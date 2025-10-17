A nő a tízes kabinból: Keira Knightley hajóra szállt, de a film sajnos elsüllyedt – KRITIKA

Amikor a filmfeldolgozások világában barangolunk, gyakran előfordul az a tragikomikus helyzet, hogy az alapmű – jelen esetben Ruth Ware regénye – többet ígér, mint amit a vásznon vissza tudnak adni. A nő a tízes kabinból (Netflix) is ebbe a csapdába került. Az izgalom jelen van, a hangulat sokszor működik, de amelyeket nehéz megúszni sikítás nélkül.

A nő a tízes kabinból: középszerű film, gyenge csavarokkal

A nő a tízes kabinból kritika − Volt minden, mi szem-szájnak ingere

Laura Blacklock (Keira Knightley) újságíró, aki egy luxushajóra száll, hogy exkluzív riportot készítsen. Ám gyorsan olyan események láncolata bontakozik ki, ami felforgatja az egész utazást, és ártatlanból hirtelen vádlott lesz a főszereplőnk. Az alaphelyzet sötét, feszült. Minden adott tehát ahhoz, hogy egy igazán sötét pszichothriller legyen.

Valóban akadnak pillanatok, amikor a filmtől bizsereg bennünk a feszültség: a hajó belső tere, a zárt környezet, és az éjféli sötétség együtt dolgoznak azon, hogy a néző kicsit félretegye a popcornt, és elkezdje tördelni a tenyerét.

A produkció látványvilága ugyan igényes, a díszlet, a fények, az éjszakai utazás motívuma mind hozzájárulnak a hangulati összhatás megalapozásához.

Aknák a víz alatt

De itt kezdődnek a problémák. A forgatókönyv az eredeti ötletek helyett sokszor a sablonos, kiszámítható csapdákhoz nyúl. Ezáltal túl sekély és kiszámítható lesz, és egy működésképtelen masszává válik, újrahasznosított klisékkel. Másrészt az egésznek néha olyan hatása van, mintha a szereplők nem aludták volna ki magukat. A feszültség fokozása helyett sokszor „kényszeres fordulatok” jönnek, amelyek egyáltalán nem épülnek logikusan a történetre.

Valamint a központi rejtély már túl korán lelepleződik, így a film hátralévő része csak sodródik a következő fordat felé.

Emellett a karakterábrázolás is hézagos. A mellékszereplők motivációi gyakran felületesek maradnak, és bizonyos cselekményszálak talán túl sok mindenre akarnak koncentrálni egyszerre, ami egy kicsit túlterheltté teszi a narratívát.

A színészi teljesítmények és az előnyök

Mindezek ellenére a film egyik erős pontja Keira Knightley (Laura), akinek jelenléte sokszor felemel egy-egy jelenetet. Keira Knightley ezzel a filmmel visszatért, de az ő alakítása sem volt elég ahhoz, hogy a produkció sikeres legyen.