Topformában tűnt fel Buzsik Borka a Budapest Fashion Weeken: fotón Szoboszlai Dominik frissen szült felesége

Alig két hónapja született meg Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya, de a fiatal anyuka máris topformában van. Legutóbb a a Budapest Fashion Weeken tűnt fel és egy csodálatos ruhakölteményt viselt.

Buzsik Borka Merő Péter divattervező ruháját viselte a Budapest Fashion Weeken

Forrás: Bors/Gáll Regina

Két válogatott mérkőzés között a Budapest Fashion Week vendégeként tűnt fel Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka - írja a Bors. A fiatal édesanya az első sorból figyelte a legújabb kollekciókat a divatbemutatón. Borka visszafogott sminkben, természetes szépségével tündökölt és Merő Péter kreációját viselte.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka augusztus végén Instagram-sztoriban mutatott meg egy bensőséges pillanatot: a képen Szoboszlai Dominik szerepel a Liverpool stadionjában, karjában a pár hetes kislányával, amint éppen puszit ad neki.

Magyarország:Portugália - Borka kedden a magyar válogatott Portugália elleni mérkőzésén is feltűnhet, akár kisbabájával együtt.