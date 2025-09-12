Eltemetett titkok: Károly a szülőszobában közölte Diana hercegnével, hogy elhagyja őt Kamilláért

Megdöbbentő és szívszorító részletek derültek ki Károly király múltjáról. Paul Burell a királyi család egykori komornyikja ugyanis legújabb önéletrajzi könyvében azzal vádolja az uralkodót, hogy fiatalon - még walesi hercegként - a szülőszobában közölte a feleségével, hogy elhagyja őt Kamilláért. A tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegné mindössze néhány órával korábban adott életet Harry hercegnek, amikor állítólag a walesi herceg meglátogatta őt, és közölte vele, hogy Kamillát szereti, nem őt. Mutatjuk a részleteket.

Károly herceg és Diana hercegné 15 évig volt házas az 1996-os válásukig

Diana hercegné bizalmasa kiborította a bilit

Paul Burell éveken keresztül szolgálta a palotát, és ezidő alatt Diana hercegné legközelebbi bizalmasává lépett elő. Állítása szerint ezért osztotta meg vele a hercegné, hogy mi történt 1984-ben azon az éjszakán, amikor életet adott a második gyermekének Harry hercegnek.

Diana hercegné azt mondta nekem, hogy Károly király bement a kórházba a szülés után, és kritikus hangon azt mondta: „ó, vörös a haja." Diana erre azt mondta: „Igen, tudod ez a Spencer gén. Szinte mindannyiunk vörös hajjal születtünk." Ezután állítólag ridegen azt mondta a trónörökös a feleségének, hogy:„ Most már meg van az örökösöm, és a tartalék is, végre visszatérhetek Kamillához."

- idézte Paul Burellt a Mirror. A lap beszámolt arról is, hogy a komornyik szerint Diana aznap este zokogva aludt el, tudva, hogy a házasságának vége. Ennek ellenére a nyilvánosság még évekig nem érzékelt semmit abból, hogy a trónörökös és az ország hőn szeretett hercegnéjének házassága romokban van. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy ekkor még Kamilla - aki Károly király későbbi felesége lett - még házas volt.

Mielőtt nyilvánosságra hoztam volna ezt a történetet, előtte elmondtam Vilmos hercegnek és Harry hercegnek is, amit az anyjuk mondott nekem. Úgy éreztem, hogy tudniuk kell róla. Utólag már úgy gondolom, hogy ez adhatott üzemanyagot Harrynek ahhoz, hogy elhagyja a királyi családot, és hogy Tartalék (Spare) címen adja ki az önéletrajzi könyvét.

- zárta sorait a család bizalmasa.