„Rémálmaim voltak" − Charlie Hunnam a legszexibb, aki valaha sorozatgyilkos bőrébe bújt

„Az ember ott van minden szörnyeteg mögött” – vallja Charlie Hunnam új szerepéről. De vajon miért köszönt el személyesen Ed Geintől a forgatás után?

Charlie Hunnam Ed Gein megformálásáról nyilatkozott

Forrás: Getty Images North America

A legszexibb sorozatgyilkos? Köszi, Charlie Hunnam

Charlie Hunnam az a színész, akiről sok minden eszünkbe juthat – motorzúgás a Kemény motorosokból, kardpárbaj az Arthur király: A kard legendájából, vagy éppen a hollywoodi brit lazaság. Ami viszont eddig nem tartozott a neve mellé, az a sorozatgyilkos jelző. Nos, itt az idő, hogy ezt a rubrikát is kipipáljuk. A Netflix Szörnyetegek antológiája ugyanis Ed Gein történetét hozza el – és Hunnam olyan mélyen merült bele a szerepbe, hogy majdnem benne is ragadt. Mindezek ellenére is már most úgy gondoljuk, hogy ő lesz a legszexibb sorozatgyilkos − bár való igaz, hogy a Menendez fivérekkel is magasan volt már a léc.

És mielőtt moralizálnánk. Igen, tudjuk, az igazi Ed Gein egyáltalán nem volt szexi. Inkább csak a horrorfilmek örök ihletője (Psycho, A texasi láncfűrészes, A bárányok hallgatnak – mind belőle táplálkoztak). De ha egyszer Hunnam bújik a bőrébe, nem tudunk mást mondani.

Hunnam és a rémálmok

A Varietynek adott interjúban Hunnam elárulta, hogy nem volt zökkenőmentes a felkészülés. Már a forgatás előtt rémálmok gyötörték:

„Rémálmaim voltak a forgatás előtt. Fel kellett dolgoznom a tetteket, amiket elkövetett.”

Elmondása szerint, ez nem csak egy szerep volt a számára, hanem egy belső harc is. Hogyan lehet valakit, aki a valóságban ennyire eltorzult tetteket hajtott végre, nem egy karikatúraként, hanem emberként megjeleníteni.

„Próbáltam lekövetni... tanulmányoztam a megmozdulásait. De mindemellett meg akartam találni benne az emberi oldalát is.”

– mondta, és itt álljunk is meg egy pillanatra. Igen, lehet vitatkozni azon, hogy miért kéne bármi emberit keresni Geinben. De Hunnam színészi logikája érthető. Ha a karaktert totálisan démonizálja, akkor kétdimenziós marad. Ha viszont megmutat egy kis valóságot, akkor válik igazán félelmetessé.

A búcsú a sírnál

És itt jön a történet egyik legbizarrabb epizódja. A forgatás után Hunnam Wisconsinba utazott, Ed Gein sírjához. Elmondása szerint, el kellett tőle „köszönnie”.

„Remélem, hogy végső soron jól átadtuk a történetét… Elbúcsúztam tőle a forgatás végén, és kvázi elengedtem őt.”

Ez persze elsőre hajmeresztőnek tűnik, ki akar egy sorozatgyilkossal lelki kapcsolatot ápolni? De valahol érthető is. Hónapokig a bőrében élt, nem lehet csak úgy levetni, mint egy jelmezt. Egy ilyen búcsú inkább lezárás, mint bálványozás.