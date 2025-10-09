Tengerzúgás, suttogások, vérfagyasztó rejtély: megérkezett az A nő a tízes kabinból a Netflixre

Egy luxushajó, egy titokzatos zuhanás, és egy újságírónő, aki túl sok mindent látott. Keira Knightley új filmje az a pszichológiai thriller, amitől garantáltan nem akarsz majd többé vízre szállni. Megérkezett a Netflixre A nő a tízes kabinból.
Ha valaki, hát Keira Knightley pontosan tudja, hogyan kell stílusosan megnyomni a pánikgombot. A Karib-tenger kalózai óta, most először száll újra hajóra a színésznő − csak ezúttal nem egy karddal a kezében, hanem egy laptopot szorongatva.
A nő a tízes kabinból (The Woman in Cabin 10) a Netflix legújabb pszichológiai thrillere, amely Ruth Ware világsikerű könyve alapján készült, és október 10-én debütál a streaming platformon.
Ruth Ware, a modern brit krimi koronázatlan királynője a People magazinnak árulta el, hogy számára „teljesen testen kívüli élmény” volt látni, ahogy A nő a tízes kabinból életre kel a vásznon.
„Egy dolog, amikor a karaktereid a fejedben élnek, és egészen más, amikor Keira Knightley kelti őket életre”
– mondta az írónő.
És tényleg, a Netflix-film Simon Stone rendezésében nemcsak vizuálisan pazar, hanem pszichológiailag is mesterien játszik az tudattal. Egy klasszikus „vajon őrült vagy, vagy tényleg ez történt?”típusú történet, amitől a néző percek alatt a főszereplő elméjében találja magát. Egy kis túlzással nevezhetnénk a filmet Agatha Christie és Hitchcock gyermekének.
Knightley Lo Blacklockot alakítja, egy újságírónőt, akit élete lehetősége talált meg: meghívást kap egy exkluzív luxushajó legelső útjára. A nappal a fedélzeten minden tökéletes és fényűző — amíg egy éjszaka nem lát valakit a tengerbe zuhanni. Az apró bökkenő csak az, hogy a fedélzetről senki sem hiányzik. Ismerős a sztori?
A filmben egyébként feltűnik Guy Pearce is, aki a hajó titokzatos tulajdonosát alakítja, továbbá Kaya Scodelario, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw, Art Malik és David Morrissey is szerepet kapnak. A színészgárda tehát finoman szólva is impozáns — a hangulat pedig valahol a Fekete galamb és a Gyilkosság az Orient expresszen közé tehető, csak sokkal modernebb, − mondhatni Gen Z − feszültebb és sokkal több a pezsgő, mint kellene.
Aki látta Knightley-t a Fekete galamb című brit kémthrillersorozatban, az már tudja, hogy a színésznő zseniálisan egyensúlyoz a higgadtság és az idegösszeomlás pillérén. Keira Knightley legújabb filmje ezt a határvonalat új szintre emeli. A készítők szerint a szorongás és a bizonytalanság az egész filmben végig fogja követni a nézőket.
Simon Stone rendezése − mint már megszokhattuk − tele van apró, zavarba ejtő részletekkel — tükröződő ablakok, nyikorgó kabinajtók, tengerzúgás, ami egyszer csak emberi hangnak tűnik. A film nem csupán egy izgalmas pszichothriller, hanem egy stílusos utazás is az őrület mélyére.
A női pszichothrillerfilmek új hullámába illeszkedő adaptáció nem a véres vagy jumpscare jelenetekkel üt, hanem a finom, lassú feszültséggel. A néző ugyanúgy kételkedik, mint a főhősnő — és pont ez benne az igazán zseniális. A kritikusok már most úgy gondolják, hogy a Netflix-premier után hamar felkerül a „legjobb pszichothriller filmek” listáira is az alkotás, hiszen egyszerre elegáns, intelligens és elképesztően idegtépő.
Még egy kis érdekesség, hogy Knightley szerint a forgatás „olyan volt, mintha egy álomban élne, csak épp sosem lehetett biztos benne, hogy az álom mikor fordul rémálommá.” És valahol ez az egész film magja is. Szóval, ha bírod, ha az idegeiden táncolnak, ez a film érdekelni fog!
