Most kezded az egyetemet? Akkor ezeket a filmeket és sorozatokat MINDENKÉPPEN látnod kell

Az ősz visszahozza a sulis hangulatot és lassan kezdődik az egyetem is, ami nemcsak egy új, izgalmas kaland, de tele van bizonytalansággal is. Az első nap egy új helyen, új emberek, új közeg és új élmények hada, amelyek elsőre rémisztőnek hangozhatnak. Csupa olyan új helyzetekbe kerül ilyenkor az ember, amikkel korábban még nem is találkozott, de hogy ne érjen ez annyira felkészületlenül, itt vannak a filmek és sorozatok, amik segítenek megismerni az egyetemi kihívások sokszínűségét.

Ezek a sorozatok neked is nagyon be fognak jönni, ha valami iskolás hangulatúra vágysz

Ezek a filmek és sorozatok a legjobbak, hogy ráhangolódj az egyetemre

Wednesday

A Wednesday egy sötét humorú, különc sorozat, ami az Addams familyből ismertté vált Wednesday Addams iskolás éveit követi végig, ahogy a Jericho városában lévő Nevermore Akadémián próbálja megtalálni a helyét és közben rengeteg rejtéllyel néz szembe. Ha egy kevésbé hétköznapi sorozatra vágysz, akkor ez a Tim Burton rendezésével készült remekmű neked való lehet. A széria szokatlan barátságokat, izgalmas misztikumokat és önállóságot tanító helyzeteket mutat be, amelyekkel bármelyik újdonsült egyetemista azonosulni tud. A történet alapjaiban véve a fantasy műfajába sorolható be, de a fiatalok küzdelmei, a problémamegoldó képesség és az önazonosság megtalálása csupa olyan dolog, amivel mindenkinek meg kell küzdenie.

Wednesday

My Oxford Year

Nemrég debütált Netflixen az Oxfordi évem című film, ami egy romantikus dráma és egy fiatal lány szemszögéből mutatja be az életét az Oxfordi Egyetemen: teljesen új közegbe, új országba csöppen Anna. A történet középpontjában az önállóság és barátok, szerelmek állnak, amik mind egy fontos lépés a főhősnő számára, hogy elinduljon az önállóság felé vezető úton. A szülei és régi ismerősei itt már nem fogják a kezét, így minden kihívással teljes egyedül kell megbirkóznia. Végigkövethetjük a személyes fejlődését is, ahogyan álmodozó lányból egy igazi felnőtt nővé érik. A film egyszerre könnyed és mély, érzelmes módon mutatja be, hogy milyen lehet, amikor valaki egy teljesen új városba, akár országba költözik az egyetem miatt és próbálja legyőzni a mindennapok akadályait.