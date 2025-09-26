Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.26.
A világhírű színész apukája egy ittas vezető miatt veszítette életét 1964-ben. Tim Allen 6 évtizedet élt le haraggal a szívében, de most úgy döntött, hogy megbocsájt az apja gyilkosának.

Szívszorító vallomást tett a Twitter-oldalán a Télapu és az Apa csak egy van sztárja: Tim Allen arról írt a közösségi médiában, hogy hosszas mérlegelés után úgy érzi, hogy itt az ideje, hogy megbocsásson az apja halálát okozó férfinak. A színész azután hozta meg ezt a súlyos döntést, hogy meghallgatta a nemrég elhunyt politikai aktivista Charlie Kirk özvegye Erika Kirk halotti beszédét.

Tim Allen 60 év után bocsájtott meg az apja halálát okozó ittas sofőrnek
Tim Allen 60 év után bocsájtott meg az apja halálát okozó ittas sofőrnek
Forrás: WireImage

Tim Allen sokáig nem tudta feldolgozni az apja elvesztését

A PageSix arról írt, hogy Gerald M. Dick 1964 novemberében hazafele tartott, amikor egy részeg sofőr kíméletlenül nekiütközött. A kiérkező mentőszolgálat sajnálatos módon már nem tudta megmenteni a férfi életét. A színész mindössze 11 éves volt, amikor örökre elveszítette az apukáját. A 72 éves színész úgy élte le az életét, hogy azt gondolta, hogy soha nem fog megbocsájtani az apja gyilkosának: egészen mostanáig.

Amikor Erika Kirk ezeket a szavakat mondta a férjét meggyilkoló férfinak: „Megbocsájtok ennek a fiatal férfinak!" Akkor ez a pillanat mélyen megérintett. Több, mint 60 éve küzdök azért, hogy megbocsássak annak a férfinak, aki megölte az apámat. Most itt az idő, kimondjam: Megbocsájtok annak a férfinak, aki megölte az apámat! Béke legyen mindannyiótokkal

 - írta bejegyzésében a színész.

Tim Allen bejegyzését itt tudjátok megtekinteni:

Tim Allen a társai ellen vallott: a színész így kerülte el az életfogytiglani börtönbüntetést

Tim Allen pályája elején nem lehetett biztos benne, hogy a színészi karrierje lendül be vagy börtönpályafutásba kezd. A nála talált 650 gramm kokain az utóbbit erősítette.

