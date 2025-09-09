Topformában tűnt fel Buzsik Borka a Budapest Fashion Weeken: fotón Szoboszlai Dominik frissen szült felesége

Alig két hónapja született meg Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya, de a fiatal anyuka máris topformában van. Legutóbb a a Budapest Fashion Weeken tűnt fel és egy csodálatos ruhakölteményt viselt.
Két válogatott mérkőzés között a Budapest Fashion Week vendégeként tűnt fel Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka - írja a Bors. A fiatal édesanya az első sorból figyelte a legújabb kollekciókat a divatbemutatón. Borka visszafogott sminkben, természetes szépségével tündökölt és Merő Péter kreációját viselte.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka augusztus végén Instagram-sztoriban mutatott meg egy bensőséges pillanatot: a képen Szoboszlai Dominik szerepel a Liverpool stadionjában, karjában a pár hetes kislányával, amint éppen puszit ad neki.
Magyarország:Portugália - Borka kedden a magyar válogatott Portugália elleni mérkőzésén is feltűnhet, akár kisbabájával együtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.