Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka végre megmutatták kislányukat: meghitt fotót posztoltak

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka az Instagram-sztorijában mutatott meg egy bensőséges pillanatot: a képen Szoboszlai Domink szerepel a Liverpool stadionjában, karjában a pár hetes kislányával, amint éppen puszit ad neki. A baba arcát szívecskékkel takarta ki.

Szoboszlai Dominik és kislánya a vasárnap esti meccs után

Szoboszlai néhány hete arról mesélt, hogyan osztják meg az éjszakai feladatokat feleségével, Buzsik Borkával. Elárulta, hogy az alvásra oda tud figyleni, és ezt Borkának köszönheti, hiszen ő kel fel éjszaka. A focista a szünnapokon segít be inkább, mert nagyon fontos, hogy kipihent legyen.

Szoboszlai Dominik kislánya: a focista is megosztott egy képet a babáról

Körülbelül Buzsik Borkával egyidőben Szoboszlai Dominik is posztolt a kislányról, majdnem ugyanazt a fotót, kicsit más a póz. Annyit írt a képre: One and only – ami körülbelül annyit tesz: egyetlenem.