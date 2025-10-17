A nő a tízes kabinból: Keira Knightley hajóra szállt, de a film sajnos elsüllyedt – KRITIKA

Amikor a filmfeldolgozások világában barangolunk, gyakran előfordul az a tragikomikus helyzet, hogy az alapmű – jelen esetben Ruth Ware regénye – többet ígér, mint amit a vásznon vissza tudnak adni. A nő a tízes kabinból (Netflix) is ebbe a csapdába került. Az izgalom jelen van, a hangulat sokszor működik, de amelyeket nehéz megúszni sikítás nélkül.
A nő a tízes kabinból kritika − Volt minden, mi szem-szájnak ingere
Laura Blacklock (Keira Knightley) újságíró, aki egy luxushajóra száll, hogy exkluzív riportot készítsen. Ám gyorsan olyan események láncolata bontakozik ki, ami felforgatja az egész utazást, és ártatlanból hirtelen vádlott lesz a főszereplőnk. Az alaphelyzet sötét, feszült. Minden adott tehát ahhoz, hogy egy igazán sötét pszichothriller legyen.
Valóban akadnak pillanatok, amikor a filmtől bizsereg bennünk a feszültség: a hajó belső tere, a zárt környezet, és az éjféli sötétség együtt dolgoznak azon, hogy a néző kicsit félretegye a popcornt, és elkezdje tördelni a tenyerét.
A produkció látványvilága ugyan igényes, a díszlet, a fények, az éjszakai utazás motívuma mind hozzájárulnak a hangulati összhatás megalapozásához.
Aknák a víz alatt
De itt kezdődnek a problémák. A forgatókönyv az eredeti ötletek helyett sokszor a sablonos, kiszámítható csapdákhoz nyúl. Ezáltal túl sekély és kiszámítható lesz, és egy működésképtelen masszává válik, újrahasznosított klisékkel. Másrészt az egésznek néha olyan hatása van, mintha a szereplők nem aludták volna ki magukat. A feszültség fokozása helyett sokszor „kényszeres fordulatok” jönnek, amelyek egyáltalán nem épülnek logikusan a történetre.
Valamint a központi rejtély már túl korán lelepleződik, így a film hátralévő része csak sodródik a következő fordat felé.
Emellett a karakterábrázolás is hézagos. A mellékszereplők motivációi gyakran felületesek maradnak, és bizonyos cselekményszálak talán túl sok mindenre akarnak koncentrálni egyszerre, ami egy kicsit túlterheltté teszi a narratívát.
A színészi teljesítmények és az előnyök
Mindezek ellenére a film egyik erős pontja Keira Knightley (Laura), akinek jelenléte sokszor felemel egy-egy jelenetet. Keira Knightley ezzel a filmmel visszatért, de az ő alakítása sem volt elég ahhoz, hogy a produkció sikeres legyen.
Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy az adaptáció vizuális stílusa igen meggyőző. Sőt, ha karakterek nem lennének annyira sekélyek, a látvánnyal együtt egy egészen jó film lenne a végeredmény. A kompozíciók gyakran imitálják a Stephen King-féle sötétebb, klasszikus thrillerek esztétikáját, és bizonyos jelenetek ténylegesen felidézik a klasszikus hajós rejtélyek hangulatát – ha nem is mindig következetesen.
Süllyed, mint a Titanic?
Mindent összevetve, A nő a tízes kabinból nem egy rossz film – de nem is tökéletes. Ha szereted az éjszakai thrillerek hangulatát, kedveled a luxushajókat, és nem bánod, ha marad néhány sötét folt a történetben, akkor lehet, hogy élvezni fogod. Ha viszont igazi meglepetésekre, zseniális fordulatokra és teljesen logikus dramaturgiára vágysz, akkor csalódni fogsz.
Értékelés 10/6
Nálunk ez a film csak egy kicsit jobb, mint közepes. Arra jó, hogy egy szürke estén lekösse az elméd, de nem fogod újranézni, és végképp nem fogod ajánlani a barátaidnak.