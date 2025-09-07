Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Dögösek, vadak és fékezhetetlenek: ők Hollywood legszexibb farkasemberei

vérhold farkasember Hollywood
Pópity Balázs
2025.09.07.
Mi jut eszedbe arról, hogy egyszerre félelmetes és ellenállhatatlan? Vasárnap a vérhold festi vörösre az éjszakát, ennek apropóján pedig összeszedtük egy csokorba Hollywood kedvenc szexi, izzadt, szőrös farkasembereit.

A farkasember-mítosz mindig is megosztotta a közönséget. Egyesek számára inkább ijesztő vagy groteszk figura, mások viszont épp az erejében, a fékezhetetlen szenvedélyében és a vad oldalában találják meg a vonzerőt. Nem véletlen, hogy Hollywood újra és újra visszatér ehhez a karakterhez, és a nézők rendre rajonganak érte. A közelgő vérhold apropóján pedig következzen egy válogatás a legemlékezetesebb farkasemberekről, és vérfarkasokról akik a vászonról és a sorozatokból is belopták magukat a rajongók szívébe.

Farkasember
Farkasember, avagy vérfarkas
Forrás: Shutterstock

Kit Harington – A legszexibb vérfarkas

Havas Jon már úgyis mindenki kedvenc farkasembere volt, hogy nem vált vérfarkassá, de a Stark-ház szimbóluma történetesen a farkas, és Kit Harington sötét, búskomor tekintete bőven elég ahhoz, hogy listavezető legyen. A The Beast Within című filmben aztán megmutatta, hogy bizony valódi vérfarkasként is megállja a helyét, nem is akárhogy!

Kit Harington
Kit Harington a legszexibb vérfarkas
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hugh Jackman – A végzetes ragadozó

Ő az az ember, aki a Van Helsingben vérfarkassá alakul, és még az átváltozása után is úgy nézett ki, mintha egy divatkampányból lépett volna elő. Az X-Man Farkasa, (aki amúgy Rozsomák) aki csak úgy duzzad a klasszikus macsó energiától, amit a legtöbb nő imád: veszélyes, állatias, de közben úgy csinálja a vasárnapi reggelit konyhában, mintha valami mesterséf lenne. 

Hugh Jackman a Van Helsingben
Hugh Jackman a Van Helsingben
Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Taylor Lautner – A tinik és a már nem annyira tinik kedvenc farkasembere

A Twilight-korszakban minden arról szólt, hogy Lautner levette a pólóját, és mindenki megveszett érte. A sztori majdnem mindegy volt, amíg Jacob Black kockás hasát lehetett nézni. Lautner akkora generációs szexikon lett, hogy a félmeztelen posztere talán máig kint van valamelyik koleszszobában, ami még akkor került oda, amikor az első részt promózták.

Taylor Lautner, Kristen Stewart at THE TWILIGHT SAGA NEW MOON Premiere, Mann Village and Bruin Theaters, Los Angeles, CA November 16, 2009
Taylor Lautner
Forrás: Shutterstock

Joe Manganiello – Az alhímek ómegája

Alcide Herveaux a True Bloodban volt az alfahímek alfahímje. Izom, szakáll, mély hang, szálkás izomzat. Amikor Joe Manganiello feltűnt a képernyőn, még a kidolgozott felsőtestű pasik önbizalma is megingott kissé. A védelmező és tragikus karaktere egyértelműen elrabolta a női szíveket.

LOS ANGELES - FEB 8: Joe Manganiello arrives at the 18th Annual ADG Awards on February 8, 2014 in Beverly Hills, CA
Joe Manganiello
Forrás: Shutterstock

Michael Sheen – A meglepő választás

Michael Sheen az Underworldből habár nem tipikus izomkolosszus, mégis felkerült a farkasember-toplistára. A karaktere, Lucian habár karizmatikus vezető volt, de nem egy élettelen szikla: tele volt érzelmekkel és tragédiákkal, és a nők ettől teljesen elolvadtak.

WESTWOOD - DEC 14: Michael Sheen arrives to the "Passengers" World Premiere on December 14, 2016 in Westwood, CA
Michael Sheen
Forrás: Shutterstock

 

