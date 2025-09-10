Buzsik Borka üzenetet küldött Szoboszlai Dominiknek: ezt írta neki a meccs előtt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Life.hu
2025.09.10.
A tegnap esti magyar-portugál meccsen részt vett Szoboszlai Dominik felesége is. Buzsik Borka a kezdés előtt közvetlenül üzent férjének.

A magyar válogatott kedden este Portugáliát fogadta Budapesten világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés végeredménye 3:2 lett a portugálok javára. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik először találkozik ellenfélként Cristiano Ronaldóval. A futballistának a mérkőzés előtt felesége, Buzsik Borka üzent. 

Szoboszlai Dominiknak üzent Buzsik Borka
Forrás: Instagram

Buzsik Borka: „Ez a Te pillanatod, bébi”

Szoboszlainak a 40 éves portugál Ronaldo miatt is nagyon fontos volt a mérkőzés. „Különleges meccs lesz ez a számomra, hiszen Ronaldo a gyerekkori példaképem” - nyilatkozta korábban.  A Puskás Arénában ott volt a magyar focista felesége Buzsik Borka is, aki a kivetítőről osztotta meg a találkozás őillanatát a 24 órán át látható Instagram-történetében. „Ez a Te pillanatod, bébi” - írta Szoboszlainak.

Korábban a Budapest Fashion Weeken tűnt fel Borka, aki két hónapja adott életet Szoboszlai Dominikkal közös gyereküknek. A fiatal anyuka szolid  sminkben, természetes szépségével tündökölt és Merő Péter kreációját viselte. 

Topformában tűnt fel Buzsik Borka a Budapest Fashion Weeken: fotón Szoboszlai Dominik frissen szült felesége

Fővárosi divateseményen vett részt Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka fantastikusan festett Merő Péter kreációjában.

Megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya - Fotó

A magyar válogatott csapatkapitánya házasságának hírére mindenki felkapta a fejét tavasszal. Később bejelentették, a fiatal feleség várandós, most pedig szülők lettek. Világra jött Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka végre megmutatták kislányukat: meghitt fotót posztoltak

Szoboszlai Dominik számára most minden összeállt: remekel a pályán is, és magánéletében is boldog. A Liverpool magyar középpályása vasárnap bombagólt lött szabadrúgásból, ezzel döntötte el az Arsenal elleni rangadót. Nem sokkal ezután pedig megmutatta kislányát is, aki augusztus elején született.

 

