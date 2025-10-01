Kerekesszékbe került Eric Dane: borzalmas állapotban fotózták le halálos kórral küzdő sztárt

Az ALS-ben szenvedő Eric Dane-t kerekesszékben látták Washingtonban, és egy közeli ismerős is megdöbbentő információkat árult el az ALS-sel küzdő színész állapotáról.
Idén áprilisban beszélt először gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségéről Eric Dane. A sztárt amiotrófiás laterálszklerózissal diagnosztizálták, azóta többször megszólalt a betegségéről, korábban azt is elárulta, hogy „aggódik a lábai miatt”.
A minap Washingtonban látták a Grace Klinika sztárját, akit épp a repülőtérről toltak ki, és szemtanúk szerint nagyon gyengének tűnt.
A kétgyermekes Dane már három hónappal ezelőtt is nehezen fogalmazta meg a gondolatait, és rekedt hangon mondta el üzenetét az érte aggódó rajongóinak, amikor egy fotós megkérdezte tőle: „Mit mondanál azoknak a rajongóidnak, akik remélik, hogy minden rendben lesz?”
Dane így válaszolt: „Ne add fel a reményt, haver!”
Egy forrás a Daily Mailnek elmondta: „A diagnózis lesújtó volt, és bár Eric a zsidó hitére támaszkodott, hogy túljusson ezen, valójában a családja és a barátai voltak azok, akik igazán mellette álltak, és éreztették vele, hogy szeretik — mondta a bennfentes, és azt is hozzátette, hogy Eric Dane tudja, hogy a helyzet egyre rosszabb lesz, és emiatt nagyon szomorú, de igyekszik minél bátrabbnak tűnni, és élvezni azt, amije most van, hiszen tudja, hogy a holnap nem biztos.
„Élni akar, és nem akarja, hogy az emberek gyászolják őt, vagy miatta gyászoljanak, miközben ő ezt a szörnyű betegséget éli át. Csak azt akarja, hogy az emberek jelen legyenek az életében, és a lehető legboldogabbak legyenek. Mindig pozitív emberekkel akarja magát körülvenni, ez az, ami manapság leginkább motiválja” — árulta el a forrás.
Az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) a központi idegrendszert érintő, krónikus lefolyású gyógyíthatatlan betegség, amely a mozgató idegsejtek pusztulásával jár és izomsorvadáshoz vezet. A betegség túlélése néhány évre tehető, de ezalatt az életminőség romlása a megfelelő terápiával lassítható.
Az exluzív fotókat a Daily Mail oldalán tudod megnézni.
