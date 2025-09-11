Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Emlékszel még a Tuti gimire? Így néznek ki a szereplők 22 évvel a sorozat után − Akkor és most

Gyüre Bernadett
2025.09.11.
2003 szeptemberében debütált a világ egyik legsikeresebb tinidrámája, amit 9 évadon keresztül követhettünk. A Tuti Gimi a mai napig sok emberben szép emlékeket idéz fel és most lássuk hogyan néznek ki a színészek 22 év elteltével.

A Tuti Gimi 9 éven át futott és a mai napig a világ egyik legsikeresebb drámája, ami nem szenvedett hiányt az észveszejtő fordulatokból. Lucas, Nathan, Brooke, Peyton és Haley történetét egészen a gimnáziumi éveiktől követhettük végig a felnőtté válás útján. 

A Tuti Gimi a mai napig meghatározó sorozat sok embernek
A Tuti gimi a mai napig meghatározó sorozat sok embernek
Így néznek ki most a Tuti gimi szereplői

A Tuti gimi egy testvérpár életét követi nyomon, akik ugyanattól az apától származnak, de csak az egyikük nevelkedett az édesapjukkal... Nathan (James Lafferty) jó körülmények között nőtt fel, biztos család, barátnő és úton a sikeres kosárlabda-karrier felé, míg Lucas (Chad Michael Murray) csak az édesanyjára és a bácsikájára számíthatott, miközben szegénységben kellett élnie. A Tuti gimi története onnan indul, amikor mind a két srác bekerül ugyanabba a kosárcsapatba és ahelyett, hogy csapattársként viselkednének egymással, riválisok lesznek.

A sorozatot átszőtték a cselszövések, a romantikus szálak és a dráma, amiből a mai napig nem kaptunk ekkora adagot egyetlen másik sorozatban sem.

Ideális választás lehet azoknak, akik nosztalgiázni szeretnének vagy egy olyan sorozatra vágynak, ami tudja hozni, amit annyira hiányolunk a mai televízióból!

Ha érdekel hogyan néznek ki most a Tuti gimi színészei, kattints galériánkra!

Chad Michael Murray játszotta a főszereplő Lucas Scott karakterét. Egy időre visszavonult a színészettől, de az utóbbi években újra feltűnt a Sullivan's Crossing sorozatban, illetve a legújabb Már megint nem férek a bőrödbe című filmben. A 2000-es évek ügyeletes szivtiprója volt.
