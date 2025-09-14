Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
"Ha szóba hozod, kivág a szobából!"– Vilmos herceg végleg kitörölné Harryt az életéből?

Hajdú Viktória
2025.09.14.
Harry herceg úgy tűnik, még mindig nem adta fel, hogy valahogy visszakeveredjen a királyi családba – csak éppen Vilmos herceg erről hallani sem akar. Sőt, a pletykák szerint mostanra odáig fajult a dolog, hogy a trónörökösnél Harry neve tiltólistára került.

Úgy tűnik, a királyi család botrányai sosem érnek véget. Vilmos herceg most állítólag annyira begurult Harry „hazatérési ötletein”, hogy még a neve hallatán is vörösbe vált az arca. 

Vilmos herceg és Harry között egyre feszültebb a helyzet.
Forrás: Getty Images Europe

Drámai fordulat a királyi család életében: Vilmos herceg nem tűri meg tovább Harry-t

Úgy tűnik, a királyi család körüli feszültség még korántsem ért véget. Charlotte Griffiths brit újságíró szerint Vilmos herceg annyira kiakadt öccse, Harry „hazatérési tervén”, hogy még a neve is tiltólistára került előtte.

Egy bennfentes úgy fogalmazott: 

„Ha valaki Harryről kezd beszélni Vilmos előtt, perceken belül kidobja a szobából.”

A hírek szerint Harry szeretné valahogy visszakapni a helyét a királyi családban – legalábbis erre utal a környezetéből kiszivárgott „visszatérési terv”. Csakhogy Vilmos állítólag minden eddiginél elszántabb. Nem akarja többé beengedni öccsét a palota falai közé, és még kevésbé az életébe.

A herceg dühe állítólag onnan fakad, hogy Harry korábban több alkalommal is kiteregette a család belső ügyeit – lásd az Oprah-interjúban, majd a botránykönyvében.

Királyi dráma a nyilvánosság előtt

Bár egyik fél sem kommentálta a legújabb pletykákat, a brit bulvársajtó biztos benne, hogy a két testvér kapcsolata menthetetlen. Sőt, vannak, akik szerint Vilmos most már tényleg végleg elhatárolódott Harrytől.

"Világossá vált, hogy Harry megbánta tetteit" - Károly király most már talán láthatja unokáit

Jól sült el a sussexi herceg látogatása szülőhazájában. A szakértők szerint nem valószínű, hogy Harry hazaköltözhet, de közeledése hidat képezhet közte és édesapja között.

Fordulhat a kocka: Károly királyt jelenleg jobban idegesíti Vilmos, mint Harry

A sussexi herceg útja a várakozásokon felül jól sikerült. Harry boldog, hogy láthatta apját, Károly királyt, jó ügyek mellé állhatott és szívének kedves programokon vehetett részt.

Vilmos herceg átverve érzi magát: tajtékzott, amikor megtudta, Harry és Károly találkoztak

A walesi herceg semmit nem tudott arról, hogy apja és testvére mire készülnek. Úgy gondolta, Károly király elutasítja Harryt és csak a hivatalos teendői és a kezelése miatt jön vissza Londonba Balmoralból, ahova II. Erzsébet halálának harmadik évfordulója miatt utazott.

 

