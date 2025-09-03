Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
eljegyzés

Tom Holland Zendaya apjától kért tanácsot, hogyan kérje meg a lánya kezét

eljegyzés lánykérés Zendaya Tom Holland
Life.hu
2025.09.03.
Tom Holland édesapja kulisszatitkokat árult el a fia lánykérésről. Dominic Holland arról beszélt, hogy a fia Zendaya édesapjának áldását kérte, a férfi pedig jó tanácsokkal látta el a fiatalembert.

A média teljes kizárásával, titokban kérte meg Tom Holland a barátnője Zendaya kezét tavaly decemberben. A nyilvánosság csak akkor értesült az álompár eljegyzéséről, amikor a színésznő egy hatalmas 70 milliós eljegyzési gyűrűvel jelent meg a 2025 januári Golden Globe-díjátadón. A fiatal tehetségek azóta sem árultak el sok mindent a lánykérés menetéről, azonban most Tom Holland apukája Dominic Holland kivételt tett.

Tom Holland tavaly decemberben kérte meg a szerelme Zendaya kezét
Tom Holland tavaly decemberben kérte meg a szerelme Zendaya kezét 
Forrás: Getty Images North America

Tom Holland megfogadta Zendaya apukájának tanácsait

Dominic Holland az Unilad számára árulta el, hogy a fia nagyon izgult az eljegyzés előtt, és mindenképpen szerette volna a leendő apósa áldását kérni a lánykérésre. Arra viszont nem számított, hogy Zendaya apukája Kazembe Ajamu Coleman mennyire szívélyesen fogja fogadni őt.

 Tom hihetetlenül felkészült a lánykérésre. Hónapokkal korábban megvette a gyűrűt és beszélt a lány apjával is. Mindent előre eltervezett. A férfi segített neki kitalálni, hogy mit mondjon és mit vegyen fel. Bár a showbiznisz kaotikus hely a párkapcsolatok számára, én úgy gondolom, hogy az ő szövetségük tartós és sikeres lesz. Nagyon elkötelezettek egymás mellett.

 - zárta sorait a büszke édesapa. Dominic Holland arról nem árult el többet, hogy mikorra tervezik az esküvőt, de a pletykák szerint az idei évben még nem kel egybe a sztárpár.

70 milliós gyűrűt villantott Zendaya − FOTÓ

Zendaya csak a kutyáját vitte le a parkba, de az ujján csillogó gyűrű az egész internetet felrobbantotta.

Zendaya stylistja kitálalt: ezt lehet tudni a színésznő és Tom Holland esküvőjéről

Law Roach stylist szerint a színésznő és Tom Holland nem sietnek az esküvői előkészületekkel, annak ellenére, hogy már tavaly eljegyezték egymást. Zendaya jelenleg rengeteget forgat, de még a ruháról sem született döntés.

Magasabb nő, alacsony pasi? Ezek a sztárpárok bebizonyítják, hogy ez ma már nem para, hanem trend

Daniel Radcliffe 165 cm, de ez nem állította meg abban, hogy nála magasabb nőt varázsoljon maga mellé. Összeszedtük az alacsony pasi + magas nő párosokat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu