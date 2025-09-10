Buzsik Borka üzenetet küldött Szoboszlai Dominiknek: ezt írta neki a meccs előtt

A magyar válogatott kedden este Portugáliát fogadta Budapesten világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés végeredménye 3:2 lett a portugálok javára. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik először találkozik ellenfélként Cristiano Ronaldóval. A futballistának a mérkőzés előtt felesége, Buzsik Borka üzent.

Szoboszlai Dominiknak üzent Buzsik Borka

Forrás: Instagram

Buzsik Borka: „Ez a Te pillanatod, bébi”

Szoboszlainak a 40 éves portugál Ronaldo miatt is nagyon fontos volt a mérkőzés. „Különleges meccs lesz ez a számomra, hiszen Ronaldo a gyerekkori példaképem” - nyilatkozta korábban. A Puskás Arénában ott volt a magyar focista felesége Buzsik Borka is, aki a kivetítőről osztotta meg a találkozás őillanatát a 24 órán át látható Instagram-történetében. „Ez a Te pillanatod, bébi” - írta Szoboszlainak.