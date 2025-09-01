Ez a nyaklánc lesz az ősz abszolút kedvence — Kövesd te is Anne Hathaway-t

Most bárhova nézünk, minden világsztár és influenszer T kapcsos nyaklánccal ékesíti magát. Az ékszerstílus múltja messzire nyúlik vissza, egészen a Tiffany első kollekcióihoz, de csak az elmúlt fél évben vált igazán virálissá. A nyaklánc akkora népszerűségre tett szert, hogy mostanra minden fast fashion és komoly divatmárka kínálatában is megtalálható. Tökéletes egy mindennapi, állandóan viselt darabnak is, hiszen karaktere, csak plusz ízt visz az outfitjeidbe. Ismerkedj meg a T kapcsos nyaklánccal, mert ez lesz az ősz abszolút kedvenc ékszere.
Az divatőrültek kedvenc filmjének - az Ördög Pradát visel 2 - forgatásán kapták lencsevégre Anne Hathaway-t miközben egy T bar necklace-t viselt. Az elnevezés onnan ered, hogy a nyaklánc a hagyományos kapocs helyett egy fém rúddal és a másik végén egy körrel végződik. Bár a T kapcsos nyaklánc már az elmúlt fél évben hangsúlyosan jelen volt a divatban, Anne Hathaway és a film jelmeztervezői most bebiztosították a következő szezon ékszertrendjét.
A T kapcsos nyakláncot olyan nagy világsztárokon is láthattuk, mint Taylor Swift és Ellie Goulding énekesnők. A trend egyre nagyobbra fog nőni, hiszen az Ördög Pradát visel 2 még csak forgatás alatt van, mégis már minden divatőrült erről a páratlan nyakláncról beszél. Ez az egyszerű ékszer egyaránt kedvence lehet a minimalista és a maximalista stílus kedvelőinek. Viselheted sportos, de old money stílusban is és ez az a jellegzetessége, ami annyira népszerűvé tette ezt a T kapcsos típust.
Összegyűjtöttük a legjobb T kapcsos nyakláncokat, amikben igazán különleges lehetsz!
A közösségi médiát már felrobbantotta, de a te ékszeres dobozodban is helyet kap?
