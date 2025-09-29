Stresszkezelési módszerek a kedvenc sztárjaidtól — Mutatjuk, hogy vezetik le a feszültséget

Gondolkodtál már azon, hogy vajon hogyan bírják kedvenc színészeid és celebjeid a sok stresszt? Végeláthatatlan forgatások, villogás az eseményeken, gyereknevelés. Nem lehet egyszerű dolguk, de megtudtuk, hogy a rengeteg teendőjük ellenére, milyen stresszkezelési módszerekkel tudnak nyugodtak és kiegyensúlyozottak maradni.

Mariah Carey stresszkezelési módszere igencsak sajátos

Forrás: 00638352

Stresszkezelési módszerek a legnagyobb sztároktól

Hogyan képesek boldogulni a sok stresszes feladattal? Lássuk hát, hogy milyen praktikákat vetnek be a mindennapi életükben a legnagyobb sztárok!

Angelina Jolie

A neves színésznő nem mással nyugtatja magát, mint felnőtteknek szóló színezőkönyvekkel. Az utóbbi időben egyre nagyobb trend lett a színezők használata. Előnyei közé tartozik, hogy segít ellazulni, fejleszti a kreativitást és javítja a koncentrációt. Angelina büszkén híreszteli, hogy mennyire szeret akár több órán keresztül is a gyerekeivel színezni vagy a trambulinjukon ugrálni.

Brad Pitt

Angelina Jolie volt férje meglepő módon vélekedik a stresszoldásról. Brad Pittnek, ha rossz napja van, akkor „fejben építkezik”. Ez annyit jelent, hogy a kertben vagy a lakásban kreatív tervezést csinál, hogy hogyan alakítaná át a kis birodalmát. Kiskorában is az építőkockákkal játszott a legtöbbet, így ez a tevékenység segíthet neki visszarepülni a gondtalan gyerekkorba, miközben hasznos átépítéseket talál ki.

Brad Pitt módszere egyébként tudományosan is alátámasztott metódus, mivel a kutatók bebizonyították, hogy az agy számára a legjobb pihenés az, ha a megszokott tevékenységeinktől teljesen eltérő dolgot végzünk.

Ezért, ha te mondjuk alkotó, kreatív munkát végzel (ami jobb agyféltekés aktivitás), akkor érdemes kipróbálnod ennek az ellenkezőjét. Elő a kockás füzettel és irány számolni, vagy keresztrejtvény fejteni!

Kylie Jenner

Az amerikai üzletasszony és influenszer számára a stresszkezelésében a zene és az egyedül töltött idő az első számú jól bevált recept. – A HuffPost Teennek a celeb így nyilatkozott:

Bedugom a fülhallgatómat, leülök egyedül és zenét hallgatok vagy keresek egy csendes helyet. Minden alkalommal, amikor kezd felidegesíteni valami, csak azt kérdezem magamtól: fog ez számítani az életemben holnap, egy óra múlva, egy év múlva? Nem érdemes az apróságokon stresszelni, mert a nap végén egyszerűen nem ér ennyit.

Kendall Jenner

Kylie testvére, a híres szupermodell folyamatosan fotózásokra utazik, ezért olyan módszert keresett, ami könnyen alkalmazható a világ bármely táján. Az ő kikapcsolódása és feltöltődése is a zenehallgatás, de egy testvéri beszélgetés a nővérével, Kourtney Kardashiannal szintén jókedvre deríti, de azt is elárulta, hogy új stresszlevezető módszert is tanul majd tőle:

Ő tanít meg meditálni, és ez sokat segít majd.

Christina Ricci

Az Addams Family sztárja a kis kedvencét is bevonja a stresszkezelésbe: A rengeteg feszültséget úgy vezeti le, hogy együtt táncolnak a kutyájával egy jó zenére. Hogy pontosan milyen típusú táncot járnak, milyen zenére, az egyelőre még titok, hiszen annak is örül, hogy nem nézik bolondnak ezért a bohókás szórakozásáért.