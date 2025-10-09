Tengerzúgás, suttogások, vérfagyasztó rejtély: megérkezett az A nő a tízes kabinból a Netflixre

Egy luxushajó, egy titokzatos zuhanás, és egy újságírónő, aki túl sok mindent látott. Keira Knightley új filmje az a pszichológiai thriller, amitől garantáltan nem akarsz majd többé vízre szállni. Megérkezett a Netflixre A nő a tízes kabinból.

Keira Knightley a Netflix új pszichothrillerében, A nő a tízes kabinból című filmben egy luxushajón próbálja megfejteni egy hulla rejtélyét.

Forrás: Profimedia

Keira Knightley új filmje berobbant a Netflixre — Készen állsz egy erős pszichológiai thrillerre?

Ha valaki, hát Keira Knightley pontosan tudja, hogyan kell stílusosan megnyomni a pánikgombot. A Karib-tenger kalózai óta, most először száll újra hajóra a színésznő − csak ezúttal nem egy karddal a kezében, hanem egy laptopot szorongatva.

A nő a tízes kabinból (The Woman in Cabin 10) a Netflix legújabb pszichológiai thrillere, amely Ruth Ware világsikerű könyve alapján készült, és október 10-én debütál a streaming platformon.

Az új netflixes pszichológia thriller, testen kívüli élményt szerzett az írójának

Ruth Ware, a modern brit krimi koronázatlan királynője a People magazinnak árulta el, hogy számára „teljesen testen kívüli élmény” volt látni, ahogy A nő a tízes kabinból életre kel a vásznon.

„Egy dolog, amikor a karaktereid a fejedben élnek, és egészen más, amikor Keira Knightley kelti őket életre”

– mondta az írónő.

És tényleg, a Netflix-film Simon Stone rendezésében nemcsak vizuálisan pazar, hanem pszichológiailag is mesterien játszik az tudattal. Egy klasszikus „vajon őrült vagy, vagy tényleg ez történt?”típusú történet, amitől a néző percek alatt a főszereplő elméjében találja magát. Egy kis túlzással nevezhetnénk a filmet Agatha Christie és Hitchcock gyermekének.

Egy luxushajó, ahol semmi sem az, aminek látszik

Knightley Lo Blacklockot alakítja, egy újságírónőt, akit élete lehetősége talált meg: meghívást kap egy exkluzív luxushajó legelső útjára. A nappal a fedélzeten minden tökéletes és fényűző — amíg egy éjszaka nem lát valakit a tengerbe zuhanni. Az apró bökkenő csak az, hogy a fedélzetről senki sem hiányzik. Ismerős a sztori?

A filmben egyébként feltűnik Guy Pearce is, aki a hajó titokzatos tulajdonosát alakítja, továbbá Kaya Scodelario, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw, Art Malik és David Morrissey is szerepet kapnak. A színészgárda tehát finoman szólva is impozáns — a hangulat pedig valahol a Fekete galamb és a Gyilkosság az Orient expresszen közé tehető, csak sokkal modernebb, − mondhatni Gen Z − feszültebb és sokkal több a pezsgő, mint kellene.