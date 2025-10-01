Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Gólyahír: megszületett Lola kisbabája - Tündéri fotó készült a gyermekről!

gyermekáldás lola kisbaba szülés
Komáromi Bence
2025.10.01.
Október elsején az Instagram-oldalán jelentette be a népszerű énekesnő, hogy életet adott első gyermekének egy kislánynak. Lola kisbabája és az anyuka is jól van.

Idén áprilisban derült ki, hogy gyermeket vár Korsós Judit, vagy ahogy a legtöbben ismerik Lola. Az énekesnő néhány hónappal korábban kötötte össze az életét titokzatos szerelmével, és most arról posztolt szívmelengető képet az énekesnő, hogy megszületett az első közös gyermekük. Lola kisbabája és a büszke édesanyja már az otthonukban élvezik a közös perceiket.

Megszületett Lola kisbabája: tündéri fotót posztolt az énekesnő a kislányáról
Megszületett Lola kisbabája: tündéri fotót posztolt az énekesnő a kislányáról
Forrás: Instagram/LolaMusic

Lola kisbabája már a közösségi médiát is meghódította

Az énekesnő egy fotóval jelentette be az Instagram-oldalán, hogy megszületett a kislánya. A képen egyelőre még csak a gyermek cuki talpacskáját láthatjuk, de ez már elég volt ahhoz, hogy a rajongók szíve ellágyuljon.

Mindenhol lábacskák és babaillat

 - írta tündéri fotója mellé az énekesnő. Lola szüléséről egyelőre kevés információ látott napvilágot, de várhatóan néhány napon belül további részleteket tudunk megosztani a gyermekáldás körülményeiről.

Lola kislányának képét itt tudjátok megtekinteni:

