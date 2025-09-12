Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 12., péntek Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Eltemetett titkok: Károly a szülőszobában közölte Diana hercegnével, hogy elhagyja őt Kamilláért

királyi család válás Diana hercegné Károly király
Life.hu
2025.09.12.
Megdöbbentő dolgokról rántotta le a leplet a királyi család korábbi komornyikja. Paul Burell ugyanis azt állítja, hogy Károly a fia, Harry születése után közölte Diana hercegnével, hogy elhagyja őt.

Megdöbbentő és szívszorító részletek derültek ki Károly király múltjáról. Paul Burell a királyi család egykori komornyikja ugyanis legújabb önéletrajzi könyvében azzal vádolja az uralkodót, hogy fiatalon - még walesi hercegként - a szülőszobában közölte a feleségével, hogy elhagyja őt Kamilláért. A tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegné mindössze néhány órával korábban adott életet Harry hercegnek, amikor állítólag a walesi herceg meglátogatta őt, és közölte vele, hogy Kamillát szereti, nem őt. Mutatjuk a részleteket.

Károly herceg és Diana hercegné 15 évig volt házas a 90-es évek közepéig
Károly herceg és Diana hercegné 15 évig volt házas az 1996-os válásukig
Forrás: Hulton Royals Collection

Diana hercegné bizalmasa kiborította a bilit

Paul Burell éveken keresztül szolgálta a palotát, és ezidő alatt Diana hercegné legközelebbi bizalmasává lépett elő. Állítása szerint ezért osztotta meg vele a hercegné, hogy mi történt 1984-ben azon az éjszakán, amikor életet adott a második gyermekének Harry hercegnek.

Diana hercegné azt mondta nekem, hogy Károly király bement a kórházba a szülés után, és kritikus hangon azt mondta: „ó, vörös a haja." Diana erre azt mondta: „Igen, tudod ez a Spencer gén. Szinte mindannyiunk vörös hajjal születtünk." Ezután állítólag ridegen azt mondta a trónörökös a feleségének, hogy:„ Most már meg van az örökösöm, és a tartalék is, végre visszatérhetek Kamillához." 

- idézte Paul Burellt a Mirror. A lap beszámolt arról is, hogy a komornyik szerint Diana aznap este zokogva aludt el, tudva, hogy a házasságának vége. Ennek ellenére a nyilvánosság még évekig nem érzékelt semmit abból, hogy a trónörökös és az ország hőn szeretett hercegnéjének házassága romokban van. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy ekkor még Kamilla - aki Károly király későbbi felesége lett - még házas volt. 

Mielőtt nyilvánosságra hoztam volna ezt a történetet, előtte elmondtam Vilmos hercegnek és Harry hercegnek is, amit az anyjuk mondott nekem. Úgy éreztem, hogy tudniuk kell róla. Utólag már úgy gondolom, hogy ez adhatott üzemanyagot Harrynek ahhoz, hogy elhagyja a királyi családot, és hogy Tartalék (Spare) címen adja ki az önéletrajzi könyvét.

 - zárta sorait a család bizalmasa.

Fény derült Diana hercegné vad bulijaira: álruhában szórakozott, volt, hogy a rendőrök is bevitték

Diana hercegnét a világ elegáns, visszafogott asszonyként ismerte, de volt egy sokkal játékosabb oldala is. Barátai szerint időnként szüksége volt arra, hogy kiszakadjon a kötöttségekből – és ilyenkor hajmeresztő kalandokba keveredett.

28 évvel a tragédia után megdöbbentő dolgot állít Dodi Al-Fayed barátja: Diana hercegné hatalmas átverés áldozata lett

1997. augusztus 31-én a világ megdöbbenve értesült arról, hogy Diana hercegné és Dodi Al-Fayed tragikus autóbalesetben életét vesztette Párizsban. A történtek óta eltelt 28 év, mégis máig rengeteg találgatás övezi a kettejük kapcsolatát. A ZDF német televízió legújabb dokumentumfilmje, a Diana és Dodi – A hercegné és a playboy azt boncolgatja, vajon valódi szerelemről volt szó, vagy inkább egy ügyesen megszervezett látszatrománcról.

Diana hercegné utolsó mondata: ezt suttogta, mielőtt örökre lehunyta a szemét

1997. augusztus 31-én, mindössze 36 éves korában vesztette életét Diana hercegné. A tragikus párizsi autóbaleset máig az egyik legmegrázóbb esemény a brit királyi család történetében. Húsz évvel később egy tűzoltó, aki az elsők között ért a helyszínre, megtörte a csendet, és elárulta, mi történt akkor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu