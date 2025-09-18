Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mi, magyarok egy ideje figyelemmel kísérjük Szoboszlai Dominik magánéletét, most azonban határainkon túl is megismerhetik. Buzsik Borka visszafogott, stabil háttért nyújtó focistafeleségként szerepel a brit bulvárlapban.

Brit lap mutatja be a futballrajongóknak, a Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik feleségét. Buzsik Borka és a sportoló házasságáról és a gyermekük megszületéséről a Daily Star írt. 

Szoboszlai Dominik, Buzsik Borka
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka
Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka titkos esküvőjéről írnak

A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik a pályán és azon kívül is fordulópontokhoz érkezett: idén vette feleségül szerelmét, Buzsik Borkát és röviddel később megszületett első gyermekük − ismerteti a lap. Arról is beszámolnak, hogy Szoboszlai 2024 októberében kérte meg Buzsik Borka kezét, egy budapesti luxusszállodában tette fel a nagy kérdést. Megírták, hogy az esküvőre idén márciusban került sor, amelyről Szoboszlai fekete-fehér fotókat osztott meg az Instagramon és azt is elárulták az olvasóknak, hogy hat héttel ezelőtt jelentették be első gyermekük születését.

Buzsik Borka a lap szerint visszafogott közszereplőnek tűnik: Instagram-oldalán mindössze 13 bejegyzés található, leginkább közös fotók férjével, ám így is 84 ezer követője van.

