"Ha szóba hozod, kivág a szobából!"– Vilmos herceg végleg kitörölné Harryt az életéből?

Úgy tűnik, a királyi család botrányai sosem érnek véget. Vilmos herceg most állítólag annyira begurult Harry „hazatérési ötletein”, hogy még a neve hallatán is vörösbe vált az arca.

Vilmos herceg és Harry között egyre feszültebb a helyzet.

Forrás: Getty Images Europe

Drámai fordulat a királyi család életében: Vilmos herceg nem tűri meg tovább Harry-t

Úgy tűnik, a királyi család körüli feszültség még korántsem ért véget. Charlotte Griffiths brit újságíró szerint Vilmos herceg annyira kiakadt öccse, Harry „hazatérési tervén”, hogy még a neve is tiltólistára került előtte.

Egy bennfentes úgy fogalmazott:

„Ha valaki Harryről kezd beszélni Vilmos előtt, perceken belül kidobja a szobából.”

A hírek szerint Harry szeretné valahogy visszakapni a helyét a királyi családban – legalábbis erre utal a környezetéből kiszivárgott „visszatérési terv”. Csakhogy Vilmos állítólag minden eddiginél elszántabb. Nem akarja többé beengedni öccsét a palota falai közé, és még kevésbé az életébe.

A herceg dühe állítólag onnan fakad, hogy Harry korábban több alkalommal is kiteregette a család belső ügyeit – lásd az Oprah-interjúban, majd a botránykönyvében.

Királyi dráma a nyilvánosság előtt

Bár egyik fél sem kommentálta a legújabb pletykákat, a brit bulvársajtó biztos benne, hogy a két testvér kapcsolata menthetetlen. Sőt, vannak, akik szerint Vilmos most már tényleg végleg elhatárolódott Harrytől.