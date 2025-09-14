"Ha szóba hozod, kivág a szobából!"– Vilmos herceg végleg kitörölné Harryt az életéből?

Úgy tűnik, a királyi család botrányai sosem érnek véget. Vilmos herceg most állítólag annyira begurult Harry „hazatérési ötletein”, hogy még a neve hallatán is vörösbe vált az arca.
Úgy tűnik, a királyi család körüli feszültség még korántsem ért véget. Charlotte Griffiths brit újságíró szerint Vilmos herceg annyira kiakadt öccse, Harry „hazatérési tervén”, hogy még a neve is tiltólistára került előtte.
Egy bennfentes úgy fogalmazott:
„Ha valaki Harryről kezd beszélni Vilmos előtt, perceken belül kidobja a szobából.”
A hírek szerint Harry szeretné valahogy visszakapni a helyét a királyi családban – legalábbis erre utal a környezetéből kiszivárgott „visszatérési terv”. Csakhogy Vilmos állítólag minden eddiginél elszántabb. Nem akarja többé beengedni öccsét a palota falai közé, és még kevésbé az életébe.
A herceg dühe állítólag onnan fakad, hogy Harry korábban több alkalommal is kiteregette a család belső ügyeit – lásd az Oprah-interjúban, majd a botránykönyvében.
Bár egyik fél sem kommentálta a legújabb pletykákat, a brit bulvársajtó biztos benne, hogy a két testvér kapcsolata menthetetlen. Sőt, vannak, akik szerint Vilmos most már tényleg végleg elhatárolódott Harrytől.
