Vilmos herceg összeveszett a kegyvesztett rokonával Katalin hercegné temetésén

Egy valódi puskaporos hordóra hasonlított Katalin kenti hercegné temetése. A héten tartott búcsúztató során ugyanis a királyi család szinte mindegy tagja megjelent, köztük egy olyan személy is, akit a többiek nem láttak szívesen. A pedofilbotrányba keveredő András herceg ugyanis váratlanul jelent meg Eduárd herceg feleségének temetésén, és ott szokásához híven reflektorfénybe került a viselkedésével. Többek között vitába keveredett Vilmos herceggel is.

Vilmos herceg a szakértők szerint azt tervezi, hogy királlyá válása után megszakít minden kapcsolatot a nagybátyjával

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg nem rejtette véka alá, hogy mit gondol a nagybátyjáról

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, szeptember 16-án tartották Katalin kenti hercegné temetését, a búcsúztatáson pedig résztvett Vilmos herceg, Katalin hercegné és Károly király is. Kamilla hercegné betegség miatt távolmaradt, azonban feltűnt egy olyan családtag is, akire senki nem számított: András herceg ugyanis váratlanul beállított a ceremóniára. A megjelenése azért is váltott ki ellenérzést a királyi család többi tagjából, mert az elmúlt hónapokban több botrány is fűződött a kegyvesztett herceg nevéhez.

A szakértők szerint Vilmos herceg szándékosan kerülte András herceget Katalin hercegné temetésén

Forrás: Anadolu

Most a Mirror arról számolt be, hogy András legjobban a trónörököst zavarta a temetés során. A lap számára Andrew Lownie királyi szakértő mondta el, hogy mit látott az esemény során:

Vilmos végig kerülte András herceget, és amikor odament hozzá beszélgetni, akkor dühösen válaszolt neki, majd magára hagyta őt. Én úgy láttam, hogy többször is összeszólalkoztak. Vilmos ráadásul igyekezett a lehető legtávolabb állni Andrástól, hogy még véletlenül se kerüljenek egy fotóra. Vilmos úgy véli, hogy az apja nem bánt kellő határozottsággal Andrással, és ezzel sokat tett a királyi család megítélésének rontásáért.

- zárta sorait a szakértő.