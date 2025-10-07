Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Keira Knightley elárulta: visszatér a 2000-es évek ikonikus filmje a Csavard be, mint Beckham

Komáromi Bence
2025.10.07.
Focirajongók figyelem! 23 év után folytatást kap a méltán híres sportfilm, ami elindította világhódító útjára Keira Knightley karrierjét. A Csavard be, mint Beckham második része várhatóan 2027-re készülhet el.

Jó hírünk van a filmszeretők és a sportrajongók számára is: Keira Knightley bejelentette, hogy folytatást kap a 2002-es Csavard be, mint Beckham. Az ikonikus alkotás az egyik, ha nem a legsikeresebb sportfilm volt az évezred elején a maga 76 millió dolláros bevételével, és pillanatok alatt szupersztárt csinált a 17 éves Keirából. A film rendezője Gurinder Chadha idén augusztus végén jelentette be, hogy írt egy új forgatókönyvet, ami szerinte tökéletes folytatása lenne az első résznek. Most pedig Keira Knightley arról beszélt, hogy megkezdődtek a forgatások előkészületei és ő is szívesen visszatérne a második részben.

Keira Knightley szívesen visszatérne a Csavard be, mint Beckham című film folytatásában
Keira Knightley szívesen visszatérne a Csavard be, mint Beckham című film folytatásában
Forrás: Penske Media

Keira Knightley új szerepben térne vissza a filmben

A Metro számolt be róla, hogy Keira jelenleg a The Woman in Cabin 10 című Netflix filmjét népszerűsítette, amikor egy interjú során neki szegezték a kérdést: milyen szerepben tér vissza a Csavard be, mint Beckham című filmben? Kiderült, hogy még nincsen biztos helye a szereposztásban a Karib-tenger kalózai sztárjának, de van ötlete rá, hogy ki lehetne az új filmben.

Nyilvánvalóan nekem kellene az új edzőnek lennem.

 - nyilatkozta mosolyogva a színésznő. Keira elárulta azt is, hogy nagyon izgatottá vált, amikor megtudta, hogy készül a folytatás és mindenképpen szeretne szerepelni a második részben. A film rendezője megerősítette, hogy ő is számít az első rész szereplőire:

Az eredeti szereplőgárda minden tagjának szóltunk, hogy folytatás készül, de nyilván akkor fogják csak jelezni, hogy benne vannak-e, ha látni fogják a kész forgatókönyvet. De megnyugtatok mindenkit: biztos vagyok benne, hogy az eredeti főszereplő hármas vissza fog térni. 

- idézte Gurinder szavait a lap.

