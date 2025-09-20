Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Vilmos herceg összeveszett a kegyvesztett rokonával Katalin hercegné temetésén

királyi család Vilmos herceg András herceg
Life.hu
2025.09.20.
A trónörökös összeszólalkozott a botrányt botrányra halmozó András herceggel a kenti hercegné temetésén. Vilmos herceg a szakértők szerint azt tervezi, hogy királyként kitagadja a nagybátyját.

Egy valódi puskaporos hordóra hasonlított Katalin kenti hercegné temetése. A héten tartott búcsúztató során ugyanis a királyi család szinte mindegy tagja megjelent, köztük egy olyan személy is, akit a többiek nem láttak szívesen. A pedofilbotrányba keveredő András herceg ugyanis váratlanul jelent meg Eduárd herceg feleségének temetésén, és ott szokásához híven reflektorfénybe került a viselkedésével. Többek között vitába keveredett Vilmos herceggel is.

Vilmos herceg a szakértők szerint azt tervezi, hogy királlyá válása után megszakít minden kapcsolatot a nagybátyjával
Vilmos herceg a szakértők szerint azt tervezi, hogy királlyá válása után megszakít minden kapcsolatot a nagybátyjával
Forrás: Getty Images

Vilmos herceg nem rejtette véka alá, hogy mit gondol a nagybátyjáról

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, szeptember 16-án tartották Katalin kenti hercegné temetését, a búcsúztatáson pedig résztvett Vilmos herceg, Katalin hercegné és Károly király is. Kamilla hercegné betegség miatt távolmaradt, azonban feltűnt egy olyan családtag is, akire senki nem számított: András herceg ugyanis váratlanul beállított a ceremóniára. A megjelenése azért is váltott ki ellenérzést a királyi család többi tagjából, mert az elmúlt hónapokban több botrány is fűződött a kegyvesztett herceg nevéhez.

A szakértők szerint Vilmos herceg szándékosan kerülte András herceget Katalin hercegné temetésén
A szakértők szerint Vilmos herceg szándékosan kerülte András herceget Katalin hercegné temetésén
Forrás: Anadolu

Most a Mirror arról számolt be, hogy András legjobban a trónörököst zavarta a temetés során. A lap számára Andrew Lownie királyi szakértő mondta el, hogy mit látott az esemény során:

Vilmos végig kerülte András herceget, és amikor odament hozzá beszélgetni, akkor dühösen válaszolt neki, majd magára hagyta őt. Én úgy láttam, hogy többször is összeszólalkoztak. Vilmos ráadásul igyekezett a lehető legtávolabb állni Andrástól, hogy még véletlenül se kerüljenek egy fotóra. Vilmos úgy véli, hogy az apja nem bánt kellő határozottsággal Andrással, és ezzel sokat tett a királyi család megítélésének rontásáért.

- zárta sorait a szakértő.

Kínos fotók, kellemetlen, nem várt vendég: így viselkedett Katalin hercegné búcsúztatóján a királyi család tagja

A brit királyi család megtartotta Katalin kenti hercegné búcsúztatóját. Volt azonban, akinek a megjelenésére többen is felkapták a fejüket: ő pedig nem más volt, mint a botrányos életű András herceg.

Eltemetett titkok: Károly a szülőszobában közölte Diana hercegnével, hogy elhagyja őt Kamilláért

Megdöbbentő dolgokról rántotta le a leplet a királyi család korábbi komornyikja. Paul Burell ugyanis azt állítja, hogy Károly a fia, Harry születése után közölte Diana hercegnével, hogy elhagyja őt.

"Ha szóba hozod, kivág a szobából!"– Vilmos herceg végleg kitörölné Harryt az életéből?

Harry herceg úgy tűnik, még mindig nem adta fel, hogy valahogy visszakeveredjen a királyi családba – csak éppen Vilmos herceg erről hallani sem akar. Sőt, a pletykák szerint mostanra odáig fajult a dolog, hogy a trónörökösnél Harry neve tiltólistára került.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu