Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka végre megmutatták kislányukat: meghitt fotót posztoltak

Szoboszlai Dominik számára most minden összeállt: remekel a pályán is, és magánéletében is boldog. A Liverpool magyar középpályása vasárnap bombagólt lött szabadrúgásból, ezzel döntötte el az Arsenal elleni rangadót. Nem sokkal ezután pedig megmutatta kislányát is, aki augusztus elején született.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka az Instagram-sztorijában mutatott meg egy bensőséges pillanatot: a képen Szoboszlai Domink szerepel a Liverpool stadionjában, karjában a pár hetes kislányával, amint éppen puszit ad neki. A baba arcát szívecskékkel takarta ki. 

Szoboszlai Dominik és kislánya a vasárnap esti meccs után
Szoboszlai Dominik és kislánya a vasárnap esti meccs után
Forrás: Instagram

Szoboszlai néhány hete arról mesélt, hogyan osztják meg az éjszakai feladatokat feleségével, Buzsik Borkával. Elárulta, hogy az alvásra oda tud figyleni, és ezt Borkának köszönheti, hiszen ő kel fel éjszaka. A focista a szünnapokon segít be inkább, mert nagyon fontos, hogy kipihent legyen.

Szoboszlai Dominik kislánya: a focista is megosztott egy képet a babáról

Körülbelül Buzsik Borkával egyidőben Szoboszlai Dominik is posztolt a kislányról, majdnem ugyanazt a fotót, kicsit más a póz. Annyit írt a képre: One and only – ami körülbelül annyit tesz: egyetlenem.

 

Divatkiállítást nyitna Sarah Jessica Parker — Carrie Bradshaw ikonikus outfitjeit mutatná be, de van egy feltétele

Egy nemrég készült interjúban árulta el Carrie Bradshaw megformálója, hogy a Szex és New Yorkban viselt szinte minden ruhadarabját megőrizte. Sarah Jesica Parker ezekből a híressé vélt outfitekből készítene divatkiállítást. Azonban, hogy van egy kikötése a lehetséges kiállítással kapcsolatban.

47 éve házas a Star Wars-filmek sztárja — Mark Hamill és felesége elárulta a hosszú, boldog házasság 3 aranyszabályát

Luke Skywalker karakterének megformálója 47 éve nős, ráadásul saját bevallásuk szerint, felesége és ő is boldog és elégedett a kapcsolatukkal. Hogy mi a titkuk? Elárulták.

Charles Spencer megmutatta a magánszigetet, ahol Diana hercegné sírja áll — FOTÓK

28 évvel ezelőtt, ezen a napon hunyt el a szívek királynője, Diana hercegné. Testvére, Charles Spencer frissen vágott virágokat vitt húga sírjára, és fotókon mutatta meg a magánszigetet, ahol testvérét örök nyugalomra helyezték,

 

