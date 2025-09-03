Tom Holland Zendaya apjától kért tanácsot, hogyan kérje meg a lánya kezét

A média teljes kizárásával, titokban kérte meg Tom Holland a barátnője Zendaya kezét tavaly decemberben. A nyilvánosság csak akkor értesült az álompár eljegyzéséről, amikor a színésznő egy hatalmas 70 milliós eljegyzési gyűrűvel jelent meg a 2025 januári Golden Globe-díjátadón. A fiatal tehetségek azóta sem árultak el sok mindent a lánykérés menetéről, azonban most Tom Holland apukája Dominic Holland kivételt tett.

Tom Holland tavaly decemberben kérte meg a szerelme Zendaya kezét

Forrás: Getty Images North America

Tom Holland megfogadta Zendaya apukájának tanácsait

Dominic Holland az Unilad számára árulta el, hogy a fia nagyon izgult az eljegyzés előtt, és mindenképpen szerette volna a leendő apósa áldását kérni a lánykérésre. Arra viszont nem számított, hogy Zendaya apukája Kazembe Ajamu Coleman mennyire szívélyesen fogja fogadni őt.

Tom hihetetlenül felkészült a lánykérésre. Hónapokkal korábban megvette a gyűrűt és beszélt a lány apjával is. Mindent előre eltervezett. A férfi segített neki kitalálni, hogy mit mondjon és mit vegyen fel. Bár a showbiznisz kaotikus hely a párkapcsolatok számára, én úgy gondolom, hogy az ő szövetségük tartós és sikeres lesz. Nagyon elkötelezettek egymás mellett.

- zárta sorait a büszke édesapa. Dominic Holland arról nem árult el többet, hogy mikorra tervezik az esküvőt, de a pletykák szerint az idei évben még nem kel egybe a sztárpár.