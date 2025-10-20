Adele félév kihagyás után mutatkozott a nyilvánosság előtt: az énekesnő szexibb, mint valaha! – FOTÓ

Adele újra a nyilvánosság elé lépett, és megjelenésével ismét ellopta a show-t. A világhírű énekesnő, aki tavasszal Las Vegas-i koncertsorozata után bejelentette, hogy hosszabb időre visszavonul a reflektorfénytől, vasárnap váratlanul feltűnt, és nem is akárhol.

Adele félév után állt a nyilvánosság elé.

Forrás: Getty Images North America

Adele visszatérését várják a rajongók

A 37 éves Adele-t a texasi Austinban megrendezett Forma–1-es Amerikai Nagydíjon kapták lencsevégre. Az énekesnő a Mercedes AMG csapat garázsában járt, ahol jókedvűen beszélgetett George Russell és Kimi Antonelli pilótákkal – írja a Mirror.

A világsztár fekete, gombos zakót és hozzá illő nadrágot viselt, elegáns, visszafogott stílusa pedig tökéletesen kiemelte karcsú alakját.

Adele-t a Mercedes AMG csapat garázsában fotózták le.

Forrás: Instagram

Ez volt Adele egytelen nyilvános megjelenése az elmúlt hat hónapban. Legutóbb áprilisban látták, amikor férjével, Rich Paullal együtt jelent meg egy NBA-meccsen Los Angelesben. Azóta a rajongók csak ritkán találkozhattak vele, többnyire Beverly Hills vagy Las Vegas utcáin, de az elmúlt hónapokban szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.

Az énekesnő visszavonulásakor arra hivatkozott, hogy a következő időszakban magánéletére és az egészségére szeretne koncentrálni. Azt egyelőre nem tudni, mikor tér vissza a színpadra, de a rajongók egy emberként bíznak mielőbbi visszatérésében.