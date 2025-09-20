Szoboszlai Dominik először említette egy interjúban kislánya nevét

„Végigaludta szerintem az egész meccset, de jó volt, tudtam, hogy ott lesz, ami még egy kis energiával feltöltött, de igen, ez életem legnagyobb változása. Örülök, hogy hárman vagyunk mostmár, és jelen pillanatban ennél többre nincs szükségem” – mondta Szoboszlai Dominik az interjúban, miután egy cumi került a kezébe. A focistáknak az előttük lévő zsákokba rejtett tárgyakról kellett beszélniük, felváltva húztak belőlük.

Rendhagyó interjút adott a TV2-nek Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik

Forrás: TV2

Szoboszlai Dominik először beszélt a kislánya nevéről

Szoboszlai Doninik elmondta, szerinte a pályán nem változott, mióta édesapa lett.

„Nem gondolom, hogy máshogy mennék fel a pályára, vagy más gondolkodásmóddal, ez nem befolyásol” - mondta, majd a kérdésre, hogy mennyi idő alatt döntötték el a kisbaba nevét, így válaszolt: „Ha fiú lett volna, akkor nehezebb helyeztben lettünk volna, ott nem volt nagyon egyezés Borkával, de a kislány egyszerűbben ment, ott volt három opció, aztán lett kettő, és aztán megegyeztünk, hogy legyen az, ami most van.”

