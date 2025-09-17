Kínos fotók, kellemetlen, nem várt vendég: így viselkedett Katalin hercegné búcsúztatóján a királyi család tagja

Szeptember 4-én jelentette be a Buckingham-palota, hogy 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné, Eduárd herceg felesége. A búcsúztatóját 16-án tartották, amelyen az egész királyi család megjelent egy kivétetellel: Kamilla királyné a betegsége miatt nem vett részt a szertartáson. Feltűnt azonban egy olyan családtag is, akire senki nem számított: András herceg.

A brit királyi család, köztük III. Károly király, Vilmos herceg és Katalin hercegné is elbúcsúztatták Katalin kenti hercegnét és kifejezték részvétüket özvegyének, Eduárd hercegnek. Az senkit nem lepett meg, hogy a gyászszertartáson Harry herceg és felesége, Meghan Markle nem jelent meg, ám feltűnt valaki, akire senki nem számított és állítólag nem is volt kívánatos a jelenléte. Ő pedig nem más, mint András herceg. A fotósok sem voltak kegyesek hozzá, a lehető legelőnytelenebb képeket készítették Andrásról, aki a nadrágját látványosan igazgatva szállt ki a kocsijából.

András herceg ismét reflektorfényben

Egy új dokumentumfilm és egy frissen megjelent királyi életrajz ismét a reflektorfénybe helyezte András herceget és volt feleségét, Sarah Fergusont. A műsor és a könyv egyaránt részletes képet ad York hercegének és volt feleségének magánéletéről és a személyzethez való viszonyáról, ami nem éppen a leghízelgőbb rájuk nézve. Andrással már a lányai Eugénia és Beatrix sem tartják a kapcsolatot, brit királyi írók szerint pedig ez a legokosabb, amit tehetnek. Egy időben az a hír járta, hogy Károly kilalkoltatja testvérét a Royal Lodge-ból, de végül mindeddig nem került erre sor.