábban életet adott első gyermekének. Az anyuka azóta több meghitt pillanatot is megosztott a kislányuk életéből. Láthattuk a kórházból való hazatérésük perceit, később megcsodálhattuk, ahogy a kislány élete első focimeccsén szurkolt az apukájának, most pedig láthatjuk, ahogy egy aranyos kis rugdalózóban utazik egy magángép fedélzetén.

Szoboszlai Dominik és a felesége Buzsik Borka Londonban él életvitelszerűen

Forrás: Instagram/Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik kislánya luxusban éli a mindennapjait

Szemfüles Redditezők szúrták ki, hogy Buzsik Borka 24 óráig elérhető Instagram-történetében egy magángép belsejéből készített fotót a kislányáról. A képéhez mindössze annyit írt: irány haza. Vélhetőleg ez vagy azt jelenti, hogy a gyermek első repülőútja Magyarországra vezetett, vagy azt, hogy most mennek vissza Londonba, miután hazalátogattak a családfővel együtt a múlt hét folyamán. Szoboszlai Dominik ugyanis a Portugálok elleni vb-selejtező miatt már a múlt hétvégén Budapesten tartózkodott, Buzsik Borka pedig részt vett a budapesti Fashion Week-en.

Sok Redditező kritizálta Borkát, hogy vajon mennyibe kerülhetett egy magángép egy ilyen túrára, de őket gyorsan megnyugtatta a többi kommentelő, hogy valószínűleg Szoboszlai évi 3 és fél millió fontos (körülbelül 1 milliárd 648 millió forintos) fizetéséből telik nekik évente egy-két magánrepülős utazásra.

Borka képét itt tudjátok megtekinteni: