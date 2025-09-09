Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd Ádám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Szoboszlai Dominik

Topformában tűnt fel Buzsik Borka a Budapest Fashion Weeken: fotón Szoboszlai Dominik frissen szült felesége

Szoboszlai Dominik Buzsik Borka Merő Péter
Life.hu
2025.09.09.
Fővárosi divateseményen vett részt Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka fantasztikusan festett Merő Péter kreációjában.

Alig két hónapja született meg Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya, de a fiatal anyuka máris topformában van. Legutóbb a a Budapest Fashion Weeken tűnt fel és egy csodálatos ruhakölteményt viselt. 

Buzsik Borka Merő Péter divattervező ruháját viselte a Budapest Fashion Weeken
Buzsik Borka Merő Péter divattervező ruháját viselte a Budapest Fashion Weeken 
Forrás: Bors/Gáll Regina

Buzsik Borka Merő Péter divattervező ruháját viselte

Két válogatott mérkőzés között a Budapest Fashion Week vendégeként tűnt fel Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka - írja a Bors. A fiatal édesanya az első sorból figyelte a legújabb kollekciókat a divatbemutatón.  Borka visszafogott sminkben, természetes szépségével tündökölt és Merő Péter kreációját viselte. 

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka augusztus végén Instagram-sztoriban mutatott meg egy bensőséges pillanatot: a képen Szoboszlai Dominik szerepel a Liverpool stadionjában, karjában a pár hetes kislányával, amint éppen puszit ad neki. 

Magyarország:Portugália - Borka kedden a magyar válogatott Portugália elleni mérkőzésén is feltűnhet, akár kisbabájával együtt.

Cristiano Ronaldo titokban Budapestre érkezett – Videón a sztárfocista

Rendőri kísérettel gördült be vasárnap hajnalban Budapestre a portugál válogatott busza, rajta Cristiano Ronaldóval. A játékosok érkezését igyekeztek teljes titokban tartani, a szálláshelyüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka végre megmutatták kislányukat: meghitt fotót posztoltak

Szoboszlai Dominik számára most minden összeállt: remekel a pályán is, és magánéletében is boldog. A Liverpool magyar középpályása vasárnap bombagólt lött szabadrúgásból, ezzel döntötte el az Arsenal elleni rangadót. Nem sokkal ezután pedig megmutatta kislányát is, aki augusztus elején született.

Megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya - Fotó

A magyar válogatott csapatkapitánya házasságának hírére mindenki felkapta a fejét tavasszal. Később bejelentették, a fiatal feleség várandós, most pedig szülők lettek. Világra jött Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu