Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Kínos fotók, kellemetlen, nem várt vendég: így viselkedett Katalin hercegné búcsúztatóján a királyi család tagja

WireImage - Samir Hussein
brit királyi család búcsúztató András herceg
A brit királyi család megtartotta Katalin kenti hercegné búcsúztatóját. Volt azonban, akinek a megjelenésére többen is felkapták a fejüket: ő pedig nem más volt, mint a botrányos életű András herceg.

Szeptember 4-én jelentette be a Buckingham-palota, hogy 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné, Eduárd herceg felesége.  A búcsúztatóját 16-án tartották, amelyen az egész királyi család megjelent egy kivétetellel: Kamilla királyné a betegsége miatt nem vett részt a szertartáson. Feltűnt azonban egy olyan családtag is, akire senki nem számított: András herceg. 

Szeptember 16-án tartották Katalin kenti hercegné búcsúztatóját: András herceget senki nem várta
Szeptember 16-án tartották Katalin kenti hercegné búcsúztatóját: András herceget senki nem várta
Forrás: WireImage

András hercegre senki nem számított Katalin hercegné gyászszertartásán

A brit királyi család, köztük III. Károly király, Vilmos herceg és Katalin hercegné is elbúcsúztatták Katalin kenti hercegnét és kifejezték részvétüket özvegyének, Eduárd hercegnek. Az senkit nem lepett meg, hogy a gyászszertartáson Harry herceg és felesége, Meghan Markle nem jelent meg, ám feltűnt valaki, akire senki nem számított és állítólag nem is volt kívánatos a jelenléte. Ő pedig nem más, mint András herceg. A fotósok sem voltak kegyesek hozzá, a lehető legelőnytelenebb képeket készítették Andrásról, aki a nadrágját látványosan igazgatva szállt ki a kocsijából.

LONDON, UNITED KINGDOM - September 16:  Prince Andrew arriving for the Requiem Mass service for the Duchess of Kent, at Westminster Cathedral, in London, United Kingdom on September 16, 2025.This is the first Catholic funeral service held for a member of the royal family in modern British history. Katharine, the wife of the late Queen's cousin the Duke of Kent, converted to Catholicism in 1994. (Photo by Ilyas Tayfun Salci/Anadolu via Getty Images)
Nadrágját igazgatva szállt ki a kocsiból András herceg
Forrás: Anadolu

András herceg ismét reflektorfényben

Egy új dokumentumfilm és egy frissen megjelent királyi életrajz ismét a reflektorfénybe helyezte András herceget és volt feleségét, Sarah Fergusont. A műsor és a könyv egyaránt részletes képet ad York hercegének és volt feleségének magánéletéről és a személyzethez való viszonyáról, ami nem éppen a leghízelgőbb rájuk nézve. Andrással már a lányai Eugénia és Beatrix sem tartják a kapcsolatot, brit királyi írók szerint pedig ez a legokosabb, amit tehetnek. Egy időben az a hír járta, hogy Károly kilalkoltatja testvérét a Royal Lodge-ból, de végül mindeddig nem került erre sor. 

III. Károly öccse, András évekkel ezelőtt keveredett bele az akkor kirobbant pedofilbotrányba. A pletykák szerint ugyanis András herceg is részt vett Jeffrey Epstein, a szexuális bűnözőként elhíresült amerikai üzletember orgiáin. András herceg akkor került a címlapokra, amikor az ominózus szexpartik egyik áldozata, bizonyos Virginia Giuffre megvádolta a királyi család tagját, hogy megerőszakolta. A nő bíróság elé vitte az ügyet, ám végül sikerült peren kívül megegyezniük, így szép csendben elült volna a botrány, de a pedofilvádakat nem tudta lemoni magáról a herceg. A palotai források mindig is ragaszkodtak ahhoz, hogy András  „a király testvére”, de soha nem térhet vissza közfeladataihoz.

Kamilla királyné nem jelent meg Kent hercegné temetésén – Kiderült, miért maradt távol

A palota egy közleményben már előre bejelentette, hogy az egész királyi család részt fog venni a kenti herceg feleségének temetésén, egyvalaki azonban mégis hiányzott. Mi történhetett Kamilla királynéval?

II. Erzsébet sírjánál sem volt hajlandó találkozni Harryvel Vilmos: nincs, ami véget vetne a testvérháborúnak

Most, hogy a sussexi herceg az Egyesült Királyságba utazott, még nagyobb figyelem irányul rá, mint eddig. Sokan titkon abban reménykednek, hogy Vilmos és Harry kibékülnek, de ahogy telnek a napok, úgy tűnik, erre nincs esély.

A kapzsiság hercegnéje: botránykönyv állítja, Sarah Ferguson úgy élt a palotában, mint egy „VIII. Henrik korabeli disznó"

Egy friss életrajzi könyv olyan dolgokat állít Sarah Fergusonról, amit elképzelni is nehéz. András herceg egykori felesége állítólag óriási lakomákat tartott, folyton költekezett, és milliós tartozásokat halmozott fel. A mű szerint a pazarlás és a pénzügyi fegyelem teljes hiánya kísérte a hercegné házasságát, úgy élt II. Erzsébet menyeként, mint egy „VII. Henrik korabeli disznó".

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu