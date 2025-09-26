Szívszorító vallomást tett a Twitter-oldalán a Télapu és az Apa csak egy van sztárja: Tim Allen arról írt a közösségi médiában, hogy hosszas mérlegelés után úgy érzi, hogy itt az ideje, hogy megbocsásson az apja halálát okozó férfinak. A színész azután hozta meg ezt a súlyos döntést, hogy meghallgatta a nemrég elhunyt politikai aktivista Charlie Kirk özvegye Erika Kirk halotti beszédét.

Tim Allen 60 év után bocsájtott meg az apja halálát okozó ittas sofőrnek

Forrás: WireImage

Tim Allen sokáig nem tudta feldolgozni az apja elvesztését

A PageSix arról írt, hogy Gerald M. Dick 1964 novemberében hazafele tartott, amikor egy részeg sofőr kíméletlenül nekiütközött. A kiérkező mentőszolgálat sajnálatos módon már nem tudta megmenteni a férfi életét. A színész mindössze 11 éves volt, amikor örökre elveszítette az apukáját. A 72 éves színész úgy élte le az életét, hogy azt gondolta, hogy soha nem fog megbocsájtani az apja gyilkosának: egészen mostanáig.

Amikor Erika Kirk ezeket a szavakat mondta a férjét meggyilkoló férfinak: „Megbocsájtok ennek a fiatal férfinak!" Akkor ez a pillanat mélyen megérintett. Több, mint 60 éve küzdök azért, hogy megbocsássak annak a férfinak, aki megölte az apámat. Most itt az idő, kimondjam: Megbocsájtok annak a férfinak, aki megölte az apámat! Béke legyen mindannyiótokkal

- írta bejegyzésében a színész.

Tim Allen bejegyzését itt tudjátok megtekinteni: