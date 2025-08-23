Vitorlát kiengedni, mert az őszi divat kedvence a szexi kalóz lesz

Figyelem csajok, az őszi divat legnagyobb inspirációja Jack Sparrow lesz! Itt az új évszak és vele együtt az olyan friss divattrendek, mint a szexi kalóz stílus. Az irányzat tökéletes az átmeneti időjáráshoz és az új szezonhoz, mivel keveri a nyári lazaságot az ősz durva anyagaival. A trend tulajdonképpen a boho és a rock stílus egyvelege, ami eddig a csak a kalózfilmek védjegye volt. Kapd elő a bőrcsizmádat és a fodros blúzaidat, mert idén ősszel mind szexi kalóznak öltözünk!

Őszi divat 2025: a szexi kalóz stílus lesz a nyerő

Forrás: Getty Images Europe

Így öltözz az új őszi divat szerint: a szexi kalóz stílus lesz a menő

A divattrend alapdarabjai közé tartozik a magas szárú csizma, a fejkendők minden formája, a bőrdzsekik, a szegecses övek és a lenge, fodros blúzok, szoknyák, ruhák egyvelege. A szexi kalóz trend eszenciája a rétegezés és a maximalizmus.

Elhoztuk a legjobb outfit inspókat, amikkel te is hangulatba jöhetsz!

Ahogy ezen a képen is láthatod, a trend lényege, hogy két teljesen eltérő, kontrasztos világot vegyít egy szettben. A krémszínek és a durva barna/fekete illetve a lenge lágy anyagok a bőrrel szemben. Ha a te ruhatáradban is lapul egy végtelenül romantikus nyári ruha, akkor párosítsd egy platformos, fekete cipővel, egy hangsúlyos övvel és egy nagy bőr táskával.

Ősszel a kalózok lesznek a menők

Forrás: Getty Images Europe

Ezt a szettet a koppenhágai divathéten láthattuk, ahol neves divatinfluencerek megmutathatták street style ízlésüket. Ennél az outfitnél tetőtől-talpig érződik a kalóz stílus, kezdve a horgolt fejdísztől, a nagy oversized hasított bőr kabáton át, egészen a laza, hasított bőrcipőig. Ebben az összeállításban te lehetsz Keira Knightley a Karib-tenger kalózai című filmből.

Így néz ki a szexi kalóz stílus

Forrás: Getty Images Europe

Itt láthatjuk, hogy a kalóz stílus könnyen vegyíthető az irodai divattal is. Egy fehér ing, egy barna mellény és egy hangsúlyos bőrcipő kell csak hozzá. Az aszimmetrikus szoknya és a díszujjú ing csak erősíti a divatirányzat jellegzetességét.

Őszi divattrend

Forrás: Getty Images Europe

A kalóz trendhez nem kell, hogy állandóan szoknyában, vagy ruhában légy, egy egyszerű farmer, vagy cargo nadrág is lehet a stílusba illő, a megfelelő kiegészítőkkel. Ha érdekel a trend, akkor az olyan peplum felsők mint, amit a fenti képen is látsz, tökéletes választás lehet. A romantikus, buborékos fazon könnyen párosítható olyan ellentétes darabokkal, mint a kordbársony vagy a farmer.