Brit lap mutatja be a futballrajongóknak, a Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik feleségét. Buzsik Borka és a sportoló házasságáról és a gyermekük megszületéséről a Daily Star írt.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka

Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka titkos esküvőjéről írnak

A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik a pályán és azon kívül is fordulópontokhoz érkezett: idén vette feleségül szerelmét, Buzsik Borkát és röviddel később megszületett első gyermekük − ismerteti a lap. Arról is beszámolnak, hogy Szoboszlai 2024 októberében kérte meg Buzsik Borka kezét, egy budapesti luxusszállodában tette fel a nagy kérdést. Megírták, hogy az esküvőre idén márciusban került sor, amelyről Szoboszlai fekete-fehér fotókat osztott meg az Instagramon és azt is elárulták az olvasóknak, hogy hat héttel ezelőtt jelentették be első gyermekük születését.