Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
újszülött

Szoboszlai Dominik először említette egy interjúban kislánya nevét

újszülött Buzsik Borka Szoboszlai Dominik
Horváth Angéla
2025.09.20.
Rendhagyó interjút adott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a TV2-nek. A magyar válogatott csapatkapitánya arról is beszélt, milyen érzés, hogy pár hónapos kislánya ott van a meccsein.

„Végigaludta szerintem az egész meccset, de jó volt, tudtam, hogy ott lesz, ami még egy kis energiával feltöltött, de igen, ez életem legnagyobb változása. Örülök, hogy hárman vagyunk mostmár, és jelen pillanatban ennél többre nincs szükségem” – mondta Szoboszlai Dominik az interjúban, miután egy cumi került a kezébe. A focistáknak az előttük lévő zsákokba rejtett tárgyakról kellett beszélniük, felváltva húztak belőlük.

Rendhagyó interjút adott a TV2-nek Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik
Rendhagyó interjút adott a TV2-nek Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik 
Forrás: TV2

Szoboszlai Dominik először beszélt a kislánya nevéről

Szoboszlai Doninik elmondta, szerinte a pályán nem változott, mióta édesapa lett

„Nem gondolom, hogy máshogy mennék fel a pályára, vagy más gondolkodásmóddal, ez nem befolyásol” - mondta, majd a kérdésre, hogy mennyi idő alatt döntötték el a kisbaba nevét, így válaszolt: „Ha fiú lett volna, akkor nehezebb helyeztben lettünk volna, ott nem volt nagyon egyezés Borkával, de a kislány egyszerűbben ment, ott volt három opció, aztán lett kettő, és aztán megegyeztünk, hogy legyen az, ami most van.”

A teljes beszélgetést itt nézheted meg:

 

Először repült Szoboszlai Dominik kislánya - magángépről posztolt Buzsik Borka - Fotó!

Luxus a felhők felett: Csütörtökön egy magángép fedélzetén utazott együtt Buzsik Borka és a két hónapos kislánya. Szoboszlai Dominik felesége egy aranyos fotót is posztolt a gyermek első repüléséről.

Brit lap címoldalán tűnt fel Buzsik Borka

Mi, magyarok egy ideje figyelemmel kísérjük Szoboszlai Dominik magánéletét, most azonban határainkon túl is megismerhetik. Buzsik Borka visszafogott, stabil háttért nyújtó focistafeleségként szerepel a brit bulvárlapban.

Topformában tűnt fel Buzsik Borka a Budapest Fashion Weeken: fotón Szoboszlai Dominik frissen szült felesége

Fővárosi divateseményen vett részt Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka fantastikusan festett Merő Péter kreációjában.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu