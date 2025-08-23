Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vitorlát kiengedni, mert az őszi divat kedvence a szexi kalóz lesz

kalóz stílus
Getty Images Europe - Edward Berthelot
stílus kalóz őszi divat
Közeleg az új évszak, és vele együtt jönnek a friss trendek. Az őszi divat egyik meghatározó irányzata a szexi kalóz stílus lesz, inspirálódj azoktól a divatdiktátor csajoktól, akik már viselik is ezeket a szetteket.

Figyelem csajok, az őszi divat legnagyobb inspirációja Jack Sparrow lesz! Itt az új évszak és vele együtt az olyan friss divattrendek, mint a szexi kalóz stílus. Az irányzat tökéletes az átmeneti időjáráshoz és az új szezonhoz, mivel keveri a nyári lazaságot az ősz durva anyagaival. A trend tulajdonképpen a boho és a rock stílus egyvelege, ami eddig a csak a kalózfilmek védjegye volt. Kapd elő a bőrcsizmádat és a fodros blúzaidat, mert idén ősszel mind szexi kalóznak öltözünk!

A szexi kalóz stílus lesz az ősz meghatározó trendje
Őszi divat 2025: a szexi kalóz stílus lesz a nyerő
Forrás: Getty Images Europe

Így öltözz az új őszi divat szerint: a szexi kalóz stílus lesz a menő

A divattrend alapdarabjai közé tartozik a magas szárú csizma, a fejkendők minden formája, a bőrdzsekik, a szegecses övek és a lenge, fodros blúzok, szoknyák, ruhák egyvelege. A szexi kalóz trend eszenciája a rétegezés és a maximalizmus. 

Elhoztuk a legjobb outfit inspókat, amikkel te is hangulatba jöhetsz!

Ahogy ezen a képen is láthatod, a trend lényege, hogy két teljesen eltérő, kontrasztos világot vegyít egy szettben. A krémszínek és a durva barna/fekete illetve a lenge lágy anyagok a bőrrel szemben. Ha a te ruhatáradban is lapul egy végtelenül romantikus nyári ruha, akkor párosítsd egy platformos, fekete cipővel, egy hangsúlyos övvel és egy nagy bőr táskával. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 06: A guest wears brown boots, beige dress, brown leather jacket, purple head piece, purple bag outside the Herskind show during Copenhagen Fashion Week day three on August 06, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Ősszel a kalózok lesznek a menők
Forrás: Getty Images Europe

Ezt a szettet a koppenhágai divathéten láthattuk, ahol neves divatinfluencerek megmutathatták street style ízlésüket. Ennél az outfitnél tetőtől-talpig érződik a kalóz stílus, kezdve a horgolt fejdísztől, a nagy oversized hasított bőr kabáton át, egészen a laza, hasított bőrcipőig. Ebben az összeállításban te lehetsz Keira Knightley a Karib-tenger kalózai című filmből. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 04: A guest wears dark sunglasses and gold hoop earrings. The hair is styled in a low ponytail. A white long-sleeve shirt with oversized cuffs is layered under a brown sleeveless vest with button detailing. A brown pleated mini skirt is worn, paired with knee-high brown leather boots featuring buckle accents. A small crossbody bag from Gucci with a patterned flap and chain strap is carried, outside Forza Collective, during Copenhagen Fashion Week, on August 04, 2025 in Copenhagen, Denmark (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Így néz ki a szexi kalóz stílus
Forrás: Getty Images Europe

Itt láthatjuk, hogy a kalóz stílus könnyen vegyíthető az irodai divattal is. Egy fehér ing, egy barna mellény és egy hangsúlyos bőrcipő kell csak hozzá. Az aszimmetrikus szoknya és a díszujjú ing csak erősíti a divatirányzat jellegzetességét. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 06: A guest wears a white, textured headscarf tied at the back. Hair is styled long and loose. Sunglasses feature a black frame. Earrings are small and silver-toned. A strapless white top with a ruched bodice and peplum hem is worn. Loose-fitting cargo pants in a taupe shade with large side pockets are paired. A black handbag with a visible buckle is carried. Footwear consists of white open-toe mules with a low heel, outside Munthe, during Copenhagen Fashion Week, on August 06, 2025 in Copenhagen, Denmark (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Őszi divattrend
Forrás: Getty Images Europe

A kalóz trendhez nem kell, hogy állandóan szoknyában, vagy ruhában légy, egy egyszerű farmer, vagy cargo nadrág is lehet a stílusba illő, a megfelelő kiegészítőkkel. Ha érdekel a trend, akkor az olyan peplum felsők mint, amit a fenti képen is látsz, tökéletes választás lehet. A romantikus, buborékos fazon könnyen párosítható olyan ellentétes darabokkal, mint a kordbársony vagy a farmer. 

