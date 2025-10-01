Gólyahír: megszületett Lola kisbabája - Tündéri fotó készült a gyermekről!

Idén áprilisban derült ki, hogy gyermeket vár Korsós Judit, vagy ahogy a legtöbben ismerik Lola. Az énekesnő néhány hónappal korábban kötötte össze az életét titokzatos szerelmével, és most arról posztolt szívmelengető képet az énekesnő, hogy megszületett az első közös gyermekük. Lola kisbabája és a büszke édesanyja már az otthonukban élvezik a közös perceiket.

Megszületett Lola kisbabája: tündéri fotót posztolt az énekesnő a kislányáról

Forrás: Instagram/LolaMusic

Lola kisbabája már a közösségi médiát is meghódította

Az énekesnő egy fotóval jelentette be az Instagram-oldalán, hogy megszületett a kislánya. A képen egyelőre még csak a gyermek cuki talpacskáját láthatjuk, de ez már elég volt ahhoz, hogy a rajongók szíve ellágyuljon.

Mindenhol lábacskák és babaillat

- írta tündéri fotója mellé az énekesnő. Lola szüléséről egyelőre kevés információ látott napvilágot, de várhatóan néhány napon belül további részleteket tudunk megosztani a gyermekáldás körülményeiről.

Lola kislányának képét itt tudjátok megtekinteni: