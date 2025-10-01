Új koreai feldolgozás készül Anne Hathaway és Robert De Niro sikerfilmjéből

A kezdő című főhőse Ben Whittaker (Robert De Niro), a 70 éves, özvegy férfi, aki beleun a nyugdíjas éveibe, és egy startupnál jelentkezik gyakornoknak. Bár főnöke, a cég vezérigazgatója, Jules Ostin (Anne Hathaway) kezdetben bizalmatlan vele szemben, idővel különleges barátság alakul ki közöttük. A film egyik legfontosabb üzenete, hogy a kor nem akadály: bármely életszakaszban találhatunk új lehetőségeket és barátságokat.

Anne Hathaway és Robert De Niro A kezdő bemutatóján

Forrás: Getty Images

Miért pont Koreában készül remake?

A kezdő világszerte 195 millió dollár bevételt hozott, ebből 24 millió Dél-Koreában jött össze. A történet ott különösen népszerű lett, így nem meglepő, hogy a Warner Bros. engedélyt adott a feldolgozásra. Az amerikai stúdió a JOAT Films produkciós céggel kötött megállapodást, és a forgatás már el is indult. Az eredeti rendező, Nancy Meyers, illetve a két főszereplő, Robert De Niro és Anne Hathaway nem vesznek részt a projektben.

Kik alakítják a főszerepeket?

A koreai változat producere Kim Do-Young lesz. Ben szerepében Choi Min-Sik látható majd, aki olyan kultikus filmekben játszott, mint az Oldboy (2003) vagy az Egy új világ (2013). Jules karakterét Han So-Hee formálja meg, akit a Netflix sorozatából, a My Name-ből ismerhet a közönség.

Han So-Hee

Forrás: Getty Images

Mit várhatunk A kezdő új feldologozásától?

Ez lesz az első közös produkció a Warner Bros. és a JOAT Films együttműködésében, amelyet koreai nyelven forgatnak. A feldolgozás komoly stábbal készül, és minden esélye megvan arra, hogy méltó utódja legyen az eredetinek. Bár furcsa lesz Anne Hathaway és Robert De Niro nélkül látni a történetet, a film üzenete univerzális: a különböző generációk közötti párbeszéd és együttműködés minden kultúrában nagyon fontos.