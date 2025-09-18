Brit lap mutatja be a futballrajongóknak, a Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik feleségét. Buzsik Borka és a sportoló házasságáról és a gyermekük megszületéséről a Daily Star írt.
A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik a pályán és azon kívül is fordulópontokhoz érkezett: idén vette feleségül szerelmét, Buzsik Borkát és röviddel később megszületett első gyermekük − ismerteti a lap. Arról is beszámolnak, hogy Szoboszlai 2024 októberében kérte meg Buzsik Borka kezét, egy budapesti luxusszállodában tette fel a nagy kérdést. Megírták, hogy az esküvőre idén márciusban került sor, amelyről Szoboszlai fekete-fehér fotókat osztott meg az Instagramon és azt is elárulták az olvasóknak, hogy hat héttel ezelőtt jelentették be első gyermekük születését.
Buzsik Borka a lap szerint visszafogott közszereplőnek tűnik: Instagram-oldalán mindössze 13 bejegyzés található, leginkább közös fotók férjével, ám így is 84 ezer követője van.
