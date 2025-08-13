Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ősz

Most kezded az egyetemet? Akkor ezeket a filmeket és sorozatokat MINDENKÉPPEN látnod kell

ősz egyetemi tanévkezdés film sorozat egyetem
Gyüre Bernadett
2025.08.13.
Az egyetemi élet izgalmas, ijesztő és fordulatokkal teli, ám mielőtt igazán belecsöppennél, érdemes lehet felkészülni rá. Ezek a filmek és sorozatok szórakoztatók, magukkal ragadnak és segítenek belemerülni az egyetemi élet világába.

Az ősz visszahozza a sulis hangulatot és lassan kezdődik az egyetem is, ami nemcsak egy új, izgalmas kaland, de tele van bizonytalansággal is. Az első nap egy új helyen, új emberek, új közeg és új élmények hada, amelyek elsőre rémisztőnek hangozhatnak. Csupa olyan új helyzetekbe kerül ilyenkor az ember, amikkel korábban még nem is találkozott, de hogy ne érjen ez annyira felkészületlenül, itt vannak a filmek és sorozatok, amik segítenek megismerni az egyetemi kihívások sokszínűségét.

Ezek a sorozatok neked is nagyon be fognak jönni, ha valami iskolás hangulatúra vágysz
Ezek a sorozatok neked is nagyon be fognak jönni, ha valami iskolás hangulatúra vágysz
Forrás: Getty Images Europe

Ezek a filmek és sorozatok a legjobbak, hogy ráhangolódj az egyetemre

Wednesday

A Wednesday egy sötét humorú, különc sorozat, ami az Addams familyből ismertté vált Wednesday Addams iskolás éveit követi végig, ahogy a Jericho városában lévő Nevermore Akadémián próbálja megtalálni a helyét és közben rengeteg rejtéllyel néz szembe. Ha egy kevésbé hétköznapi sorozatra vágysz, akkor ez a Tim Burton rendezésével készült remekmű neked való lehet. A széria szokatlan barátságokat, izgalmas misztikumokat és önállóságot tanító helyzeteket mutat be, amelyekkel bármelyik újdonsült egyetemista azonosulni tud. A történet alapjaiban véve a fantasy műfajába sorolható be, de a fiatalok küzdelmei, a problémamegoldó képesség és az önazonosság megtalálása csupa olyan dolog, amivel mindenkinek meg kell küzdenie.

Picture MUST credit: A24 Wednesday TV actress Jenna Ortega finds herself face to face with a monster — in a new comedy horror film. The creature is the alter ego of a unicorn but does not look anything like the single horned horse-like beast of fantasy stories and myths. Ortega, 22, who also starred in last year’s Beetlejuice Beetlejuice, plays the daughter of US Ant Man Avengers actor Paul Rudd,55. They hit and kill a unicorn with their car and bring it to the wilderness retreat of Rudd’s boss, a mega-wealthy pharmaceutical CEO Richard E Grant, 67. Grant’s character believes that the unicorn’s horn has magical powers that could lead to immortality. Ortega says in the film’s trailer: “Unicorns used to be seen as divine monsters, because people believed they could heal literally anything.” But a tag line for the movie, out in March, declares: “Payback is a beast.”” Picture suplied by JLPPA
Wednesday
Forrás: Northfoto

My Oxford Year

Nemrég debütált Netflixen az Oxfordi évem című film, ami egy romantikus dráma és egy fiatal lány szemszögéből mutatja be az életét az Oxfordi Egyetemen: teljesen új közegbe, új országba csöppen Anna. A történet középpontjában az önállóság és barátok, szerelmek állnak, amik mind egy fontos lépés a főhősnő számára, hogy elinduljon az önállóság felé vezető úton. A szülei és régi ismerősei itt már nem fogják a kezét, így minden kihívással teljes egyedül kell megbirkóznia. Végigkövethetjük a személyes fejlődését is, ahogyan álmodozó lányból egy igazi felnőtt nővé érik. A film egyszerre könnyed és mély, érzelmes módon mutatja be, hogy milyen lehet, amikor valaki egy teljesen új városba, akár országba költözik az egyetem miatt és próbálja legyőzni a mindennapok akadályait.

My Oxford Year. (L to R) Corey Mylchreest as Jamie and Sofia Carson as Anna in My Oxford Year.
My Oxford Year
Forrás: Entertainment Pictures

Szívek szállodája

A Szívek szállodája ma már ikonikusnak számít a maga műfajában, kevés olyan emberrel találkozhatunk, akik legalább egy részt ne láttak volna Rory és Lorelai Gilmore történetéből. A sorozat középpontjában az említett anya-lánya páros áll, akik egyedül szállnak szembe a világ minden problémájával, de egymást támogatva bármire képesek. Olyan emberi aspektusokat dolgoz fel, mint a barátság, az első szerelem, az önelfogadás, a mindennapokkal való küzdelem miközben az érzelmi hullámvölgyek terhe nyomja a vállukat. Ugyan könnyed hangvételű, tökéletes kikapcsolódás az őszi hónapokra, de a mély kapcsolatok mellett sem lehet elmenni, amelyek a közösséghez tartozás értékét is közvetítik.

"GILMORE GIRLS" Pictured (left to right - back row): Keiko Agena as Lane Kim, Yanic Truesdale as Michel Gerard, Liza Weil as Paris, Kelly Bishop as Emily Gilmore, Edward Herrmann as Richard Gilmore, Melissa McCarthy as Sookie St. James, Liz Torres as Miss Patty, Sean Gunn as Kirk, (left to right - bottom row): Milo Ventimiglia as Jess, Scott Patterson as Luke, Lauren Graham as Lorelai Gilmore, Alexis Bledel as Rory Gilmore, Jared Padalecki as Dean. GILMORE GIRLS
Szívek szállodája
Forrás: NORTHFOTO

Overcompensating

Ez a sorozat a humor és poénok mögül mutatja be a fiatal felnőttek életének mindennapjait, ahol olyan dolgokkal kell szembenézniük, mint az önbizalom keresés, karriertervezés, barátságok és természetesen az elmaradhatatlan romantika. A sorozatot egy az amerikai internetes közegben elismert humorista, Benito Skinner írta, rendezte és a főszerepben is ő található. Sajátossága, hogy a legtöbb szereplőt nem színészek, hanem humoristák alakítják, így még élvezetesebbé téve a humorfaktort. A sorozat tökéletesen mutatja be, hogy az egyetemi évek nemcsak a vizsgákról és tanulásról szólnak, a személyes és társas készségek fejlesztése, az önelfogadás ugyanolyan fontos dolgok, hogy olyan felnőtté válhassunk, amilyenné mindig is szerettünk volna.

Overcompensating
IMDb

Maxton Hall

A Maxton Hall egy német sikersorozat, ami Mona Kasten azonos című méltán híres könyvsorozatán alapul. A főszerepben a Maxton Hall magániskola áll, aminek diákjai életét követhetjük figyelemmel. James Beaufort egy arrogáns, elszállt gazdag örökös, aki az iskolába érkező ösztöndíjas, visszafogott Rubyval kerül közelebbi kapcsolatba, akiknek viszályát és rivalizálását láthatjuk a képernyőn. Többször is visszaköszön a humor, habár ennek a sorozatnak inkább a dráma a mozgatórugója: a vizsgák, a baráti konfliktusok, a feszült helyzetek mind helyet kapnak a történetben. A Maxton Hall magával ragadó módon mutatja be az iskolai élet szemszögéből a közösségi élet szépségeit és nehézségeit.

Maxton Hall
IMDb

Doktor Szöszi 

Mindenki számára ismerős lehet Elle Woods és kutyája, Gyilkos, akik együtt vágnak bele az egyetemi életbe, ahol a szőke lány jogot szeretne tanulni annak ellenére is, hogy rengetegen alábecsülik őt. A Doktor Szöszi inspiráló és szórakoztató is, ahogy bemutatja a kitartást, a küzdelmeket, az önbizalom építkezését, mindezt egy humoros köntösbe bújtatva, amellyel azt szeretnék kifejezni, hogy minden akadály leküzdhető. A film tanulsága, hogy bemutassa, hogyan lehet kiemelkedni az egyetemi közegből miközben végig önmagunk maradunk.

2001; Legally Blonde. Original Film Title: Legally Blonde, PICTURED: REESE WITHERSPOON, Composer: Rolfe Kent, Director: Robert Luketic, IN CAST: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Victor Garber, Jennifer Coolidge, Ali Larter, Linda Cardellini, Jessica Cauffiel, Matthew Davis, Meredith Scott Lynn, Kelly Nyks, Shannon O'Hurley, Oz Perkins, Holland Taylor, Alanna Ubalch, Raquel Welch
Doktor Szöszi
Forrás: Entertainment Pictures

Egyetemista lányok szexuális élete

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb csajos egyetemi sorozata lett az Egyetemista lányok szexuális élete, ahol négy lány életét követhetjük figyelemmel, akik egy kollégiumi szobában laknak és együtt próbálják leküzdeni a mindennapi akadályokat. A fiatal felnőttek érzelmi és szexuális életéről is rengeteg szó esik, ahogyan próbálnak küzdeni a fiúkkal, a saját szexualitásukkal, de sosem felejtkeznek meg a tanulásról, a sportról és a céljaikról. Az egyetemi élet fontos velejárója az önismeret és a felelősségteljes döntések hada, amit ez a széria a lehető legjobb módon fogott meg és őszintén mutat be.

Egyetemista lányok szexuális élete
IMDb

Gossip Girl

A Gossip Girl középpontjában Serena és Blair botrányos barátsága áll, akik a Manhattanben lévő Upper East Side-on élnek a szüleikkel és barátaikkal. Ebben a sorozatban a szokásosnál is nagyobb szerepet kapnak a barátságok, a szerelmek, a társadalmi státusz körüli intrikák – ezek csupa olyan dolgok, amiket egyetemista szemmel még érdekesebb lehet látni, hiszen sosem tudjuk hogyan alakulnak a különböző kapcsolatok és milyen szerepet játszik a pletyka és a hírnév az egyének életében. Mindezek a tényezők mellett a karakterek önálló döntéseik formázzák igazán életüket.

RELEASE DATE: TV Series (2007-2012) TITLE: Gossip Girl STUDIO: CBS CREATORS: Stephanie Savage, Josh Schwartz PLOT: Privileged teens living on the Upper East Side of New York can hide no secret from the ruthless blogger who is always watching. STARRING: Penn Badgley, Blake Lively, Ed Westwick, Chase Crawford, Taylor Momsen, Leighton Meester.
Gossip Girl
Forrás: NORTHFOTO

A narancsvidék

A sorozat nem egy túl megszokott módon indul: az ügyvéd, Sandy Cohen, kihozza a 16 éves Ryant a börtönből és befogadja a családjához, hogy egy jobb életet biztosítson neki. A fiú beköltözésével megismerkedik mostohatestvérével, Seth Cohennel és narancsvidék többi fiatalával, akiknek sorsa innentől összefonódott. Az egyetemisták számára tanulságos lehet, ahogyan a történet bemutatja a közösségi életet, a konfliktuskezelést és a személyes fejlődéseket.

A narancsvidék
Port.hu

Tuti Gimi

A Scott fivérek a történet igazi főszereplői, akiknek életét nyomon követhetjük a Tree Hill gimnáziumban, ahol a barátságok, rivalizálások és első szerelmek állnak a középpontban. A történet bemutatja, hogyan próbálnak a szereplők eligazodni a társas kapcsolatokon, az iskolai elvárásokon és a személyes fejlődés útvesztőjén. Humoros és könnyed stílusa a legtöbbek számára azonnal szerethetővé teszi a szériát, míg a folyamatos drámák tömkelege nem hagyja, hogy egy percre is unatkozzanak a nézők. A baráti társaság tagjai inspirálóak lehetnek azok számára, akik most lépnek be az egyetemi közegbe, hiszen az alapvető emberi helyzetek itt is megjelennek.

May 28, 2011 - Mexico - E28051103.JPG.MeXICO, D.F., TV-One tree hill.- Con mos de 150 episodios, vuelve a la pantalla chica, la octava temporada la serie One Tree Hill ;. Amor, alegri;a, tristeza y muerte marcaron estos nuevos capitulos en el que Brooke Davis (Sophia Bush) estare; mus feliz que nunca por su reciente compromiso con Julian Baker (Austin Nichols). RDB. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/ Especial.
Tuti Gimi
Forrás: u78

Itt a Downton Abbey végső búcsúja: botrányokkal és titkokkal érkezik A nagy finálé

Távol a yorkshire-i kastély csendjétől, London felhőkarcolói hívogatnak, de vajon a Crawley-lányok sikerrel veszik az új akadályokat? Ez lesz a trilógia utolsó története a Downton Abbey: A nagy finálé.

Itt a Downton Abbey végső búcsúja: botrányokkal és titkokkal érkezik A nagy finálé

Már megint nem férek a bőrödbe: nosztalgia, humor és egy kis csalódottság keveréke – Spoileres kritika

Ígéretes vígjáték, ami hatalmas nosztalgiafaktorral jár. Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis visszatértek a nem túl fényes anya-lánya szerepbe: ilyen a Már megint nem férek a bőrödbe.

Már megint nem férek a bőrödbe: nosztalgia, humor és egy kis csalódottság keveréke – Spoileres kritika

Frankenstein: minden, amit tudnod kell Guillermo del Toro új filmfeldolgozásáról

Idén ősszel a fagyos Északi-sarkon kiderül, ki a valódi szörnyeteg: a teremtmény vagy a teremtő.

Frankenstein: minden, amit tudnod kell Guillermo del Toro új filmfeldolgozásáról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu