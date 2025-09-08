Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
17 éve startolt el a True Blood első része: így néznek ki a szereplők most

Shutterstock - s_bukley
sorozat True Blood - Inni és élni hagyni akkor és most
Nagy Kata
2025.09.08.
2008-ban még eszünkbe sem jutott volna egy csillámporral beborított testű, hajasbaba-vámpírért rajongani. Akkor még a férfias, titokzatos és nem utolsó sorban kidolgozott testű vérszívókért voltunk oda, amiben a True Blood úgy dúslakodott, mint a ruhatárunk a szilikonpántos melltartókban.

Ha azt hiszed, az Alkonyat hozta el a vámpírok és vérfarkasok sikerét, akkor állj meg egy pillanatra és emlékezz vissza a True Blood legendás epizódjaira, amik egy idő után már kaotikusabbá váltak, mint a szeptember elseje három iskolás gyerekkel. 

A True Blood főszereplői
A True Blood hatalmas siker volt a maga idejében. 
Forrás: Shutterstock

Így néznek ki most a True Blood szereplői 

A 2008-ban bemutatott True Blood – Inni és élni hagyni című sorozat receptje pofonegyszerű volt: két szexi vámpír, egy nem túl zavaróan intelligens pincérnő, rengeteg furcsaság, izgalom és egy cseppnyi erotika. Na jó, cseppnyitől talán egy fokkal több, hiszen ne is tagadd, hogy Alexander Skarsgard tökéletesen kidolgozott felsőteste a te retinádba is egy életre beleégett. 

Bár megvoltak a maga gyermekbetegségei és hatodik évadtól olyan irodalmi ámokfutásba csapott át a történet, hogy azt már nagy valószínűséggel a forgatókönyvírók sem tudták józanul követni, mégis rengetegen szerették és kitartottak mellette.

Hiszen a karakterek szerethetők és emberiek voltak (oké, mínusz a vérfarkasok), a történet izgalmas és hát ott volt az az állandó szexuális feszültség a három gyönyörű főszereplő között, aminek nem lehetett nem a végére járni. Épp ezért a mai napig nosztalgikus hangulatba kerülünk, akárhányszor eszünkbe jut Vámpír Bill és a sleppje – pláne, hogy ma van 17 éve, hogy az első rész debütált. És hogy mennyit változtak azóta a főszereplők? Lássuk! 

A sorozat Sookie Stackhouse-a Anna Paquin 2010-ben házasodott össze a sorozat Vámpír Billjével, akitől két gyermeke is született. Emellett számos filmes és tévés produkcióban szerepelt, köztük Martin Scorsese Az írjében, a Flackben, az Alias Grace-ben, továbbá producerként és alkotóként tevékenykedett az ő és Moyer nevéhez köthető A Bit of Light című filmben. 2024-ben egy meg nem nevezett betegség miatt egy premieren bottal jelent meg és a beszéddel is küszködött, de reménykedik a teljes felépülésben.
Northfoto / Profimedia

 

