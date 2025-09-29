Stresszkezelési módszerek a kedvenc sztárjaidtól — Mutatjuk, hogy vezetik le a feszültséget

Gondolkodtál már azon, hogy vajon hogyan bírják kedvenc színészeid és celebjeid a sok stresszt? Végeláthatatlan forgatások, villogás az eseményeken, gyereknevelés. Nem lehet egyszerű dolguk, de megtudtuk, hogy a rengeteg teendőjük ellenére, milyen stresszkezelési módszerekkel tudnak nyugodtak és kiegyensúlyozottak maradni.
Hogyan képesek boldogulni a sok stresszes feladattal? Lássuk hát, hogy milyen praktikákat vetnek be a mindennapi életükben a legnagyobb sztárok!
A neves színésznő nem mással nyugtatja magát, mint felnőtteknek szóló színezőkönyvekkel. Az utóbbi időben egyre nagyobb trend lett a színezők használata. Előnyei közé tartozik, hogy segít ellazulni, fejleszti a kreativitást és javítja a koncentrációt. Angelina büszkén híreszteli, hogy mennyire szeret akár több órán keresztül is a gyerekeivel színezni vagy a trambulinjukon ugrálni.
Angelina Jolie volt férje meglepő módon vélekedik a stresszoldásról. Brad Pittnek, ha rossz napja van, akkor „fejben építkezik”. Ez annyit jelent, hogy a kertben vagy a lakásban kreatív tervezést csinál, hogy hogyan alakítaná át a kis birodalmát. Kiskorában is az építőkockákkal játszott a legtöbbet, így ez a tevékenység segíthet neki visszarepülni a gondtalan gyerekkorba, miközben hasznos átépítéseket talál ki.
Brad Pitt módszere egyébként tudományosan is alátámasztott metódus, mivel a kutatók bebizonyították, hogy az agy számára a legjobb pihenés az, ha a megszokott tevékenységeinktől teljesen eltérő dolgot végzünk.
Ezért, ha te mondjuk alkotó, kreatív munkát végzel (ami jobb agyféltekés aktivitás), akkor érdemes kipróbálnod ennek az ellenkezőjét. Elő a kockás füzettel és irány számolni, vagy keresztrejtvény fejteni!
Az amerikai üzletasszony és influenszer számára a stresszkezelésében a zene és az egyedül töltött idő az első számú jól bevált recept. – A HuffPost Teennek a celeb így nyilatkozott:
Bedugom a fülhallgatómat, leülök egyedül és zenét hallgatok vagy keresek egy csendes helyet. Minden alkalommal, amikor kezd felidegesíteni valami, csak azt kérdezem magamtól: fog ez számítani az életemben holnap, egy óra múlva, egy év múlva? Nem érdemes az apróságokon stresszelni, mert a nap végén egyszerűen nem ér ennyit.
Kylie testvére, a híres szupermodell folyamatosan fotózásokra utazik, ezért olyan módszert keresett, ami könnyen alkalmazható a világ bármely táján. Az ő kikapcsolódása és feltöltődése is a zenehallgatás, de egy testvéri beszélgetés a nővérével, Kourtney Kardashiannal szintén jókedvre deríti, de azt is elárulta, hogy új stresszlevezető módszert is tanul majd tőle:
Ő tanít meg meditálni, és ez sokat segít majd.
Az Addams Family sztárja a kis kedvencét is bevonja a stresszkezelésbe: A rengeteg feszültséget úgy vezeti le, hogy együtt táncolnak a kutyájával egy jó zenére. Hogy pontosan milyen típusú táncot járnak, milyen zenére, az egyelőre még titok, hiszen annak is örül, hogy nem nézik bolondnak ezért a bohókás szórakozásáért.
Az Oscar-díjas színésznő bevált praktikája az, hogy nem engedi, hogy eluralkodjon a káosz az életében.
Mindent a lehető legpontosabban megszervez táblázatok, térképek és listák segítségével.
Ezzel a módszerrel és a transzparens kommunikációval könnyen elkerülhető a sok felesleges napi stressz, ami a félreértésekből és a rossz tervezésből születhet.
A fiatal színésznő, aki a napokban is forgatja Budapesten a Dűne 3. részét, Angelinához hasonlóan imádja a felnőtt kifestőket. Olyannyira szeret ezzel foglalkozni, hogy egy hatalmas szekrényt tart fent kifestőkönyveinek.
Képes akár éjszaka is nekiállni kedvenc ecseteivel és ceruzáival a stresszoldásnak, annyira megnyugtatja a színezés.
Az amerikai énekesnő él-hal a jó masszázsokért. Kifejezetten imádja az extrém hosszúságú masszázsokat, amelyek megnyugtatják és a testét is kényeztetik.
Egyszer állítólag 1500 dollárt (közel 600 ezer forintot) költött egy nyolc órás, maratoni masszázsra.
A masszázst azért ajánlott neked is kipróbálnod, mert stresszoldó endorfinokat szabadít fel. Beszéld meg a pároddal, az egyik barátnőddel vagy egy családtagoddal, hogy adjatok egymásnak egy frissítő masszírozást a stresszoldásért!
A Horrora akadva színésznője a reikire esküszik. Ez egy kézrátételes gyógyítás és önfejlesztő módszer, ami Japánból ered és a test ellazításán és az energiák irányításán alapul. A reikimester kézhelyzeteket használ, amelyek gyógyító energiát irányítanak a testbe. Azoknak lehet kiváló, akik hisznek az ilyesfajta megkérdőjelezhetőbb technikákban, és akik nem szeretnék, hogy bárki hozzájuk érjen egy „valódi” masszás során.
Mi a közös a két amerikai műsorvezetőben és az énekesnőben? Mindhármuk kedvenc stresszkezelő eszköze a meditáció. Ennek a módszernek a stresszcsökkentő hatása mellet más egészségjavító hatása is van: csökkenti a magas vérnyomást, ami a stressz miatt nőhet meg, emellett hangulatjavítóként is jól beválik.
A meditáció kiváló gyógyír a szorongásra is, hiszen oxitocint és szerotonint szabadít fel.
Az angol énekesnő és az ausztrál szupermodell egy tudományosan kevésbé bizonyított stresszoldó módszert használ. Mindketten erősen hisznek a gyógyító kristályok pozitív energiáiban és stresszkezelő erejében. A két hírességnek még kristálypálcái is vannak, amelyek nélkül ki sem mozdulnak a lakásból. Aki ki szeretné próbálni ezt a technikát, annak a kristályok szakértői szerint egy darab danburit, akvamarint vagy kék csipke achát kristályt kell beszereznie, mert ezek a leghatásosabb stressz-, és a szorongásoldók, amelyek növelik a belső békét.
Ha megjött a kedved, próbálj ki néhány módszert ezek közül! Bátran kísérletezz, hogy melyik az, amelyik a te személyiségedhez legjobban passzol, és irány a nyugodtabb élethez vezető út!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.