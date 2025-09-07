Dögösek, vadak és fékezhetetlenek: ők Hollywood legszexibb farkasemberei

A farkasember-mítosz mindig is megosztotta a közönséget. Egyesek számára inkább ijesztő vagy groteszk figura, mások viszont épp az erejében, a fékezhetetlen szenvedélyében és a vad oldalában találják meg a vonzerőt. Nem véletlen, hogy Hollywood újra és újra visszatér ehhez a karakterhez, és a nézők rendre rajonganak érte. A közelgő vérhold apropóján pedig következzen egy válogatás a legemlékezetesebb farkasemberekről, és vérfarkasokról akik a vászonról és a sorozatokból is belopták magukat a rajongók szívébe.
Havas Jon már úgyis mindenki kedvenc farkasembere volt, hogy nem vált vérfarkassá, de a Stark-ház szimbóluma történetesen a farkas, és Kit Harington sötét, búskomor tekintete bőven elég ahhoz, hogy listavezető legyen. A The Beast Within című filmben aztán megmutatta, hogy bizony valódi vérfarkasként is megállja a helyét, nem is akárhogy!
Ő az az ember, aki a Van Helsingben vérfarkassá alakul, és még az átváltozása után is úgy nézett ki, mintha egy divatkampányból lépett volna elő. Az X-Man Farkasa, (aki amúgy Rozsomák) aki csak úgy duzzad a klasszikus macsó energiától, amit a legtöbb nő imád: veszélyes, állatias, de közben úgy csinálja a vasárnapi reggelit konyhában, mintha valami mesterséf lenne.
A Twilight-korszakban minden arról szólt, hogy Lautner levette a pólóját, és mindenki megveszett érte. A sztori majdnem mindegy volt, amíg Jacob Black kockás hasát lehetett nézni. Lautner akkora generációs szexikon lett, hogy a félmeztelen posztere talán máig kint van valamelyik koleszszobában, ami még akkor került oda, amikor az első részt promózták.
Alcide Herveaux a True Bloodban volt az alfahímek alfahímje. Izom, szakáll, mély hang, szálkás izomzat. Amikor Joe Manganiello feltűnt a képernyőn, még a kidolgozott felsőtestű pasik önbizalma is megingott kissé. A védelmező és tragikus karaktere egyértelműen elrabolta a női szíveket.
Michael Sheen az Underworldből habár nem tipikus izomkolosszus, mégis felkerült a farkasember-toplistára. A karaktere, Lucian habár karizmatikus vezető volt, de nem egy élettelen szikla: tele volt érzelmekkel és tragédiákkal, és a nők ettől teljesen elolvadtak.
