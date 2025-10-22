Nincsen titok: Adele a válásának köszönheti, hogy megszabadult 44 kilótól

Az interneten számtalan olyan cikket és blogbejegyzést találhatunk, amelyek azt próbálják megfejteni, hogy volt képes Adele 44 kilót ledobni magáról. Az énekesnő ezekről az okfejtésekről azt állítja, hogy szinte mindegyik hazugság, ugyanis nem kellett semmiféle diéta, vagy csodaszer hozzá, egyszerűen csak napi 2-3 edzés, és a válása okozta fájdalom. Az énekesnő szerint ez elég volt hozzá, hogy élete legjobb formájába kerüljön.

Adele közel 40 kilótól szabadult meg.

Forrás: Getty Images Europe

Adele fogyása a válása után kezdődött

A Mirror számolt be róla, hogy Adele 2019-es válása hatalmas hatással volt az énekesnő életére és a testalkatára is. A lap tájékoztatása szerint a világsztár a kapcsolatuk végén már terapeutához járt, és nagyon rosszul viselte, hogy Simon Konecki szakított vele. A válásuk végül 2019-ben vált hivatalossá, de Adele ekkora már rendszeresen pszichológushoz járt, mert nem tudta, hogy hogyan dolgozza fel a válás okozta fájdalmat. Az énekesnő saját bevallása szerint végül a sportolásba menekült, amely elterelte a negatív gondolatait.

A szorongásomat a sporttal tudtam leküzdeni. Edzés közben jobban éreztem magamat. Ez nekem sosem a fogyásról szólt, sokkal inkább arról, hogy erősebb legyek, és legyen néhány óra napközben, amikor nem a telefonomat nyomkodom. Eléggé rákattantam az edzésre, volt hogy napi 2-3-szor is lementem a terembe

- kezdte beszámolóját a Oscar-díjas énekesnő. Adele elárulta, hogy napi rutinná tette a túrázást és a súlyemelést, később pedig a bokszolás lett a kedvenc hobbija esténként, ami tökéletes kardiónak bizonyult.

„Valamire rá kellett függenem a válásom után, hogy elterelje a gondolataimat. Lehetett volna ez a kötés is, de helyette nekem az edzés vált be. Tudom, hogy sokféle hamis állítás terjed rólam a neten, de ezek 100%-ig hamisak, sosem diétáztam, sőt: sokkal többet eszek, mint régen, mert olyan keményen edzek, hogy kell a kalória a testemnek" - zárta sorait a kirobbanó formában lévő énekesnő.