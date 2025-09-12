Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 12., péntek Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
luxus

Először repült Szoboszlai Dominik kislánya - magángépről posztolt Buzsik Borka - Fotó!

luxus Buzsik Borka Szoboszlai Dominik
Life.hu
2025.09.12.
Luxus a felhők felett: Csütörtökön egy magángép fedélzetén utazott együtt Buzsik Borka és a két hónapos kislánya. Szoboszlai Dominik felesége egy aranyos fotót is posztolt a gyermek első repüléséről.

Szoboszlai Dominik felesége Buzsik Borka augusztus harmadikán árulta el a nyilvánosságnak, hogy néhány nappal korábban életet adott első gyermekének. Az anyuka azóta több meghitt pillanatot is megosztott a kislányuk életéből. Láthattuk a kórházból való hazatérésük perceit, később megcsodálhattuk, ahogy a kislány élete első focimeccsén szurkolt az apukájának, most pedig láthatjuk, ahogy egy aranyos kis rugdalózóban utazik egy magángép fedélzetén.

Szoboszlai Dominik és a felesége Buzsik Borka Londonban él életvitelszerűen
Szoboszlai Dominik és a felesége Buzsik Borka Londonban él életvitelszerűen
Forrás: Instagram/Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik kislánya luxusban éli a mindennapjait

Szemfüles Redditezők szúrták ki, hogy Buzsik Borka 24 óráig elérhető Instagram-történetében egy magángép belsejéből készített fotót a kislányáról. A képéhez mindössze annyit írt: irány haza. Vélhetőleg ez vagy azt jelenti, hogy a gyermek első repülőútja Magyarországra vezetett, vagy azt, hogy most mennek vissza Londonba, miután hazalátogattak a családfővel együtt a múlt hét folyamán. Szoboszlai Dominik ugyanis a Portugálok elleni vb-selejtező miatt már a múlt hétvégén Budapesten tartózkodott, Buzsik Borka pedig részt vett a budapesti Fashion Week-en.

Sok Redditező kritizálta Borkát, hogy vajon mennyibe kerülhetett egy magángép egy ilyen túrára, de őket gyorsan megnyugtatta a többi kommentelő, hogy valószínűleg Szoboszlai évi 3 és fél millió fontos (körülbelül 1 milliárd 648 millió forintos) fizetéséből telik nekik évente egy-két magánrepülős utazásra.

Borka képét itt tudjátok megtekinteni:

@borkabuzsik és a magánélet óvása
by u/Emergency_Company_45 in talk_hunfluencers

Buzsik Borka üzenetet küldött Szoboszlai Dominiknek: ezt írta neki a meccs előtt

A tegnap esti magyar-portugál meccsen részt vett Szoboszlai Dominik felesége is. Buzsik Borka a kezdés előtt közvetlenül üzent férjének.

Topformában tűnt fel Buzsik Borka a Budapest Fashion Weeken: fotón Szoboszlai Dominik frissen szült felesége

Fővárosi divateseményen vett részt Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka fantastikusan festett Merő Péter kreációjában.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka végre megmutatták kislányukat: meghitt fotót posztoltak

Szoboszlai Dominik számára most minden összeállt: remekel a pályán is, és magánéletében is boldog. A Liverpool magyar középpályása vasárnap bombagólt lött szabadrúgásból, ezzel döntötte el az Arsenal elleni rangadót. Nem sokkal ezután pedig megmutatta kislányát is, aki augusztus elején született.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu