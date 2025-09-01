Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka végre megmutatták kislányukat: meghitt fotót posztoltak

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka az Instagram-sztorijában mutatott meg egy bensőséges pillanatot: a képen Szoboszlai Domink szerepel a Liverpool stadionjában, karjában a pár hetes kislányával, amint éppen puszit ad neki. A baba arcát szívecskékkel takarta ki.
Szoboszlai néhány hete arról mesélt, hogyan osztják meg az éjszakai feladatokat feleségével, Buzsik Borkával. Elárulta, hogy az alvásra oda tud figyleni, és ezt Borkának köszönheti, hiszen ő kel fel éjszaka. A focista a szünnapokon segít be inkább, mert nagyon fontos, hogy kipihent legyen.
Körülbelül Buzsik Borkával egyidőben Szoboszlai Dominik is posztolt a kislányról, majdnem ugyanazt a fotót, kicsit más a póz. Annyit írt a képre: One and only – ami körülbelül annyit tesz: egyetlenem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.