Adele félév kihagyás után mutatkozott a nyilvánosság előtt: az énekesnő szexibb, mint valaha! – FOTÓ

Adele újra a nyilvánosság elé lépett, és megjelenésével ismét ellopta a show-t. A világhírű énekesnő, aki tavasszal Las Vegas-i koncertsorozata után bejelentette, hogy hosszabb időre visszavonul a reflektorfénytől, vasárnap váratlanul feltűnt, és nem is akárhol.
Adele visszatérését várják a rajongók
A 37 éves Adele-t a texasi Austinban megrendezett Forma–1-es Amerikai Nagydíjon kapták lencsevégre. Az énekesnő a Mercedes AMG csapat garázsában járt, ahol jókedvűen beszélgetett George Russell és Kimi Antonelli pilótákkal – írja a Mirror.
A világsztár fekete, gombos zakót és hozzá illő nadrágot viselt, elegáns, visszafogott stílusa pedig tökéletesen kiemelte karcsú alakját.
Ez volt Adele egytelen nyilvános megjelenése az elmúlt hat hónapban. Legutóbb áprilisban látták, amikor férjével, Rich Paullal együtt jelent meg egy NBA-meccsen Los Angelesben. Azóta a rajongók csak ritkán találkozhattak vele, többnyire Beverly Hills vagy Las Vegas utcáin, de az elmúlt hónapokban szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.
Az énekesnő visszavonulásakor arra hivatkozott, hogy a következő időszakban magánéletére és az egészségére szeretne koncentrálni. Azt egyelőre nem tudni, mikor tér vissza a színpadra, de a rajongók egy emberként bíznak mielőbbi visszatérésében.